مسيرة التعليم.. تطوير مستمر للوصول إلى الريادة

آلاء مظهر

عمان- أحرز الأردن، على مدار 25 عاما، تقدما مهما في "التعليم"، ليرتقي بمستوى العملية التعليمية برمتها، وصولا إلى الريادة والصدارة التعليمية، فمن تدريب المعلمين وتأهيلهم، وتطوير المناهج، إلى تحديث البنية التكنولوجية مرورا بتطوير امتحان الثانوية العامة، والتعليم المهني، إلى جانب استحداث تخصصات جديدة، تواكب مستجدات العصر وتفعيل التعليم الإلكتروني وتطبيق كودة الأبنية المدرسية، انتهاء برؤية التحديث الاقتصادي.

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لم يتوان جلالة الملك عبدالله الثاني، منذ تسلمه سلطاته الدستورية، قبل ربع قرن، عن التوجيه بتطوير التعليم والارتقاء بمخرجاته، إيمانا منه بأهمية إنشاء جيل متسلح بالعلم والمعرفة، مؤهل قادر على محاكاة تطلعات المستقبل، فكان التوجيه الملكي جليا عندما قدمه في الورقة الملكية النقاشية السابعة، وفيها حدد رؤية ورسالة التعليم، ووجه رسائل للقائمين على القطاع، لوضع الخطط والإجراءات التنفيذية لترجمة الرؤية الملكية في الورقة النقاشية.



فلطالما شهدت العملية التعليمية متابعة ودعما متواصلين من لدن جلالته، لم يغب تطوير النظام التعليمي عن فكر جلالة الملك، وظلت عملية تطوير التعليم حاضرة في كل المناسبات، باعتبارها أولوية وطنية ومحورا مهما في مسيرة التنمية الشاملة.



وفي هذا السياق، قالت الأمين العام بوزارة التربية والتعليم د.نجوى القبيلات، إن الأنظمة التعليمية تسعى للوصول إلى الريادة، لتحسين جودة التعليم والارتقاء بمستوى مخرجاته بطريقة مبتكرة وفعالة، ما ينعكس على تلبية حاجات المجتمعات المحلية والعالمية، ويتأتى ذلك بالتقييم والمراجعة المستمرين لتلك الأنظمة ورفع كفاءة عناصرها: الطالب والمعلم والإدارة المدرسية والبيئات التعليمية، والتركيز على بنية التكنولوجيا لتواكب أحدث ما توصل إليه العلم.



وأضافت أن الوزارة وضعت الخطط الاستراتيجية والعديد من المبادرات والمشاريع التي إن نفذت كما خُطط لها زمنيا وماديا وتوفير الكلف المادية المطلوبة والمتابعة الإدارية الجادة التي يتبعها المساءلة أو التعزيز، ستحقق الريادة في التعليم، ما سينعكس إيجابا على مخرجات القطاع وسوقي العمل المحلي والعالمي.



ويعد تطوير التعليم المهني، بحسب القبيلات، أحد أهم المشاريع التي بدأت الوزارة بتنفيذها العام الحالي، بمتابعة ملكية حثيثة، وفق ممارسات عالمية، سيكتب لها النجاح إن تمت المتابعة والمساءلة والتقييم المستمر لكل مراحله، فالتخصصات المهنية المحدثة أو المستحدثة تواكب حاجات المجتمع وسوقي العمل المحلي والعالمي، وتمكن الطلبة من امتلاك المهارات اللازمة لذلك.



ويتزامن مع هذا كله، تطوير امتحان الثانوية العامة الذي سيخفف العبء الدراسي على الطلبة وأولياء الأمور، وفي الوقت ذاته يذهب للتعمق والتخصصية في التعليم الذي يؤهل الطلبة لاختيار مجال دراساتهم الجامعية ووظائفهم المستقبلية، بحسب القبيلات.



