وسط تلويح بفعالية احتجاجية.. قضية أراضي إسمنت الفحيص تعود للواجهة

محمد سمور

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البلقاء- عادت قضية أراضي مدينة الفحيص المقام عليها مصنع إسمنت شركة "لافارج"، إلى الواجهة مجددا، بعد إعلان الشركة عن اجتماع مقرر عقده للهيئة العامة للمساهمين في الثامن عشر من الشهر الحالي، للمضي بتمليك تلك الأراضي لكبار الدائنين، وفق ما أكد لـ"الغد" عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت، الدكتور سليمان صويص.وسبق أن شهدت مدينة الفحيص سلسلة من الاعتصامات والفعاليات الاحتجاجية التي تطالب بحق المدينة في تنظيم أراضيها، خصوصا أنها مستملكة للمنفعة العامة، ولا يحق للشركة التصرف فيها منفردة، فضلا عن وجود مخاطر تتعلق بالتلوث البيئي، في حين أشار صويص إلى أنه من غير المستبعد تنفيذ فعالية احتجاجية جديدة استباقا لذلك الاجتماع، حيث تجري في الفحيص مناقشة الخطوات الممكن اتخاذها.ووفق صويص، فإن ذلك التطور المتعلق بأهداف الاجتماع المرتقب "يأتي في سياق المسار الذي سلكته قضية الأراضي منذ انعقاد اجتماع الهيئة العامة للدائنين في 10 آب (أغسطس) 2022، وانتهاء عملية الإعسار بعد صعوبات ومراوحة قضائية استمرت أكثر من سنتين"، مذكرا بـ"قرار اتخذته محكمة بداية السلط في ذلك الوقت يقضي بأن تتخذ الجهات المختصة (أي بلدية الفحيص) الإجراءات الضرورية لإتمام عملية تنظيم الأراضي خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر. حيث قدّمت شركة لافارج بعدها بشهر طلباً رسمياً إلى بلدية الفحيص لتنظيم الأراضي المقام عليها مصنع الإسمنت. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2002 ردت بلدية الفحيص على كتاب الشركة بالإيجاب على طلب الشركة مشروطاً بتقديم الشركة، في أقرب وقت ممكن، لدراسات جيولوجية وطوبوغرافية ودراسات أثر بيئي لأراضي المصنع حتى يتسنّى للبلدية السير قُدُماً في عملية تنظيم الأراضي".ويؤكد صويص أنه "وبعد مضي أكثر من سنة على كتاب البلدية، لم ترد شركة لافارج عليه ولم تُقدّم ما طُلب منها، علماً بأنها هي التي كانت تسعى لإتمام عملية تنظيم الأراضي"، مضيفا، "فجأة، وبلا سابق إنذار أو بلاغ، يُعلن مجلس إدارة الشركة عن توجّهه لتمليك جزء من الأراضي إلى بنوك لتبرئة ذمّته من الديون التي عليه تجاهها".واعتبر أن توجه الشركة له "تداعياته وآثاره المدمّرة على الفحيص، مع التذكير بتهرّب شركة لافارج من تقديم دراسات جيولوجية وطوبوغرافية لأراضي المصنع بناءً على طلب من ثلاثة مجالس بلدية للفحيص منذ عام 2016". وهذا "التهرّب المتكرّر" كما وصفه صويص، "يُخفي بلا شك أمورا خطيرة تتعلق بقسم كبير من الأراضي التي تعرّضت للتعدين، وهي تكاد تُعادل نصف إجمالي الأراضي".ووفق صويص، فإن "تمليك شركة لافارج لجزء من الأراضي إلى البنوك وما يترتب عليه من آثار، يعني أولاً التنكر لما تم الاتفاق عليه في وقت سابق بين بلدية الفحيص والشركة، حول مخطط تنظيمي شمولي يحدد طبيعة ونوعية وحجم المشاريع ومساحاتها واية استخدامات مستقبلية للأراضي، بحيث يتم تنظيم الأراضي وفقاً للمخطط. وبعد ذلك يتم بيع الأراضي لمستثمرين، بحيث يعرف المستثمر مسبقاً بأنه ملزم بإقامة المشاريع المتفق عليها فوق قطعة الأرض التي يقع اختياره عليها".