مستشفى الشونة الجنوبية.. جهود مضاعفة لمواجهة ضغط المراجعين

حابس العدوان

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الشونة الجنوبية – يشهد مستشفى الشونة الجنوبية ازديادا مطردا بأعداد المراجعين خلال العام الحالي، ما شكل تحديا أمام كوادره للنهوض بالخدمات الصحية كما يجب.وبحسب مدير المستشفى الدكتور محمد العرمان، فإن أعداد المراجعين ارتفع إلى ما يقارب من 120 ألف مراجع، مقارنة بحوالي 100 ألف مراجع لعام 2022، لافتا إلى أن الارتفاع المستمر بأعداد المراجعين من طالبي الخدمات الصحية دفع جميع الكوادر الصحية والفنية إلى تكثيف الجهود لمواكبة التزايد في الطلب على الخدمات الصحية، خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية والتوسع في الخدمات والاختصاصات الطبية لتلبية كافة الاحتياجات المطلوبة.ويؤكد أن إدارة المستشفى تحرص كل الحرص على أن تكون الخدمة المقدمة للمرضى والمراجعين بمستوى جيد، وألا تتأثر تحت أي ظرف، مؤكدا أن المستشفى يقدم الرعاية الطبية بكفاءة عالية، وأن الكوادر العاملة تقوم بتقديم الخدمات اللازمة للمراجعين ولو كان على حساب وقتهم وجهدهم.ويبين أنه جرى زيادة عدد الأسرة في قسم الباطني والجراحة والأطفال والحاضنات في الخداج وتوسعة قسم الكلى، ليصبح 15 سريرا بدلا من 7 أسرة، لضمان استيعاب كامل عدد المرضى في اللواء، مشيرا إلى أنه تم نقل عيادات النسائية والتوليد والأطفال إلى مبنى النسائية للتقليل من الازدحام والاكتظاظ في مبنى العيادات الخارجية.ومن أجل النهوض بالخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين يؤكد العرمان أنه تم نقل غرف الولادة إلى قسم التوسعة وذلك لتوفير الخصوصية للوالدات، إضافة إلى نقل محاسبة وسجل الطوارئ لتسهيل حركة المراجعين داخل الطوارئ وحسب المسار المتبع، لافتا إلى أنه تم تزويد المستشفى باستشاري باطني كلى بواقع يوم واحد بالأسبوع لمتابعة مرضى قسم الكلى وتفعيل عيادة الجلدية بواقع يومين أسبوعيا بوجود اختصاصية جلدية واعادة تدوير الكوادر التمريضية داخل المستشفى.ويؤكد أنه تم رفد المستشفى بأجهزة طبية حديثة في مختلف التخصصات لتحسين جودة العمل في كافة الأقسام بما يضمن تقديم الخدمة الصحية الفضلى للمراجعين، مشيراً إلى أنه جرى معالجة قضية التحويلات إلى المستشفيات المركزية من خلال إنشاء غرفة إدارة أزمات داخل قسم الطوارئ بهدف التعامل مع أي حالات طارئة والتواصل مع جميع مستشفيات وزارة الصحة وذلك لاستقبال الحالات المحولة من المستشفيات الأخرى وتحويل من يلزم من المستشفى إلى مستشفيات مركزية متخصصة وعلى مدار الساعة.ويضيف أنه تم إيلاء تطوير البنية التحتية أهمية قصوى لتحسين الخدمات بالمستشفى، إذ تم إجراء صيانة شاملة لجميع أقسام المستشفى وشملت دهان الجدران الداخلية والخارجية وتغير شبكات المياه والخزانات لمعالجة الهدر المائي وصيانة محرقة النفايات الطبية وعمل مستودع خاص للتالف وصيانة جميع حمامات المستشفى الداخلية والخارجية وتوفير المياه الساخنة على مدار الساعة.وبحسب إحصائيات المستشفى، فإن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية لعام 2023 ارتفع بنسبة 20 %، مقارنة بالعام 2022، إذ بلغ عدد مراجعي المستشفى لأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والدخولات حوالي 120 ألف مراجع، مقارنة بحوالي 100 ألف مراجع لعام 2022.وبلغ عدد مراجعي قسم الإسعاف والطوارئ حوالي 40 ألف مراجع، في حين بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية حوالي 57 ألف مراجع، فيما بلغ عدد الدخولات 3750 حالة.وبلغ عدد العمليات الجراحية التي أجريت في المستشفى 431 عملية منها 230 عملية توليد، في حين زاد عدد جلسات غسيل الكلى على 6500 جلسة.ويعد مستشفى الشونة الجنوبية الركيزة الأساسية للخدمة الصحية في اللواء، الذي يزيد عدد سكانه على 70 ألف نسمة، إضافة إلى الأعداد الكبيرة من زوار المنطقة التي تتميز بطابعها السياحي والزراعي والاستثماري.