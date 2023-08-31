الأحد 03 أيلول 2023
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مجلس محافظة البلقاء يطلق وثيقة شرف لمنع إطلاق العيارات النارية

مجلس محافظة البلقاء - (أرشيفية)
مجلس محافظة البلقاء - (أرشيفية)
أطلق مجلس محافظة البلقاء وثيقة شرف بعدم إطلاق العيارات النارية وعدم حضور ومغادرة الاحتفال الذي يطلق فيه الأعيرة النارية ونبذ وعدم التدخل أو مساعدة من يقوم بهذا الفعل المشين.اضافة اعلان

وتاليا نص وثيقة الشرف:

""وثيقــــة شـــــرف"

لمنــع اطــلاق العيــارات الناريــة

قال تعالى:- "مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍۢ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ"

تماشيًا مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الداعية إلى عدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات وتعزيزًا لجهود مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية بتطبيق القانون بكل حزم على من يطلق الأعيرة النارية.

يطلق مجلس محافظة البلقاء ممثلًا بالرئيس إبراهيم نايف الأديب العواملة وأعضاء المجلس وثيقة شرف بعدم إطلاق العيارات النارية وعدم حضور ومغادرة الإحتفال الذي يطلق فيه الأعيرة النارية ونبذ وعدم التدخل أو مساعدة من يقوم بهذا الفعل المشين.

واذ يناشد مجلس المحافظة بمحاربة هذه الظاهرة ومنع نزف دماء الأبرياء الذي يذهب نتيجتها.

ندعو أبناءنا في محافظة البلقاء بكل حزم واصرار لإنجاح هذه الوثيقة آملين دعم الجميع ليكون هذا العمل فاعلًا ومؤثرًا.

حمى الله هذا الحمى من كيد كل باغٍ أثيم، وأدام علينا نعمة الأمن والأمان تحت ظل الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين".
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