كما يعني ذلك بحسب صويص، أن "التنظيم بهذه الطريقة المتفق عليها يعني التعامل مع الـ2000 دونم يتم على أساس أنها وحدة واحدة متكاملة ولا تتجزأ. وقد ورد ذلك في مخرجات الحوار المجتمعي لمجلس بلدي الفحيص عام 2019، وأكّد عليه رئيس البلدية الحالي، عمر عكروش".وشدد صويص على أن "تفتيت الأراضي وبيعها أو تمليكها سوف يُغرق الفحيص وبلديتها في مشاكل لها أول وليس لها آخر؛ وسوف يقود ذلك إلى تدمير مستقبل المدينة ودفن إمكانية تطويرها اقتصادياً واجتماعياً بما يخدم نوعية الحياة والخدمات في المدينة والارتقاء بمكانتها والاستفادة من الطاقات التنموية الكامنة فيها"، معتبرا أنه "إذا تملكت بنوك جزءا من الأراضي، فإنها ستعمد على الأغلب إلى تقسيمها إلى قطع صغيرة تمهيداً لبيعها إلى أفراد. وفي مثل هذه الحالة، سوف يصبح المخطط الشمولي التنموي في مهب الريح وسوف تفقد الفحيص الفرصة الثمينة المتوفرة لها اليوم لكي تقوم بتطوير نفسها وحل مشاكلها المزمنة".وأشار إلى أن الفحيص "تملك قانونياً الحق في تقرير مصير أراضيها وتحديد الاستخدامات المستقبلية لهذه الأراضي، ولا يستطيع أحد أن يسلبها هذا الحق. وهذا لا يتعارض أبداً مع حق شركة لافارج في حماية مصالحها".وأعاد صويص التذكير بالمادة 8 ب من قانون تصرّف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 الذي يحظر على الشركات الاتجار بالأراضي. كما أن الأراضي المعدّنة، وفقاً لنظام تنظيم استعمال الأراضي وتعديلاته رقم 6 لسنة 2007، لا يمكن البناء عليها إلا بعد مضي 75 سنة من انتهاء التعدين".وطالب بضرورة "تعويض الفحيص عن سنوات المعاناة والتضحيات الجسام وحرمانها من التنمية المستدامة على مدى عقود طويلة، وذلك من خلال مشروع مستقبلي لتطوير الأراضي وفقاً للمحددات والمنظور العصري الذي كافح أهالي الفحيص عقوداً من الزمن من أجله، وأقرّوا عناصره، وفق منهجية علمية وتنظيمية شمولية، من خلال الحوار المجتمعي الذي نظّمته بلدية الفحيص. وكل ذلك يأخذ بعين الاعتبار الاستجابة لمصالح شركة لافارج، ولا يتعارض معها".وحاولت "الغد" الحصول على توضيحات من شركة لافارج، إلا أنه لم يتسن ذلك، إلا أن الشركة سبق أن أكدت أنها تمضي بإجراءات قانونية، وأن لجوءها لإجراءات الإعسار يهدف لتثبيت التوازن بين حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة بموضوع الإعسار سواء كانوا موظفي الشركة أو الدائنين أو الشركاء أو الموردين والمحافظة على الشركة كمؤسسة مستمرة تساهم في خدمة الاقتصاد الوطني.يشار إلى أنه وفي نهاية أيار (مايو) الماضي، قبلت محكمة التمييز بحكم إعسار "لافارج"، ليكون أول قرار قضائي من نوعه في تاريخ المملكة، ويعني رد الطعون المقدمة في مواجهة قرار إشهار الإعسار كافة، وبالتالي استمرارها في مسيرتها الإصلاحية، وبحيث تكون قادرة على مواجهة التزاماتها ضمن قانون الإعسار الذي شرع لحماية الدائن والمدين في الوقت ذاته، ويحمي المستثمر أو التاجر من المُخاطرة بأموالهم.