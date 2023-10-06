وادي الأردن.. أرض غنية وسكان فقراء

حابس العدوان

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وادي الأردن- لم تشفع الأهمية الاقتصادية لمنطقة الأغوار؛ سلة الأردن الغذائية بأراضيها الزراعية الخصبة، فضلا عما تتمتع به من وجهات سياحية فريدة كالبحر الميت والمغطس والعديد من المواقع الأثرية، بوقف ما يمكن وصفه بـ"نزيف الفقر"، الذي بات يتهدد كل أسرة بالمنطقة، بعد أن وجد غالبية السكان أنفسهم على واقع مرير يفتقر للفرص ويزخم بالتحديات.هذا الواقع، ووفق معنيين وخبراء اقتصاديين واجتماعيين، كان لعقد مضى أقل حدة وأخف وطأة، عندما كان القطاع الزراعي أحد أهم الروافد الاقتصادية بالمنطقة يتمتع بعافيته، ويوفر لأبنائها العديد من فرص العمل.ويرى هؤلاء المعنيون والخبراء، أن الزيادة السكانية المطردة أسهمت بشكل كبير في ارتفاع نسبة الفقر التي وصلت إلى 30 %، في ظل التراجع الواضح لإسهامات القطاع الزراعي في عملية التنمية، وغياب المشاريع التنموية المولدة لفرص العمل.وأوضحوا لـ"الغد"، أن ارتفاع مديونية القطاع إلى ما يقارب من مليار دولار "حسب تقديرات اتحاد مزارعي وادي الأردن"، دفع بعدد كبير من صغار المزارعين إلى هجر القطاع الذي كان يعد العمود الفقري للاقتصاد الأسري في المنطقة.يقول رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام "إن الوضع الاقتصادي بوادي الأردن متأزم ويحتاج إلى ثورة لمختلف القطاعات التنموية، وخصوصا القطاع الزراعي الذي يعد أكبر القطاعات المولدة لفرص العمل"، مضيفا "أن تراجع القطاع الزراعي خلال العقد الأخير ألحق ضررا بالغا بصغار المزارعين الذين يشكلون النسبة العظمى من العاملين بالقطاع، ما رفع نسب الفقر والبطالة الى ما يزيد على 30 %".ويبين "أن مديونية القطاع تقترب من المليار دولار، إذا ما احتسبت خسائر القطاعات الأخرى التي تعتمد بشكل كلي على الزراعة، ما دفع بعدد كبير من المزارعين إلى ترك المهنة والالتحاق بركب المتعطلين عن العمل"، مشددا على ضرورة استغلال القطاع لتحقيق تنمية مستدامة من خلال التوجه نحو الصناعات التحويلية بهدف إعادة القطاع الى بر الأمان وخلق فرص عمل لآلاف المتعطلين من كلا الجنسين.ويضيف "يجب علينا استغلال هذه الفرصة المتمثلة بوجود فائض إنتاج وعمالة محلية لإنشاء العديد من الصناعات التحويلية كالمعلبات والمركزات والعصائر والمخللات والبطاطا المجمدة والألبان ومشاغل التعبئة والتغليف"، موضحا "أننا نحتاج الآن إلى خطة مستدامة وواضحة للنهوض بالقطاع الزراعي تتضمن جدولة قروض المزارعين لمدة 10 سنوات وضخ قروض من دون فوائد من خلال زيادة موزانة مؤسسة الإقراض الزراعي لتمكين صغار المزارعين من العودة إلى العمل".ووفق مدير تنمية دير علا علي الغنانيم، وهي إحدى مناطق الشريط الغوري وادي، فإن قرابة 4 آلاف أسرة تتقاضى معونة وطنية شهرية، وهو ما يعادل 25 % من سكان المنطقة البالغ عددهم 72 ألف نسمة، فيما ينطبق هذا الحال على معظم مناطق الغور.ويرى خبراء، أن ضعف السياسات الرسمية المتعلقة بالقطاع الزراعي وفشل تطبيقها أسهما في تراجعه، إذ لم تتمكن هذه السياسات من رعاية القطاع وتوفير الحماية اللازمة له، ما أوصله إلى هذه الحالة من شبه الانهيار.ويؤكد الخبير الزراعي المهندس عبدالكريم الشهاب، أن القطاع الزراعي يعد من أهم القطاعات الإنتاجية في الأردن كونه يشكل المصدر الرئيس لدخل نسبة عالية من القوى العاملة والمصدر الرئيس للغذاء الأردني، قائلا "يجب العمل على تبني استراتيجية واضحة المعالم لتمكينه من القيام بدوره التنموي على أكمل وجه".