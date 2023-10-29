منافذ تسويق منتجات وادي الأردن.. هل تبقى رهن الأحداث بالمنطقة؟

حابس العدوان

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وادي الأردن– وسط تكرار سيناريو إغلاق الأسواق التصديرية ومنافذ التسويق لمنتجات وادي الأردن الزراعية مع كل حدث تشهده المنطقة، بات البحث عن فك الارتباط أمرا ملحا، فيما تتجه الأنظار نحو ضرورة تسريع عجلة قطاع الصناعات الزراعية، كخيار إستراتيجي، يعيد للقطاع توازنه ويبعده عن أزمات تسويقية خانقة تلحق به الخسائر.القطاع الزراعي بوادي الأردن الذى عانى وما يزال نتيجة الأحداث السياسية التي تتوالى على المنطقة منذ أكثر من عقد، يعيش الآن نفس المشهد منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة والذي تسبب باغلاق آخر النوافذ التصديرية للمنتوجات الزراعية في الوادي. الأمر- ووفق ما أكده مختصون ومعنيون لـ"الغد"- يتطلب تحركا عاجلا لإيجاد الحلول والمتمثلة بالتحول سريعا نحو الصناعات الزراعية للحفاظ على قوة القطاع الزراعي وضمان استيعاب فائض الإنتاج.يشير مزارعون إلى أن القطاع الزراعي يعيش حاليا حالة من عدم التوازن نتيجة اغلاق الأسواق التصديرية كافة، الأمر الذي سيكبدهم خسائر فادحة، مشددين على ضرورة الاستعجال بإيجاد البدائل الكفيلة بإدامة العمل بالقطاع الزراعي.ويرى رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام أن الأوضاع الأمنية تسببت سابقا بفقدان القطاع الزراعي الكثير من أسواقه التصديرية بسبب انقطاع السبل وارتفاع أجور الشحن، ما ألحق بالتالي خسائر كبيرة بالمزارعين، من دون أن نتمكن من ايجاد بدائل ناجعة رغم مرور أكثر من 10 سنوات على ذلك، لافتا إلى أن ما يجري من عدوان على غزة خلق أجواء مشابهة لتلك التي أعقبت الربيع العربي.ويقول، "لطالما طالبنا بضرورة ايجاد البدائل اللازمة للحد من تدهور أوضاع القطاع وضرورة التوجه نحو الصناعات التي تعتمد على المنتوجات الزراعية كسبيل للتغلب على المصاعب التسويقية".وأشار إلى أن ما يعيشه القطاع الزراعي بوادي الأردن مع بدء الموسم من انخفاض بأسعار البيع إلى أقل من التكلفة بثلاثة أضعاف يتطلب من الحكومة اتخاذ خطوات فاعلة لإعادة الحياة للقطاع ليعود رافعة اقتصادية وتنموية كما كان سابقا.وينوه الخدام إلى أن التحول إلى الصناعات الغذائية يتطلب العمل على تنظيم الإنتاج الزراعي ودعم وتشجيع المزارعين وأصحاب المصانع والقطاع الخاص وتقديم كافة التسهيلات والحوافز لهم خاصة فيما يتعلق بالضرائب وخفض كلف الطاقة والمياه وتذليل أي عقبات قد تعيق تنفيذ مثل هذه المشاريع.ويؤكد الخبير الزراعي عبد الكريم الشهاب أن التحول إلى الصناعات الغذائية بات أولوية لا يمكن تأجيلها، موضحا أن تسويق المنتوجات يعد أكبر المصاعب التي تواجه القطاع بوادي الأردن وإقامة مصانع تعتمد على المنتوجات الزراعية كمواد خام يعد الحل الأمثل للتغلب على هذا التحدي الذي يتفاقم تبعا للأحداث السياسية التي تعصف بالمنطقة بين الحين والآخر.ويبين أن القطاع الزراعي يملك كافة المتطلبات اللازمة من المواد الخام لإنشاء العديد من المصانع كالبندورة والبطاطا والجزر والبامية والبازلاء والفول لإنتاج المعلبات والحمضيات لإنتاج العصائر والمركزات، مستدركا "إلا أن المطلوب هو أن تبنى سياسات وبرامج وقائية للأمن الغذائي تخدم المنتج والمستهلك على حد سواء من خلال تفعيل السياسات الاقتصادية واعتماد سياسات جديدة في البحث الاقتصادي وتنظيم الإنتاج والتركيز على المحاصيل المخصصة لتجهيز الأغذية بشكل يضمن دعم المزارع والحفاظ على أهم القطاعات الإنتاجية في الوطن من الاندثار".يؤكد المزارع نواش اليازجين أن الصناعات الغذائية مطلب عاجل في ظل الظروف المتدهورة التي يعيشها المزارعون اليوم، متسائلا.. إلى متى سنبقى رهن التداعيات السياسية وآثارها الكارثية على الاقتصاد الوطني وخصوصا القطاع الزراعي؟.ويقول، "لقد تأخرنا كثيرا في إيجاد الحلول لإنقاذ القطاع الزراعي بوادي الأردن والذي يعتمد بشكل شبه كلي على التصدير للأسواق الخارجية"، مضيفا، "يجب على الحكومة تشجيع الاستثمار في صناعة المواد الغذائية والتي تعتبر عنصرا داعما ومحفزا للنهوض بالقطاع الزراعي وركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي".من جانبه يبين مدير سوق العارضة المركزي المهندس احمد الختالين أنه وبالرغم من تواضع الإنتاج حتى الآن، إلا أن أسعار البيع تدنت لأقل من التكلفة، عازيا ذلك إلى إغلاق الأسواق التصديرية واستمرار الإنتاج في المناطق الشفوية.مع ما ذكره الختالين، فإن الوصول إلى ذروة الموسم يعني مزيدا من الخسائر، سيما مع استمرار ارتفاع الكلف التشغيلية والانتاجية ودني الأسعار نتيجة الاختناقات التسويقية.في مقابل ذلك، كانت وزارة الزراعة قد أكدت في أكثر من مرة، على أهمية صناعة المواد الغذائية للأمن الغذائي الأردني، وهو أحد محاور الخطة الوطنية للزراعة المستدامة التي تنفذها الوزارة.واوضحت الوزارة في هذا الخصوص أنه تم طرح مناقصة لخمسة مشاريع لمصانع غذائية زراعية منها ثلاثة مصانع في مرحلة الاكتمال في الأغوار الجنوبية تشمل مصانع لإنتاج معجون الطماطم والمركزات وتجفيف الطماطم، وآخرين في منطقة الأغوار الوسطى والشمالية تقوم الوزارة بتحمل كامل تكاليف تجهيز هذه المصانع بالإضافة إلى العديد من الحوافز.