وأكدت القبيلات، أن تحديث البنية التكنولوجية وتفعيل التعليم الإلكتروني وإدخال التعليم المدمج وتعليم المهارات الرقمية، ستمكن المعلمين من تطوير أدائهم وتسهم بجعل التعليم فاعلا وجاذبا في الوقت ذاته، وتمكن الطلبة من امتلاك مهارات تتطلبها الثورة الصناعية الرابعة، وتعد مدخلا للثورة الصناعية الخامسة.



وأوضحت أن ما تقوم به الوزارة من الاهتمام ببرامج التنمية المهنية للمعلمين، يعزز ما ذهبت إليه في تطوير العملية التعليمية، ورافق ذلك تعديل كود البناء الذي سينعكس إيجابا على توفير بيئة مدرسية مادية آمنة للتعلم.



وأشارت القبيلات الى أن المرحلة المقبلة، تتطلب زيادة في المخصصات المالية المرصودة للتعليم، وتعزيز المدارس بالتجهيزات لتفعيل المناهج المطورة، وتنفيذ مناهج المهارات الرقمية، وتوزيع الموارد المادية والبشرية الكفؤة بعدالة على جميع المناطق، وإعادة النظر بآلية اختيار القيادات التعليمية بمختلف المستويات وتأهيلها، لتتمكن من تنفيذ متطلبات المرحلة المقبلة، ويعزز ذلك نظام الموارد البشرية المنتظر إقراره.



بدوره، قال مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي بالوزارة سابقا د.محمد أبو غزلة، إن جلالة الملك، منذ تسلمه سلطاته الدستورية، عمل على تحقيق التنمية في المجالات كافة، ومنها التعليم الذي حقق نقلات نوعية وكمية في جميع عناصر المنظومة التعليمية حتى غدا التعليم على خريطة الاحترام الدولي.



وأضاف أن جلالة الملك، استمر بتوجيه الحكومات المتعاقبة، لوضع التعليم على سلم الأولويات، بحيث أشرف جلالته على الإستراتيجيات الوطنية لتنمية الموارد البشرية كأساس لتطوير التعليم، لافتا إلى أن جلالته أسهم بنفسه في تقديم الأوراق النقاشية، ومنها الورقة السابعة، كخريطة طريق لتطوير عناصر المنظومة التعليمية.



وبين أن مبادرات الرؤية التي وجه لها جلالته في التعليم جاءت محددة، لتكون أكثر فاعلية وتأثيرا في عناصر المنظومة التعليمية، لضمان تحقيق الريادة التعليمية التي يصبو إليها، وتناولت هذه المبادرات جميع العناصر، ومنها: إعداد القيادات التربوية المدرسية نظرا لدورها الفاعل في قيادة العملية التعليمية، بحيث تم توجيه المبادرات هنا لتشمل تصميم برامج تدريبية وتأهيلية لتفعيل دور الإدارة المدرسية بإدارة التعليم وتهيئة البيئة المدرسية لإعداد الطلبة، وتوجيههم، ومتابعة تعلمهم المدرسي وتشجيعهم على الانخراط في المسارات التعليمية، بخاصة المسار المهني الذي يعد الطلبة لسوق العمل والجامعات.



وتابع أن الوزارة، في إطار سعيها لتحقيق رؤية جلالة الملك، تريد مستقبلا أن تستعيد فيه صدارتنا وريادتنا في التعليم، فقد عملت على إعداد وتأهيل المعلمين وتدريبهم، وهيكلة برامج التدريب للمعلمين.



كما وعملت الوزارة على الوصول للريادة التعليمية بتحسين أداء المعلمين على إقرار نظام للمسار المهني، بهدف التشجيع على الانتقال من مسار لآخر وضمن سلسلة برامج تدريبية ومهنية، ومن رتبة لأخرى في مسارات المعلمين والإدارة والقيادة، وربطها بحوافز مادية، وينتظر كذلك اعتماد نظام لترخيص ومزاولة مهنة التعليم سيطور كفايات المعلم وقدراته.