ويضيف "يجب العمل على عدد من المحاور الرئيسة للنهوض بالقطاع الزراعي الذي أصبح سببا رئيسا في ارتفاع نسب الفقر والبطالة بعدما كان أكبر القطاعات المولدة لفرص العمل في الأردن"، موضحا "يجب العمل على معالجة مشكلة التسويق من خلال فتح أسواق جديدة ودعم الصادرات على غرار تجربة الشركة الأردنية الفلسطينية، وإيجاد جهة معينة لتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار عادلة ومقبولة مقارنة بدول الإقليم".كما دعا إلى أهمية العمل على حل مشكلة شح مياه الري التي باتت تشكل مصدر قلق للمزارعين من خلال السماح بحفر الآبار وتعديل التشريعات الناظمة لها بما يتواءم مع مقدرة المزارع، وخاصة فيما يتعلق بالمساحة والرسوم والكفالة المالية، مشددا على ضرورة خفض كلف الطاقة وتفعيل دور البحث العلمي لمساعدة القطاع الزراعي على النهوض من كبوته ليعود كما كان مولد لفرص العمل ومشغلا للعديد من القطاعات المتداخلة معه.ويشير الناشط الاجتماعي فايز الرقيدي إلى أن "مناطق الأغوار تفتقد إلى المشاريع التنموية التي بإمكانها تأمين فرص عمل لمن فقدوا مصادر دخلهم من العمل بالقطاع الزراعي"، موضحا "أن مناطق الأغوار من المناطق الأشد فقرا في المملكة، إذ تعتاش عشرات الآلاف من الأسر على رواتب المعونة الوطنية، عدا عن الحالات التي ما تزال قيد الدراسة".ويؤكد "على الحكومة العمل على توجيه المستثمرين للاستثمار في قطاعات صناعة المنتجات الزراعية التي سيكون لها أثر إيجابي على القطاع الزراعي من جهة وعلى أبناء المنطقة من جهة أخرى"، موضحا "أن العديد من المنتوجات الزراعية التي يمكن تصنيعها محليا يتم استيرادها من الخارج رغم وجود إنتاج يفوق الحاجة".ويبين "أن إقامة المشاريع التنموية المولدة لفرص العمل تعد السبيل الوحيد للنهوض بالمجتمع المحلي ومحاربة الآفات الاجتماعية التي أوجدتها ظروف الفقر والبطالة، خصوصا وأن المنطقة تزخر بالفرص الاستثمارية غير المستغلة"، مشددا على "ضرورة توجيه الاهتمام بقطاع الشباب ودعمه وتمكينه ليصبح عنصرا فاعلا في المجتمع بدلا من أن يكون عالة على أسرته".الوصول إلى تنمية مستدامة، بحسب رئيسة جمعية إعمار وتطوير وادي الأردن سيرين الشريف، يحتاج إلى عمل دراسة كاملة ميدانية وواقعية ومعمقة وعمل تحليل شامل عن الفرص والتحديات والمعيقات، مضيفة "بناء على هذه الدراسة، نستطيع وضع مخطط شمولي واضح بسلسلة كاملة متكاملة بالتشاركية مع أصحاب العلاقة والمعنيين كل حسب اختصاصه للاستفادة من الخبرات والكفاءات كافة".وتضيف "لا بد من الوقوف على بعض المشاريع المجمدة والمتعثرة وإيجاد مشاريع مستدامة تعزز النواحي التنموية والاقتصادية والبيئية في ظل التغير المناخي الذي يشهده العالم".وتوضح "أن تفشي ظاهرتي الفقر والبطالة يحتاج إلى عمل جاد ومتواصل من الجهات كافة سواء الحكومات أو مؤسسات المجتمع المدني أو القطاع الخاص"، مؤكدة ضرورة إيجاد مشاريع تنموية ودعم المشاريع الأسرية والصغيرة للنهوض بالواقع الاقتصادي في المنطقة.وتلفت رئيسة مركز الأميرة بسمة/ الشونة الجنوبية دنيا العدوان، إلى أن "تحقيق التنمية المستدامة يستوجب الحد من الفقر، وذلك من خلال عمل استجابة اجتماعية واقتصادية من أصحاب المصالح الكبرى لدعم وادي الأردن وإقامة المشاريع وتوفير فرص العمل"، داعية إلى ضرورة "العمل على محاور عدة والتركيز على تمكين الفئات المستضعفة في المنطقة وتعزيز الفرص للشباب والشابات ومشاركتهم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية".