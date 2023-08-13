الإثنين 14 آب 2023
النسخة المطبوعة

مهرجان الفحيص.. الوسط التجاري يترقب انتعاشا في الحركة

جانب من فعاليات مهرجان الفحيص في دورته الماضية-(ارشيفية)
جانب من فعاليات مهرجان الفحيص في دورته الماضية-(ارشيفية)
البلقاء - مع بدء العد التنازلي لانطلاق مهرجان الفحيص في دورته الحادية والثلاثين يوم غد الثلاثاء، يعول أصحاب المحال التجارية أن تشهد حركة التسوق التي تعاني من الركود انتعاشة لو جزئية خلال أيام المهرجان الذي يمتد لـ 5 أيام.اضافة اعلان
تعليق الآمال على المهرجان بتنشط الأسواق، مرده تجارب الدورات السابقة، التي شهدت حضور عشرات آلاف الزوار، سواء من داخل المملكة أو خارجها، لحضور الفعاليات المتنوعة، وفق ما ذكر تجار لـ"الغد".
وبحسب تجار، فإن الحركة المرتقبة تطال غالبية المحال التجارية بمختلف أنواعها، لا سيما أن أعدادا كبيرة من زوار المهرجان تحرص قبل أو بعد حضور الفعاليات على القيام بجولات داخل المدينة للاستمتاع بأجوائها والتعرف على ميزاتها التراثية والسياحية.
الستيني أبو مراد الذي يمتلك "سوبر ماركت"، يقول إن غالبية أصحاب المحال التجارية في الفحيص لجأوا خلال الأيام الماضية إلى تعزيز البضائع استعدادا للمهرجان. وقال إن الإقبال يتضاعف في الكثير من المحال مع انطلاق فعاليات المهرجان وحتى انتهائه، ما يتطلب رفد المحال بمزيد من المنتجات والبضائع.
وقال الشاب طارق نزار الذي يعمل في أحد مطاعم المدينة منذ 7 سنوات، إن قطاع المطاعم يشهد خلال المهرجان حركة نشطة، تطال مختلف الأصناف التي يتخصص بها كل مطعم.
وأكد أن القطاع التجاري ينظر إلى مهرجان الفحيص باعتباره فرصة ثمينة لتحسين مداخيل مختلف المحال والمنشآت، إلا أن المطاعم ومحال "السوبر الماركت" هي أكثر المستفيدين من زوار المهرجان من وجهة نظره.
أما الشاب مجدي سمارة، فيقول إن الكثير من الزوار يحرصون على استكشاف المناطق التراثية في المدينة والأبنية التاريخية القديمة والكنائس والأروقة التي بني بعضها في بدايات القرن الماضي، وهو الأمر الذي ينعكس بشكل أو بآخر على نشاط الأسواق خلال جولات الزوار وتحركاتهم في الفحيص.  
وبين أنه يعمل في مركز تسوق، مشيرا إلى أن المركز قام خلال الأيام الماضية بزيادة المنتجات والبضائع وتوفير منتجات جديدة في الوقت نفسه، أملا ببيعها خلال فترة المهرجان.   
من جهته، قال رئيس بلدية الفحيص عمر العكروش، إن عدد زوار المهرجان في كل عام، يصل إلى عشرات الآلاف من مختلف أنحاء المملكة ومن خارجها، الأمر الذي ينعكس إيجابا على النشاط التجاري في مدينة الفحيص.
وأضاف العكروش لـ"الغد"، أن مدينة الفحيص تتوفر فيها محال ومنشآت تجارية منتشرة في مختلف مناطقها، بشكل يغطي احتياجات ومستلزمات الزوار جميعها.
وأشار إلى أن مهرجان الفحيص يقدم رسالة ثقافية للأردن والعالم وهو أحد المكتسبات الوطنية، لافتا إلى أن "بلدية الفحيص شريك رئيس في الإعداد للمهرجان، وتقدم البلدية دعمها اللوجستي والمادي له، وتسخر مواردها وكوادرها لغايات التجهيز والتنفيذ لإنجاح هذا العرس الوطني الذي يعد محطا للأنظار في الأردن وخارجه، ومقصدا للعديد من المهتمين بالفكر والفن والثقافة والتنوع الإبداعي الذي يحمله المهرجان في طياته ليرفع اسم الأردن عاليا".
مبنى مستشفى السلط القديم قبل إغلاقه-(أرشيفية)

إنشاء "صحي شامل" بـ "مستشفى السلط القديم" المغلق.. هل يتحقق؟ 06 آب 2023

مزارعون في وادي الاردن -(أرشيفية)

الموسم يبدأ بتحدي "العمالة".. وإرباك بمواعيد الزراعة بوادي الأردن 06 آب 2023

إحدى البرك الزراعية في منطقة وادي الأردن-(الغد)

فخ الموت غرقا يتربص بسكان الشريط الغوري 05 آب 2023

1691076677708485300

عين الباشا: تعدي تجار على الأرصفة والطرق يخرج عن سيطرة البلدية 03 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
عاملات في إحدى مزارع وادي الأردن-(الغد)

عاملات الزراعة.. تعب السنوات يؤخر حتمية العيش على المعونات

10 آب 2023
رئيس بلدية ماحص فيصل الشبلي أثناء حديثه لـ"الغد"-(الغد)

الشبلي لـ"الغد": بلدية ماحص بلا أراض أو استثمارات.. والموازنة ضعيفة

10 آب 2023
بلدية ماحص

بلدية ماحص تقيم يوما طبيا مجانيا السبت المقبل

10 آب 2023
وزارة الأشغال العامة والإسكان - (أرشيفية)

الأشغال تطرح عطاءات لـ22 مشروعا في البلقاء

09 آب 2023
الغور.. أطفال يتخطون طفولتهم ويتحدون الفقر بأجور عمل متدنية

الغور.. أطفال يغادرون طفولتهم ليتحدوا الفقر بأجور عمل متدنية

08 آب 2023
العجلوني يعلن بدء تشغيل مشروع الطاقة الشمسية في البلقاء التطبيقية

بدء تشغيل مشروع الطاقة الشمسية في البلقاء التطبيقية

08 آب 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

منطوق الرئيس في هذا التوقيت

ماهر أبو طير |اليوم

دوائر وناخبون

جهاد المنسي |اليوم

ماذا بعد صدور قانون مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟

أحمد عوض |اليوم

النمو في سيارات الكهرباء وتوسعة المصفاة والتلوث والازدحام: ما السياسة الحكومية المطلوبة؟

جواد عباسي |اليوم

القوانين بين الثقافة والدراية

يعقوب ناصر الدين |اليوم

مراجعة أدوات الدولة

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
مقاتلة روسية تحلق قرب مسيّرة أميركية في الاجواء السورية في 23 تموز (يوليو) - (أرشيفية)

ردع التصعيد الأفقي الروسي في سورية

ترجمات | منذ17 ساعة
الملكة ماري من مودينا مع الأمير جيمس ستيوارت، بريشة بينيديتو جيناري الثاني، 1690 – (المصدر)

‏كيف غيرت نظريات المؤامرة مجرى التاريخ؟‏

ترجمات | منذ17 ساعة
مؤيدون لفلسطين يطالبون بإنهاء الفصل العنصري لإسرائيل - (أرشيفية)

"ديمقراطية" الأبارتايد

ترجمات |12 آب 2023
البروفيسور آفي شلايم أثناء إلقاء محاضرة - (أرشيفية)

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-1)

ترجمات |11 آب 2023
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات |09 آب 2023
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
 