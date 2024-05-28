 
الثلاثاء 28 أيار 2024
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محافظة يفتتح المباني الجديدة لمدرستي "أم الهشيم" و "الحديثة" في الأغوار الجنوبية

وزير التربية والتعليم عزمي محافظة
المحافظة خلال افتتاح المباني الجديدة لمدرسيت أم الهشيم والحديثة

افتتح وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة اليوم الثلاثاء، المباني الجديدة لمدرستي أم الهشيم الأساسية المختلطة، والحديثة الثانوية للبنات، التابعتين لمديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية، واللتين تم تنفيذهما ضمن برنامج مشروع اقتصاد المعرفة بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

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وثمن الدكتور محافظة، خلال حفل الافتتاح الذي أقيم في قاعة مسرح مدرسة الحديثة الثانوية للبنات، بحضور متصرف لواء الأغوار الجنوبية وائل الشرفا، ومدير التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية عودة الضرابعة الجهود المشتركة من كافة الجهات التي بذلت والعقبات التي تم تذليلها للخروج بجميع مدارس المشروع والتي تسهم بإثراء المعرفة لدى أبنائنا الطلبة وتوفير بيئة صحية واجتماعية وتعليمية محفزة تساعدهم على الترابط ما بينهم وبين معلميهم وإدارتهم والمجتمع المحلي.

 

وأضاف أن مدارس المشروع راعت دور المجتمع المحلي في العملية التعليمية، ووفرت بيئة مناسبة وآمنة لادماج أبنائنا من ذوي الإعاقات في العملية التعليمية والتعلمية كي يكونوا مواطنين فاعلين في المجتمع وينالوا التعليم المناسب لأعمارهم ومع زملائهم في غرف صفية تلبي احتياجاتهم جميعا. 



وأشار إلى أن هذه المدارس وفرت كذلك البيئة المناسبة لأبنائنا الذين لديهم صعوبات تعلم، مثمنًا جهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي وفرت الدعم للخروج بهذا البناء العصري الحديث، وبهذه التجهيزات المميزة والتي تم من خلالها مراعاة جميع احتياجات أبنائنا الطلبة على اختلاف مراحلهم التعليمية وأنشطتهم.


كما ثمن متابعة تشغيل وصيانة هذه المدارس في الفترة الماضية من قبل الوكالة الأمريكية، وجهودها المستمرة في دعم البرامج والمشاريع المماثلة والتي يتم العمل حاليًا عليها.


وأشار إلى العديد من البرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية ومنها التوسع في الالتحاق برياض الأطفال، وتدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة، وصيانة وترشيد المباني المدرسية.


وفي ختام كلمته أعرب الدكتور محافظة عن شكره للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمساندتها جهود الوزارة في تلبية الاحتياجات التعليمية لأبنائنا الطلبة.


من جانبها، أكدت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في الأردن ليزلي ريد، أن افتتاح المدارس يؤكد على المستوى العالي من التعاون القائم ما بين الوكالة الأمريكية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الأشغال العامة والإسكان. 


وأضافت، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تساند وزارة  التربية والتعليم وتدعم جهودها الهادفة لتمكين الأطفال والشباب في جميع أنحاء المملكة، وكذلك المساهمة في بناء مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً لأنفسهم ولمجتمعاتهم، معربة عن شكرها لوزارة التربية والتعليم وتعاونها المثمر لخدمة أبنائنا الطلبة.


وجال الدكتور محافظة والحضور في مرافق المدرستين، حيث تابع جانبًا من حصص صفية لطلبة رياض الأطفال، والصف الأول الأساسي والتي استخدمت فيها استراتيجيات التعلم الحديثة. 


كما اطلع خلال زيارته لمرسم المدرسة على مراحل إعادة التدوير، وصناعة الصابون بالتعاون مع المجتمع المحلي.


وشملت الجولة كذلك مختبر الحاسوب، وغرفة صعوبات التعلم والتعليم الدامج، حيث تابع بعض المواقف الصفية.

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