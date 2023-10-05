الجمعة 06 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

لنجاح تجربة عجلون.. "تلفريك عين الباشا" حلم يتجدد

الغابات الاسكندنافية حيث المكان المقترح لإنشاء مشروع تلفريك عين الباشا - (الغد)
الغابات الاسكندنافية حيث المكان المقترح لإنشاء مشروع تلفريك عين الباشا - (الغد)
 أعادت بلدية عين الباشا في محافظة البلقاء، إحياء ملف إنشاء مشروع تلفريك في اللواء، وهو الملف الذي بدأت المساعي فيه عام 2013 من خلال اتفاق لم ير النور على المضي بالمشروع بين إحدى الشركات التركية والبلدية التي تحاول في هذه الفترة الوصول إلى شركات أو مستثمرين معنيين بهذا النوع من المشاريع، لا سيما أنها استطاعت توفير قطعة أرض من وزارة الزراعة في الغابات الاسكندنافية. اضافة اعلان
وشهد العام 2019 أيضا، مباحثات بين البلدية وشركة تركية أخرى للغاية ذاتها، إلا أنها لم تكتمل بسبب ظهور جائحة كورونا وما رافقها من تداعيات، ولم تعد الشركة بعد ذلك إلى التواصل مع البلدية.
وتنظر البلدية إلى المشروع بوصفه مكسبا ينهض بالنشاط الاستثماري والسياحي في لواء عين الباشا، ومصدر دخل يعزز إيراداتها المالية، في ظل موازنة يستنزفها الإنفاق على حجم الخدمات الكبير الذي تقدمه البلدية، لا سيما فيما يتعلق بالبنى التحتية.
وقبل 10 سنوات، تلقت بلدية عين الباشا موافقة من وزارة الزراعة على تخصيص قطعة الأرض لإقامة المشروع في الغابة الاسكندنافية، شريطة أن تتم المحافظة على الأشجار والغابات المحيطة وعدم اقتلاعها أو المساس بجمال الطبيعة، بالإضافة إلى استمرارية غرس الأشجار الحرجية المتنوعة.
بالنسبة لسكان اللواء، فقد قال عدد منهم لـ"الغد"، إن نجاح مشروع التلفريك في عجلون، يجب أن يعطي دافعا قويا للمستثمرين لإنشاء مشروع مماثل في عين الباشا، خصوصا أن الطبيعة في اللواء جاذبة، وأن الغابة الاسكندنافية ملائمة لهكذا مشروع.
وأضافوا، أن من أبرز ما يهمهم كسكان، هو أن المشروع في حال تنفيذه، سيوفر عددا كبيرا من فرص العمل لأبناء اللواء ومحيطه، في ظل انتشار البطالة وصعوبة الحصول على الوظائف.
المواطن تيسير العماوي، يقول إن "لواء عين الباشا شهد خلال السنوات الأخيرة، طفرة في أعداد السكان بات يلمسها الجميع، وبالتالي أصبح اللواء وجهة للعديد من العلامات التجارية التي يلاحظ انتشار أفرع لها".
لكن اللواء وفق العماوي، "يحتاج إلى مشاريع كبيرة تشغل المتعطلين عن العمل ذكورا وإناثا"، ويحتاج كذلك إلى "استغلال مميزاته وطبيعته الخلابة، وقربه من العاصمة وربطه بينها وبين محافظات الشمال".
ومن وجهة نظر الشاب إياد الخرابشة، فإن "تجربة مشروع تلفريك عجلون، وحجم الإقبال عليه، خير دليل على أن تطبيق التجربة في عين الباشا، ستكون ذات جدوى ومنفعة على أكثر من مستوى".
وأضاف الخرابشة، أنه "إذا تم تنفيذ المشروع بالفعل، فإن الفائدة تعم بشكل أو بآخر، على جميع أبناء اللواء ومختلف القطاعات العاملة فيه، كما سيدفع ذلك إلى مزيد من المشاريع الاستثمارية والسياحية ذات الجدوى والممكن إقامتها في عين الباشا".        
وفي رده على استفسارات "الغد"، قال الرئيس التنفيذي لبلدية عين الباشا، المهندس أحمد الفاعوري، إن البلدية تسعى حاليا وتبحث عن شركات ومستثمرين قد يكون لديهم اهتمام بهذا النوع من المشاريع، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا التواصل مع عدد منهم، سعيا إلى الوصول إلى خطوات جادة تفضي إلى إقامة المشروع على الأرض.
ولفت الفاعوري، إلى أن هناك دراسات سابقة تؤكد ملاءمة قطعة الأرض المعتمدة لإقامة المشروع عليها داخل الغابة الاسكندنافية، من مختلف النواحي، علما أن الغابة تتمتع بأجواء طبيعية خلابة وإطلالات مميزة. 
وشدد على سعي البلدية الدائم إلى "تجويد وتطوير البنية التحتية في اللواء بكل إمكاناتها، كون ذلك يعد كلمة السر الأولى في استقطاب الاستثمارات والسياح، وبالتالي يسهم إلى حد كبير في نجاح أي مشروع، بما يحقق الأهداف المرجوة منه سواء من جهة المستثمر، أو من جهة البلدية والسكان".  
وتبلغ موازنة البلدية 13 مليون دينار، تستنزف المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية أغلبها، وتحديدا ما يتعلق بأوضاع الطرق واحتياجها لأعمال صيانة وتعبيد وما شابه، بالإضافة إلى العديد من الكلف التشغيلية، وفق الفاعوري الذي أشار إلى عدم وجود استثمارات قائمة للبلدية سوى 3 مجمعات تجارية. 
وقال، إن البلدية تتطلع إلى تنفيذ المشروع، أسوة بتلفريك عجلون الذي وصفه بـ"المشروع الوطني الذي أصبح إقليميا مع ما أظهره حجم الإقبال عليه من قبل السياح العرب".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جلمعة البلقاء التطبيقية - (أرشيفية)

