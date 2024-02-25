الأحد 25 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منطقة سد الكفرين.. قبلة جاذبة تنتظر مزيدا من الخدمات

منطة سد الكفرين السياحية التي تنتظر مزيدا من الخدمات-(الغد)
منطة سد الكفرين السياحية التي تنتظر مزيدا من الخدمات-(الغد)
الشونة الجنوبية – رغم غياب الخدمات الضرورية، إلا أن منطقة سد الكفرين كغيره من المسطحات المائية المنتشرة في وادي الأردن، تعد وجهة سياحية جاذبة تستقطب الآلاف من الزوار والمتنزهين وهواة صيد السمك خلال عطلة نهاية الأسبوع.اضافة اعلان
فالأجواء الجميلة والدافئة تدفع عددا كبيرا من المتزهين لزيارة الموقع للاستمتاع بالطبيعة الخلابة التي ترسمها الأشجار والمياه الجارية ومشاهد الطيور المهاجرة التي تستوطن منطقة السد خلال فصل الشتاء، في حين يجد عدد كبير من المواطنين وهواة صيد الأسماك المنطقة، المكان الأنسب لممارسة هوايتهم ومصدر دخل للكثيرين.
أولى المصاعب التي تواجه مرتادي المنطقة ووعورة الطريق الممتد على طول شاطئ بحيرة السد، إضافة لانعدام الخدمات الضرورية وخاصة فيما يتعلق بالنظافة ما يتطلب جهدا وطنيا للحفاظ على الموقع.
ويرى عدد من المتنزهين أنهم اعتادوا على اصطحاب عائلاتهم كل أسبوع لقضاء يوم العطلة والاستمتاع بالأجواء الهادئة والجميلة بعيدا عن ضوضاء المدن، مؤكدين أن هذا المكان الجميل بطبيعته الخلابة يعتبر إحدى الوجهات الهامة لكثير من الناس وخاصة للعائلات.  
ويبين حمزة صالح أن العديد من المواقع الطبيعية في منطقة الأغوار تستهوي الزوار حتى باتت وجهات سياحية مهمة للمواطن الأردني، لافتا إلى أن غالبية مناطق السدود والمناطق الطبيعية تحتاج لاهتمام أكبر كونها لا تتبع لأي جهة مسؤولة يقع على عاتقها رعاية هذه الأماكن.
ويضيف أن سد الكفرين أحد المواقع الطبيعية التي تستقطب أعدادا كبيرة من المتنزهين خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ويشاركه الرأي رامز يوسف، مؤكدا أن المكان بحاجة ماسة إلى تأهيل شامل بدءا من الطريق إلى أماكن الجلوس وتقليم الأشجار والحفاظ على النظافة العامة، قائلا "إن مخلفات المتنزهين تنتشر في كل مكان ما يتطلب العمل على زيادة الوعي وتوفير الآليات اللازمة لحث المتنزهين للحفاظ على النظافة".
ويشير إلى أن سد الكفرين يعد المكان المفضل لعدد كبير من هواة صيد الأسماك الذين يقصدونه يوميا لصيد السمك. 
من جانبه، يؤكد عضو مجلس المحافظة عن لواء الشونة الجنوبية عبدالله العدوان، أن منطقة الأغوار الوسطى خلال فصل الربيع تستقطب مئات الآلاف من المتنزهین خلال أیام العطل، معظمهم یفترشون الأرض على جوانب الطرق، الأمر الذي يؤثر سلبا على الواقع البيئي مع انتشار النفايات التي باتت تشكل تهدیدا للصحة والسلامة العامة في المنطقة.
ويضيف أن وجود مواقع تنزه كسد الكفرين وسد وادي شعيب تستقطب أعدادا كبيرة من المتنزهين والزوار يتطلب إيجاد بنية تحتية ملائمة كتعبید الطرق الترابیة والاهتمام بواقع النظافة، وتقلیم الأشجار، آملا أن تولي الجهات المعنية اهتماما أكبر بهذه المواقع من أجل توفير بيئة سياحية جاذبة.
من جانبه، يؤكد مصدر في سلطة وادي الأردن أن مناطق السدود بالأساس هي مناطق محمية، ويمنع دخول المواطنين إليها، إلا أنها للأسف باتت وجهات للمتنزهين خاصة في ظل الأجواء الجميلة التي تتميز بها مناطق الأغوار خلال هذه الفترة من كل عام، لافتا إلى أن حجم العمل الملقى على عاتق السلطة كبير ويحتاج الى مخصصات مالية كبيرة خاصة فيما يتعلق بالطرق التي تقع ضمن مسؤوليتها.
ويوضح أن السلطة تقوم بجهود جبارة لإدامة العمل لكن ضمن أولويات وضمن المخصصات المتوفرة، مشددا على ضرورة تعاون المواطنين في الحفاظ على هذه الأماكن وخاصة فيما يتعلق بالنظافة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
محصول بطاطا بوادي الأردن حيث تنتشر فيه الاصابة بمرض "اللفحة"-(الغد)