كذلك، وفق أبو غزلة، دربت الوزارة المعلمين ومكنتهم من استراتيجيات وأساليب التدريس الحديثة، وتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية، بالإضافة للتوجه في رقمنة المناهج، وتدريب المعلمين على توظيف كل وسائل التكنولوجيا في العملية التعليمية.



وأوضح أن إقرار نظام للتعليم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية في عهد جلالته، يشير إلى مدى أهمية التوجيهات والرسائل الملكية للتفاعل مع التكنولوجيا المتسارعة التي أصبحت تؤثر على مجالات الحياة، ومنها التعليم، ولأجل جعل النظام جزءا من النظام التعليمي وأداة فاعلة لشكل من أشكال التعليم.



واعتبر أن تحقيق الريادة في التعليم، لا يمكن أن يجري من دون أن يركز على المحور الأساس في العملية التعليمية وهو الطالب، فقد عملت الوزارة، بالتعاون مع الشركاء، على استلهام هذا التوجيه الملكي المستمر لتنفيذ المبادرات الملكية والمجتمعية والبرامج والأنشطة والمسابقات، لصقل شخصية الطالب وامتلاكه المهارات الأكاديمية، وتحفيزه على التعلم الذاتي والدائم، كالمبادرة الملكية من جلالته، وهي إنشاء مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز في المحافظات، والمراكز الريادية للموهوبين، والتوجيه لتوفير برنامج في الاستعداد للتعلم من مرحلة رياض الأطفال، وإنشاء مدارس للمكفوفين، وغرف لذوي الاحتياجات الخاصة، وتبني البرامج التربوية لدمجهم مع أقرانهم في المدارس.



وكذلك، استحداث برنامج جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية، ومشروع التغذية المدرسية وبرنامج مسابقة تحدي التطبيقات الإلكترونية، لتمكينهم من المهارات الرقمية، كما أتاحت الوزارة لهم المشاركة في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة (Intel ISEF) لعرض المشاريع وتبادل الخبرات العالمية، ناهيك عن إتاحة الفرصة للطلبة في المشاركة بمسابقة تحدي القراءة العربي باللغة العربية، لتشجيعهم على القراءة، وتمكينهم منها عبر العالم العربي.



وأوضح أن المبادرات الملكية والبرامج مجتمعة، جعلت الطالب الأردني رياديا، بدلالة ما حققه الطلبة من جوائز عالمية في المشاركات والمسابقات المحلية والعربية والدولية، ما عكس صورة مشرفة عن الأردن والنظام التعليمي فيها، مبينا أن المحلل لما بذل من جهود لتحقيق الريادة في التعليم بهذه المناسبة العزيزة، يجد أن التوجيهات الملكية لتطوير النظام التعليمي لم تغب عن فكر جلالته، وظلت حاضرة في كل المناسبات، وهي التي أدت لإبراز صورة النظام التعليمي في المحافل الدولية والجهود الفردية المميزة للطلبة.



وأكد أبو غزلة، أن التوجيهات الملكية مستمرة، ولا تعفي قادة التعليم من التفكير وإعادة النظر في السياسات والخطط والبرامج وأدوات التعليم، لتطوير الإدارات المدرسية والمعلمين والمناهج واستراتيجيات وأساليب تدريس وتقويم وبيئات تعلم مادية وتقنية، لتمكين الطلبة من المعارف والمهارات الأكاديمية والاجتماعية والتقنية والاتجاهات للتعامل مع الثورة الرقمية، لإعداد جيل متمكن من معطيات المعرفة العلمية والمهارات الرقمية، وتوظيفها في حياتهم كمتطلب أساس للمستقبل ومهاراته ووظائفه واحتياجاته للتفاعل معها.



