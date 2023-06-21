وحدة تمكين المرأة في ماحص.. إنجازات وتطلعات

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قالت منسق وحدة تمكين المرأة في بلدية ماحص بمحافظة البلقاء ميسون العبادي، إن الوحدة منذ تأسيسها في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2022، استطاعت أن تحقق جملة من الإنجازات.وأضافت العبادي ردا على استفسارات "الغد"، إن الوحدة تواصل عملها وتبذل قصارى جهدها لمواصلة تقديم كل ما من شأنه خدمة قطاع المرأة من مختلف الجوانب.وتاليا أبرز نشاطات وإنجازات الوحدة:1- عمدت وحدة تمكين المرأة منذ تأسيسها على عقد جلسات حوارية مع اعضاء المجتمع المحلي والجمعيات الخيرية لوضع الخطوات الواجب التقدم بها لتمكين المرأة وذلك على النحو التالي:أ‌- الالتقاء مع مديرات المدارس ومعلمات من المدارس الحكومية لتمكين المرأة تعليميا من خلال توفير بيئة مدرسية مناسبة حيث تم رصد احتياجات المدارس وترتيبها حسب الاولويات.ب- تم ترتيب لقاء مع مدير تربية السلط الدكتور خالد العدوان وذلك بتشكيل وفد من عضو اللامركزية عبد المجيد العيسى واعضاء من بلدية ماحص واعضاء من وحدة تمكين المرأة لبحث ملاحظات المعلمات والطلبة حيث تم:(1) التوصل الى فتح شعب مهنية للطلبة داخل اللواء وهي شعب زراعي وصناعي للطالبات والطلبة داخل اللواء وعمل استبيان لحصر اعداد الطلبة لفتح هذه الشعب . وجاءت الموافقة من قبل مدير التربية بفتح هذه الشعب بداية العام الدراسي الجديد.(2) عمل زيارات ميدانية مع مدير التربية لتفقد المدارس والمساعدة على تلبية كافة احتياجاتهم لخدمة وتمكين الطلبة.ج- تكريم المعلمات في يوم المرأة العالمي ويوم الأم وذلك بتشكيل وفد لزيارة المدارس وتقديم الهدايا التذكارية لهن.2. قامت وحدة تمكين المرأه بالتعاون مع مديرية ثقافة السلط بتمكين 10 سيدات للعمل كمدربات للحرف المختلفة قامن بدورهن بعقد دورات تدريبية بمعدل 10 سيدات لكل مدربة.3. تحت رعاية وزيرة الثقافة اقامت وحدة تمكين المرأة بازار لعرض منتجات السيدات اللواتي استفادوا من الدورات التدريبية التي نظمتها المدربات بالتعاون مع مديرية تقافه السلط ، كذلك عرض منتجات لعدد من الجمعيات الخيرية في مدينة ماحص.4. قامت وحدة تمكين المرأة في بلدية ماحص بعمل يوم طبي مجاني وذلك للاهتمام بصحة المرأة والمواطنين داخل اللواء من خلال اطباء من اختصاصات مختلفة وكان معدل ما عولجوا في ذلك اليوم ما يقارب 320 شخصا من مختلف شرائح المجتمع . وذلك بالتشاركية مع مدرسة ماحص الاساسية المختلطة وذلك باقامة اليوم الطبي داخل حرم المدرسة.3- من خلال تمكين المرأة نفسيا ورفع الروح المعنوية لدى المرأة عمدت وحدة تمكين المراة الى تكريم عدة شرائح من المجتمع المحلي وذلك على النحو التالي:أ‌- موظفات البلدية بمناسبة يوم المرأة العالمي وتوزيع عدد من الهدايا عليهم وهن عضوات في وحدة تمكين المرأة.ب- تكريم المعلمات في يوم المرأة العالمي ويوم الأم وذلك بزيارة المدارس وتوزيع الهدايا عليهم وذلك بحضور رئيس بلدية ماحص.ج- تكريم سيدات فاضلات من المجتمع المحلي بمناسبة يوم كبار السن وذلك بتوزيع الهدايا عليهن وذلك بمسجد ماحص القديم.4- اقامت وحدة تمكين المرأة بتشلركية مع منتدى ماحص الثقافي للاحتفال بعيد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وذلك باحتفالية برعاية محافظ البلقاء فراس ابو قاعود وحضور متصرف اللواء ورئيس البلدية وعدد كبير من المجتمع المحلي في بلدة ماحص.5- قامت وحدة تمكين المرأة بالاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية وذلك لغرس الروح الوطنية وحب الوطن وغرس القيم الدينية لدى شرائح مختلفة من مجتمعنا وذلك على النحو الاتي:أ‌- الاحتفال بذكرى معركة الكرامة من خلال جلسة حوارية بحضور متصرف لواء ماحص والفحيص ورئيس بلدية ماحص واعضاء البلدية وعدد من ممثلي الدوائر الحكومية والجمعيات الخيرية وذلك للتحدث عن معركة الكرامة ونتائجها والدروس المستفادة منها.ب- الاحتفال بذكرى الاسراء والمعراج من خلال محاضرة من قبل الواعظة زي المفلح.ج- توزيع طرود خيرية تحتوي على مواد غذائية باسم وحدة تمكين المرأة وذلك بتبرع فاعل خير في شهر رمضان المبارك.د- اطلاق مبادرة لحفظ القرآن الكريم في شهر رمضان وذلك بعمل فئات عمرية وتوزيع السور القرانية على هذه الفئات وسيتم توزيع الجوائز على مستحقيها في نهاية الشهر الكريم.6- قامت وحدة تمكين المرأة بعقد دورة توعوية بالتعاون مع مدير الدفاع المدني ضمن مبادرة سلامتك بتهمنا تناولت اسنخدام الطفايات اليدوية والاسعافات الاولية واستخدام المدافئ ونصائح عامة بفصل الشتاء.