محافظة البلقاء.. ربع قرن من مسيرة الإنجاز والعطاء

حابس العدوان

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البلقاء – شهدت محافظة البلقاء منذ أن تولى الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية قبل 25 عاما، نهضة كبيرة شملت مختلف مناحي الحياة وأسهمت بالارتقاء بالمواطن والنهوض بواقعه الاقتصادي والاجتماعي.يقول محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود إن محافظة البلقاء كبقية محافظات الوطن شهدت تطورا كبيرا في كافة القطاعات الخدمية والتنموية التي أسهمت بالنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي لأبنائها.وقال رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة إن محافظة البلقاء شهدت نهضة عمرانية وتعليمية وصحية كبيرة وضعت رفعة الإنسان على رأس سلم الأولويات، وشهدت نموا متزايدا في الاستثمارات والتطور في كل القطاعات وخاصة في القطاعين الزراعي والسياحي اللذين باتا السمة الفارقة للمحافظة عن بقية محافظات المملكة.وأكد النائب محمد العلاقمة أن ما شهدته مناطق وادي الأردن من تطور مذهل على مختلف مناحي الحياة، لم يكن ليتحقق لولا حكمة القيادة الهاشمية التي أولت الإنسان أكبر اهتماماتها، مشيرا إلى أن ما يحمله جلالة الملك من نظرة مستقبلية ثاقبة للنهوض بمختلف مناطق الوطن حولت منطقة وادي الأردن من منطقة فقيرة وشحيحة الموارد إلى جوهرة لا تقدر بثمن، .وأكد رئيس بلدية ديرعلا الجديدة مصطفى الشطي أن القيادة الهاشمية تمكنت من تلبية طموحات وتطلعات الأردنيين بحياة أفضل ومستقبل مشرق، إذ أصبح الأردن أنموذجا في التحديث والتطوير في جميع جوانب الحياة.وأضاف أن العمل البلدي تخطى مهمة تقديم الخدمات الضرورية وقفز إلى الدور التنموي الذي يهدف إلى رفعة الإنسان، لافتا إلى أن الخطط التنموية التي نفذت خلال العقود الماضية في المحافظة وفي وادي الأردن على وجه الخصوص رسخت لنهضة شاملة في قطاعات التعليم والصحة والزراعية والسياحة والشباب وكافة القطاعات التي تهم المواطنين.