"اللفحة" تتلف مساحات شاسعة من محصول البطاطا

20 شباط 2024
1708181962027587200

لوقف الخسائر.. مزارعون يقتلعون محاصيلهم وآخرون يبيعونها لمربي الماشية (فيديو)

17 شباط 2024
ab735f35-6fd3-4b2a-9364-1d615b9eeda9

مهرجان الخبيزة في موسمه التاسع

14 شباط 2024
إحدى مناطق الأغوار الوسطى حيث تواجه البلديات صعوبة في تقديم الخدمات-(الغد)

بلديات الأغوار الوسطى.. واقع خدمي مترد يعيق دورها التنموي

13 شباط 2024
أحد اماكن التنزه على شاطئ البحر الميت حيث يشهد القاء للنفايات بشكل عشوائي-(الغد)

البحر الميت.. هل يتحقق "التنزه النظيف" في مناطق سياحية غير مخدومة؟

08 شباط 2024
خضار

تذبذب أسعار الخضار يربك برامج الزراعة بوادي الأردن

06 شباط 2024
افكار و مواقف

خذلان غزة

خولة كامل الكردي |اليوم
مكرم أحمد الطراونة

نفترض أنهم أردنيون

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

3 مسارات تتحالف في توقيت خطير

ماهر أبو طير |اليوم

دموع تماسيح

جهاد المنسي |اليوم

حماس ما بعد الحرب

نضال منصور |اليوم

الأردن القوي المنيع هو القادر على دعم فلسطين

يوسف محمد ضمرة |اليوم

الأزمة والعبرة !

يعقوب ناصر الدين |اليوم

إنجاز آسيا.. كلام الليل يمحوه النهار؟

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
عناصر من المقاومة العراقية التابعة لفصائل قوات الحشد الشعبي - (أرشيفية)

لماذا أوقفت المقاومة العراقية التصعيد ضد أميركا؟

ترجمات |منذ 34 دقيقة
بوستر يظهر آثار قصف، ويقول: "لا تستطيعون أن تقصفوا منطقة لجلب السلام" - (أرشيفية)

‏قصف المسلمين من أجل السلام‏

ترجمات |منذ 34 دقيقة
مقاتلون من تنظيم "داعش" في سورية - (أرشيفية)

رد "داعش" على أحداث "7 أكتوبر"

ترجمات |24 شباط 2024
544394

جنرال إسرائيلي: لو دخلنا رفح لن ننجح في القضاء على حماس

ترجمات |24 شباط 2024
جيش الاحتلال الإسرائيلي

فخ إستراتيجية "مكافحة التمرد" في غزة

ترجمات |23 شباط 2024
1708642967855943800

مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.. التداعيات والتحديات

ترجمات |23 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن

انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن

نصيحة ! 24 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج نصيحة !

صمود أهل غزة 23 شباط 2024

c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !

متعثر 20 شباط 2024

حمزة حجاج -متعثر
 
 