ودعا أبو غزلة، قادة التعليم، لتوفير بيئات تعلم محفزة للتعليم ومفتوحة ومرنة وغنية بالمصادر التقنية الموجهة، بواسطة المتعلم بالتزامن مع حل الأمية الأبجدية، وفقر وضعف التعليم، ما يتطلب منهم إعادة النظر في شكل المخرج التعليمي الذي سيتعايش مع ما فرضته عوامل التغيير التي حملها هذا العصر، كالذكاء الاصطناعي والاحتياجات المستقبلية من الموارد البشرية، واحتياجات سوق العمل، وهذا لا يتم إلا إذا عملت الوزارة على التوعية وتدريب الطلبة والمعلمين، وحفزتهم على التعلم والتوظيف الفعال والآمن للتكنولوجيا وغيرها.



وشدد على ضرورة قيام القائمين على النظام التعليمي باستلهام الروى الملكية وتجسيدها لتطوير النظام التعليمي وتحقيق الريادة التعليمية التي يصبو إليها جلالة الملك.



وشاركهم الرأي الخبير التربوي عايش النوايسة، مبينا أن العالم يمر بمتغيرات متسارعة، حتى أن هذا العصر، تميز بسمة التغيير المستمر، وأصبحت المعرفة والمهارات عرضة للتطور بسرعة، ما يتوجب على المؤسسات التربوية والتعليمية التكيف السريع مع هذا التغير والتطور.



وبين النوايسة، أن الوزارة تجري، وضمن أطر مشروع التحديث الاقتصادي، تطويرا حقيقيا لعناصر العملية التعليمية التعلمية، بما يسهم بتحقيق التميز والوصول للريادة العالمية، لذا لا بد من تطوير النظام بصورته الشمولية، والذي يضم عناصر العملية التعلمية التعليمية ومكوناتها، أكانت بشرية، مثل: الطلبة، والمعلمين، والهيئة الإدارية، والعاملين كافة، أو مادية، مثل: المناهج، والمقررات، والمباني، والأهداف والغايات، كما تدخل ضمن مفهومه العلاقات الوظيفية التي تربط هذه المكونات معا.



وبين أن تحقيق هذا يحتاج لعمل دؤوب، ففي مجال المنهاج الدراسي، لا بد من تطويره بما ينسجم وأفضل الممارسات العالمية، والمواءمة بينه وبين مخرجات السوق، وربطه بالبيئة المحلية، ليعكس احتياجاتها الفعلية، وأن يتسم بالمرونة، بحيث يسمح بمراجعته بصفة دورية منتظمة، وبإدخال تعديلات ضرورية عليه.



وفي جانب المعلم، أوضح النوايسة أهمية مهنة التعليم (الرخصة المهنية) بإيجاد إطار وطني مهني معترف به، ومنتظم ومرتبط بعمليات إعداد المعلمين، وتعد الرخصة المهنية حاجة ملحة كونها تؤكد أهمية مكانة مهنة التعليم وتشجع الإقبال عليها، وتحسن أداء المعلم وتشجعه على اكتساب معارف وخبرات جديدة.



أما على صعيد التدريب والتنمية المهنية، فأكد النوايسة ضرورة تطوير سياسات وخطط التنمية المهنية المستمرة للمعلمين، والتركيز على المنحى العملي في التدريب وبناء القدرات، وإعطاء وزن التدريب الذاتي عبر برامج مهنية مؤتمتة خلال منصة التدريب، وضمان جودة نوعية التنمية المهنية والمتابعة والتقييم.



وفي مجال بيئة التعلم، يجب تحسينها وتطويرها والتخفيف من الاكتظاظ الصفي وتحسين بيئة التعلم الإلكتروني، والتنويع في أدوات وطرق التعلم الرقمي بالتركيز على التعلم التفاعلي الذي يجعل طلبة في حالة نشطة، عبر جعل الممارسات التدريسية الفاعلة تحفز التفاعل بين المعلم والمتعلمين، بحسب النوايسة.

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