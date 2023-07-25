مستحقات "عين الباشا"على "الأمانة".. تأخير السداد يعيق المشاريع والخدمات

محمد سمور

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البلقاء-تواجه بلدية عين الباشا في محافظة البلقاء، تحديات مالية تؤثر سلبا على إنشاء المشاريع ومستوى الخدمات التي تقدمها لسكان اللواء الذين يتجاوز عددهم 200 ألف نسمة، في وقت تتطلع فيه إلى تحصيل مستحقاتها على أمانة عمان والتي من شأنها رفد موازنتها بـ 6 ملايين دينار استحق سدادها منذ سنوات.وتأتي هذه المستحقات التي تأخر توريدها من أمانة عمان الكبرى منذ سنوات من مخالفات السير وضريبة المسقفات.وتبلغ موازنة البلدية 13 مليون دينار، تستنزف المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية أغلبها، وتحديدا ما يتعلق بأوضاع الطرق واحتياجها لأعمال صيانة وتعبيد وما شابه.يقول المدير التنفيذي في بلدية عين الباشا، المهندس أحمد الفاعوري لـ"الغد"، إن البلدية تطالب أمانة عمان بعوائد ضريبة المسقفات من عام 2019 حتى عام 2022، بقيمة 4 ملايين دينار، مشيرا إلى أنه ومنذ بدء العام الحالي أصبحت البلدية هي من تحصل تلك الضريبة بدلا من الأمانة.وقال الفاعوري، إن مستحقات البلدية على الأمانة فيما يتعلق بتحصيلات مخالفات السير، تبلغ مليوني دينار، مؤكدا على أنه لم يتم توريد أي مبلغ مالي من تلك المخالفات إلى البلدية منذ نحو عامين.وتطرق كذلك، إلى معاناة البلدية في تحصيل عوائدها المتعلقة بضريبة المحروقات من قبل وزارة المالية، لافتا إلى أن المبالغ تصل البلدية بشكل متقطع وغير منتظم.ووفق الفاعوري، يؤثر ذلك سلبا على حجم ومستوى الخدمات التي تقدمها البلدية لسكان اللواء، لا سيما المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية وفي مقدمتها أعمال الصيانة والتعبيد للطرق، لافتا في الوقت ذاته إلى تأثير ذلك على قدرة البلدية في شراء الآليات التي تحتاجها، وصيانة المباني، بالإضافة إلى الأجور التشغيلية، وغيرها.ولفت إلى أن ما يسند موازنة البلدية هي تحصيلات مستحقات البلدية على سكان اللواء البالغة نحو 5 ملايين دينار سنويا، مشيرا أن البلدية لا تواجه أي مشكلة في تحصيلها كونها تتم عبر كوادرها مباشرة وليس من خلال جهة أخرى.وتواصلت "الغد" مع أمانة عمان الكبرى للحصول على ردود وتوضيحات، إلا أنها لم تتلق استجابة، رغم تكرار المحاولة.في المقابل، تستمر شكاوى سكان في عين الباشا من تراجع مستوى الخدمات المقدمة من البلدية، وسط مطالب بضرورة تحسينها إضافة الى أهمية أن تقوم البلدية بدور أكبر في عملية التنمية من خلال إنشاء المشاريع المتنوعة.المواطن منذر صالح، يقول "إن البلدية، هي دائما تحت ضغط سكان اللواء فيما يتعلق بالبنية التحتية وتحديدا أوضاع الشوارع".وتطرق كذلك إلى أهمية موقع لواء عين الباشا كونه يربط محافظات الشمال بالعاصمة عمان، وتعد شوارعه طريقا ليس فقط للمواطنين والمقيمين، بل للسياح الذين يأتون من خارج المملكة، لزيارة العديد من المواقع السياحية والأثرية والدينية عبر شوارع اللواء وطرقه.وأشار صالح إلى أهمية زيادة وتعزيز ميزانيات البلديات في مختلف مناطق المملكة وليس فقط في عين الباشا، لتكون قادرة، على الأقل، على تحسين البنى التحتية بجميع أشكالها كونها تمس الحياة اليومية للسكان.المواطن أبو سائد البيراوي، تحدث، من جهته، عن أهمية أن تقوم البلدية والجهات المعنية جميعها، بمراقبة عمل الشركات والمقاولين الذين ينفذون أعمال حفر في الشوارع لأي سبب كان، وتحديدا أعمال الحفر المتعلقة بشبكات المياه والصرف الصحي، بحيث يتم إلزامهم بإعادة تأهيل وصيانة الشوارع بعد الانتهاء من أعمالهم.وأضاف البيراوي، أن من بين المشاكل التي تواجه الشوارع، خصوصا الفرعية منها، هي عدم وجود إنارة كافية، أو عدم وجودها نهائيا، إضافة إلى غياب الشواخص المرورية والإرشادية وكذلك التحذيرية.وفي شأن ذي صلة، دعا الفاعوري إلى إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالاستثمار لجهة تمكين البلديات من المضي بفرص استثمارية تعزز إيراداتها وتمكنها من تنفيذ مشاريع تنموية جديدة، منتقدا تعدد وتداخل عمل الجهات الحكومية التي تحتاج المشاريع لموافقات منها، وأبرز تلك المشاريع إنشاء مصنع للحلويات، ومصنع آخر للألمنيوم، وكذلك إنشاء منطقة حرفية، ومحطة فرز وتدوير نفايات، ومسلخ بلدي.وفي شباط (فبراير) الماضي، نشرت "الغد" تقريرا تحت عنوان" عين الباشا.. عقبات بيئية تعرقل انطلاق 5 مشاريع تنموية"، حيث تنظر البلدية إلى تلك المشاريع بوصفها استثمارية تحقق لها عوائد مالية مجدية، تمكنها من تطوير مستوى الخدمات في اللواء، وإنجاز العديد من المشاريع الخدمية.إلا أن مصدرا في وزارة البيئة، أكد حينها لـ"الغد"، "أن الوزارة لا يمكن أن تقف عائقا في وجه أي مشروع استثماري، طالما أنه مستوف للشروط والمواصفات البيئية اللازمة"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن فلسفة الوزارة تدعم جهود جلب الاستثمارات وتشغيل الأيدي العاملة للحد من نسب البطالة.وبشأن أسباب الرفض، قال المصدر "إن أغلبها يتعلق باختيار أماكن لتنفيذ المشاريع غير مناسبة وسيكون لها آثار سلبية من الناحية البيئية، بالإضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالتفاصيل التي أيضا تمس البيئة".وشدد المصدر على "أن أي مشروع استثماري ليس فيه أي آثار بيئية سلبية، سيحصل على الموافقات اللازمة دون أي تأخير أو تعقيد" .