في عهد الاستقلال.. نهضة مستمرة للقطاع الطبي الحكومي

حنان بشارات

عمان- لعب القطاع الصحي دورا كبيرا في رفعة الاقتصاد الوطني، والذي يبلغ الإنفاق فيه نحو 9 % من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تبلغ إيراداته سنويا، نحو ملياري دولار، وفق إحصائيات رسمية.

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ولكن كيف تطور هذا القطاع في ربع قرن، وما هي أبرز مراحل تطويره وتحدياته؟ وما هي إنجازاته خلال ربع القرن الماضي على صعيد أطباء الاختصاص والأدوية والتأمين الصحي وأزمة كورونا؟ وكيف تجاوزها؟



منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999، أولى جلالته للقطاع الصحي اهتماما كبيرا، بتوجيه الحكومات المتعاقبة على إيلاء القطاع رعاية تامة، بغية تحسين جودة الخدمات، لتمكين المواطنين من الحصول على رعاية صحية مثلى وعادلة.



وفي ظل التوجيهات السامية لجلالة الملك، حقق القطاع تحسنا كبيرا في المؤشرات الصحية، من بوابة توسيع مظلة شمول التأمين الصحي، ليشمل الأطفال ما دون السادسة من العمر، وكبار السن فوق الستين عاما، والفقراء في نطاق شبكة الأمان الاجتماعي، والأشخاص ذوي الإعاقة.

وعبر ربع قرن، أُنشئت 8 مستشفيات حكومية جديدة، ليصل عدد المشافي في الأردن لـ31 مستشفى، بالاضافة الى رفع عدد الأسرّة في المستشفيات الحكومية إلى 5884 سريرا العام الماضي.



كما عكفت وزارة الصحة على تحسين جودة الخدمات الصحية للمواطنين، ليحصل 18 مستشفى حكومياً في الوزارة و100 مركز صحي و18 وحدة لتصوير الثدي، على اعتماد مجلس اعتماد المؤسسات الصحية.



كما عملت الوزارة على تحديث أقسام الطوارئ والإسعاف في المستشفيات، ومنها مستشفيات البشير بطاقة استيعابية بلغت 147 سريراً، وغرفاً للعمليات والعناية الحثيثة والمركزة.



اضافة الى ذلك، أنشأت أيضا مستشفى الباطنية والجراحة العامة بسعة 400 سرير، وباتت مستشفيات البشير تضم مستشفى الباطنية والجراحة العامة، ومستشفى الإسعاف والطوارئ، ومستشفى النسائية والتوليد والأطفال، ومختبرات طبية متخصصة، فضلا عن انشاء مراكز طبية متخصصة أبرزها: مركز سميح دروزة للأورام بسعة 46 سريرا، ومركز الجراحات المتخصصة بسعة 77 سريرا، وتوسعة القسم القضائي للصحة النفسية ليصل لـ142 سريرا، وإنشاء مركز السكري والغدد الصماء والاستقلاب والوراثة، ومركز التصلب اللويحي، ومركز التليف الكيسي، ومختبرات وظائف الرئة، ومراكز القسطرة القلبية والوعائية، ومراكز جراحة الصدر، ومراكز الأوعية الدموية.



ووصل عدد المراكز الصحية في الوزارة إلى671، منها 126 مركزا شاملا، وازدياد عدد مراكز صحة الأم والطفل لـ513، فضلا عن توفير خدمات الإقلاع عن التدخين بشكل مجاني عبر 28 عيادة موزعة على مناطق المملكة.



وعلى صعيد برامج الحوسبة، نجحت في حوسبة 24 مستشفى و166 مركزا صحيا، تتبع للوزارة، بينما بلغ عدد مستشفيات الوزارة الحاصلة على الاعتمادية 18، بالإضافة لـ100 مركز صحي.



وفي سياق توفير المطاعيم، طورت البرنامج الوطني للمطاعيم وأضافت مطاعيم جديدة، كمطعوم الكبد الوبائي (أ)، والروتا فيروس، والجرعة الأولى والثانية من “الثلاثي الفيروسي”، ومطعوم المستدمية النزلية، حتى وصل برنامج التطعيم الوطني لتقديم 12 مطعوما لتعزيز حماية ومناعة الأطفال من الأمراض السارية والمعدية.



أما القفزة الكبيرة في القطاع، فكانت ببناء القدرات البشرية ليتضاعف عدد الأطباء فيها لـ1736 عام 2022، بينما ارتفع عدد الأطباء المقيمين بالوزارة لـ3142 مقيما العام الماضي، وارتفع عدد أطباء الاختصاص بالوزارة ليصل لـ1656 في العام 2022.



وعلى صعيد التشريعات، أصدر قانون المسؤولية الطبية والصحية ليشكّل خطوة مهمة في تعزيز ممارسات المساءلة الطبية وحماية حقوق المرضى والأطباء والعاملين في القطاع، تبعه وضع أدلة إجراءات وبروتوكولات معيارية، تعالج مسائل في الرعاية الطبية.



وفي مجال توثيق الأمراض، استحدثت سلسلة سجلات وطنية لتوفير البيانات والمعلومات، وهي: السجل الوطني للسرطان، والسجل الوطني للإعاقات السمعية، والسجل الوطني للعيوب الخلقية، وسجل مرضى التليف الكيسي، والسجل الوطني لمرضى الفشل الكلوي.



وايضا في سياق التشريعات، عدل قانون الصحة العامة، وأقر نظام التطوير المهني المستمر، وأصدر نظاما معدلا لنظام المستشفيات الخاصة، وعدل 55 تشريعا ناظما للرعاية الصحية من أبرزها: إصدار قانون جديد للمجلس الطبي الأردني، ونظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد.



كما نجحت الوزارة بإدارة المشهد الوبائي في جائحة كورونا منذ مطلع العام 2020، ووضع البروتوكولات الطبية لذلك، ما زاد من عدد المستشفيات والأسرة والاختصاصات وتوفير المطاعيم، فضلا عن الإجراءات الصحية المرتبطة بالأوبئة.

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