إعلان توفر مقاعد على البرنامج الموازي في البلقاء التطبيقية

04 تشرين الأول 2023
الأغوار

الأغوار: تعديات تغلق مجرى "وادي النهضة" ومخاوف من تكرار "فيضان 2018"

02 تشرين الأول 2023
1696085659882384400

مستشفى في "ماحص والفحيص".. مطلب ينتظر تحقيقه والبديل يرهق السكان

30 أيلول 2023
1696088696362555900

تأخر الموسم بـ "سوق العارضة" يربك قطاعات اقتصادية بوادي الأردن

30 أيلول 2023
جانب من مدينة السلط - (أرشيفية)

السلط تواجه تحدي إزالة التعديات ضمن مناطق المسار السياحي

26 أيلول 2023
1695658682125995200

"جدل الإنذار"..هل يطعن بإجراءات حملة إزالة "مكاتب سياحية" عند معبر الجسر (فيديو)

25 أيلول 2023
افكار و مواقف
ترجمات
1696410410938235200

‏مشاهد من نظام فصل عنصري‏

ترجمات |04 تشرين الأول 2023
حافظ سعيد، مسؤول فرع ولاية خراسان في تنظيم "داعش" - (أرشيفية)

"داعش - ولاية خراسان" يصبح عالميا: العمليات الخارجية انطلاقا من أفغانستان

ترجمات |03 تشرين الأول 2023
منظف نوافذ خارج مبنى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفي الخلفية قاعة الجمعية العامة قيد الإنشاء، 1951 – (المصدر)

إصلاح الأمم المتحدة! فكر في "أليس في بلاد العجائب"‏

ترجمات |03 تشرين الأول 2023
تشكل الأراضي في البنجاب منحدراً طبيعياً من الشمال إلى الجنوب -(المصدر)

كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
فني في موقع إنشاء مشروع صيني - (أرشيفية)

أسطورة الإمبريالية الصينية‏: لا شيء شائن في مبادرة "الحزام والطريق"‏

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات |01 تشرين الأول 2023
 