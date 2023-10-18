الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مسيرة حاشدة في البقعة تضامنا مع غزة

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أرشيفية

شهد مخيم البقعة مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة حاشدة عبر المشاركون فيها عن غضبهم تجاه تواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لا سيما في أعقاب القصف الذي استهدف المستشفى المعمداني في القطاع.اضافة اعلان

وردد المشاركون في المسيرة، هتافات تندد بالموقف العربي والدولي، وعدم القدرة على وقف العداون الإسرائيلي، والعجز في الوقت ذاته عن القدرة في إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

وتخلل المسيرة، حرق إطارات مطاطية بمحيط دوار البقعة، وسط تواجد أمني كثيف، فيما تم إغلاق بعض الطرق أمام حركة المركبات إلى حين انتهاء المسيرة.

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