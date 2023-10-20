محافظ البلقاء يعقد اجتماعا طارئا بشأن الشغب في البقعة

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عقد محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، اجتماعا طارئا في بيت عين الباشا التابع لبلدية عين الباشا الجديدة، مع وجهاء اللواء ومخاتير مخيم البقعة، ورؤساء الجمعيات والمؤثرين في مناطقهم للوقف على سلوكيات يقوم بها البعض أثناء المسيرات والتظاهرات كأعمال التخريب والتكسير لممتلكات خاصة وعامة.وحضر الاجتماع متصرف لواء عين الباشا الدكتور إبراهيم الرواحنة، ومدير شرطة البلقاء، ورئيس بلدية عين الباشا الجديدة جمال الواكد الفاعوري، ومدير خدمات مخيم البقعة، وعدد من أعضاء مجلس المحافظة اللامركزية وأعضاء المجلس البلدي.يشار إلى أن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، قال اليوم، إنّ مجموعة من الأحداث وبحجج الاحتجاج وإيصال أصواتهم أقدموا على إشعال الإطارات وإلحاق الأضرار المادية بصراف آلي يعود لأحد البنوك في منطقة البقعة.وأكد أنّ قوة أمنية عملت على التعامل معهم فيما بوشرت التحقيقات لإلقاء القبض على المتسببين بتلك الأفعال.ويشهد مخيم البقعة منذ بدء الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، مظاهرات يومية، يتخللها قيام البعض بأعمال شغب وتخريب، وإلقاء حجارة وألعاب نارية صوب الأجهزة الأمنية المتواجدة.