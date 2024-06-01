دودين: نتجه للانخراط بائتلاف عريض مع قوى تقدمية وديمقراطية

- يجب تأسيس حالة نبتعد فيها عن تكريس الهويات الفرعية

- الحزب يؤمن بأن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية توأمان

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- رؤيتنا للاقتصاد تقوم على مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي

- لدى الحزب برنامج إصلاحي يمتد إلى جميع القطاعات

- علينا الحذر من واقع يعطي القوة لتيارات على حساب أخرى

- المرحلة الحالية فرصة على الجميع أن ينخرط فيها بكل قوته

عمان- كشفت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني سمر دودين، عن أن الحزب الذي تأسس عام 2016، واندمج لاحقا مع حزب تيار التنمية والتحديث، يتجه في هذه المرحلة للانخراط بائتلاف عريض مع قوى تقدمية وديمقراطية لخوض الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في العاشر من أيلول (سبتمبر) المقبل، لكنها أشارت إلى أن الأمر ما يزال في إطار الحوار الأولي ولم يُحسم بشكله النهائي بعد.

وقالت دودين في حوار مع "الغد"، إن "الائتلاف سيحتكم لمعايير جامعة دقيقة تفضي إلى توافقات، وتنتج تيارا ثالثا تقدميا ديمقراطيا حداثيا يمكن أن يكون له طرح وأفق واضح المعالم في المرحلة القادمة"، مشددة على أن "التوجه يبتعد عن الشخوص في اختيار المرشحين لصالح البرامج، بما يراعي الحاجة لشخصيات وطنية حزبية لها لون سياسي واضح وتجسد مصداقية عالية، ولها أيضا قواعد انتخابية قوية".

واعتبرت دودين وهي "ابنة الحركة الثقافية والتربوية والتنموية الأردنية"، أن "خطط التحديث السياسي أتت في وقت صعب محليا وإقليميا، ورغم أنها أتت متأخرة أيضا، إلا أن المطلوب أن نعمل باجتهاد لأننا نريد أن نبني جسور المستقبل للأجيال القادمة"، معتبرة في الوقت ذاته أن "كل من يقف في مساحة فيها سلبية، فهو لا يساهم في بناء هذه الجسور، إذ يجب أن نقف مع المستقبل".

وتطرقت إلى "أهمية أن يكون ولأول مرة 41 مقعداً للأحزاب في البرلمان المقبل على أن يزداد العدد تباعا، الأمر الذي يدعم الأحزاب ويضعها في مركزية عمل الانتقال والتحديث السياسي، وهذا مهم جدا وفرصة على الجميع أن ينخرط فيها بكل قوته".

وبشأن توقعاتها لحجم المشاركة في الاقتراع بالانتخابات المقبلة، عبرت دودين عن اعتقادها بأن نسبة المشاركة سترتفع من نحو 30 % في الانتخابات الماضية إلى ما بين 35 و40 %، لافتة إلى أنها "ليست زيادة كبيرة لكن يمكن أن يرفدها الحراك الحزبي من جهة، وحراك الكتل الطلابية في الجامعات الأردنية من جهة أخرى، وهذا يواجه اختبار الثقة في العملية الانتخابية".

وتحدثت بهذا الخصوص عن "العزوف عن المشاركة في الاقتراع بالمدن، فعمان مثلا وهي الكتلة الوازنة انتخابيا، تشهد عزوفا له أسبابه التاريخية، لكننا بحاجة لتعزيز المشاركة بأقصى ما لدينا، وهناك دور على عاتق من يريد الوصول للبرلمان بأن يطرح برنامجه الانتخابي المقنع والقابل للتطبيق والإنجاز، وأنا لدي إيمان بأننا في الأردن من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار نستطيع أن نقوم بذلك، فهناك ملفات كل القوى السياسية متفقة عليها، وهناك قضايا جوهرية عليها خلافات، وهذا سيكشفه السجال السياسي القادم وستكشفه المرحلة البرلمانية الجديدة".

وأضافت دودين، أن "ثقة الشارع تتزعزع على وقع إشارات متناقضة، إذ نقول على سبيل المثال إننا نريد أن نحرر العمل الطلابي من القيود، وفي المقابل يتم اعتقال عدد من الطلبة، وهو أمر يدفع باتجاه ترسيخ فقدان ثقة الشارع بالعملية الإصلاحية"، مشددة على أنه "إذا استمر العمل في ظل هواجس، فسنبقى في مساحة الخوف التي ستخلق خللا أكبر بكثير، ويكرس قناعات بخلق واقع يعطي القوة لتيارات محددة على حساب أخرى".

لذلك، ترى دودين أنه "يجب أن نسمح بعمل وبأفق يقوم على الديمقراطية واحترام الخيارات من جهة، والاحتكام لسيادة القانون من جهة ثانية، وذلك حتى نعيد تأسيس حالة نبتعد فيها عن تكريس الهويات الفرعية على حساب الطرح البرامجي والطرح الذي يقوم على الحشد الانتخابي بناء على البرنامج، وهذه قضية ليست سهلة وتحتاج لوقت، لكن يجب أن نعزز الحريات أكثر ونسمح لكل القوى أن تتحرك أكثر لأن التقييد أيا كان شكله يخلق إشارات سلبية تعيدنا إلى الوراء".

ويقوم الحزب الديمقراطي الاجتماعي وفق دودين، على "مبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتضامن وحقوق الإنسان، إلى جانب قيم المواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص وسيادة القانون في إطار المفهوم العصري للدولة المدنية الديمقراطية العادلة".

ويعتمد الحزب على العديد من الثوابت وهي "الالتزام بالدستور الأردني وكافة التشريعات الناظمة للعمل الحزبي، ومراعاة المصلحة الوطنية الأردنية العليا، والحرص على الوحدة الوطنية والسلم المجتمعي، واحترام التعددية والتنوع الثقافي في المجتمع، والإيمان بعلاقة تشاركية مع شعوب ودول العالم انطلاقا من مبادئ الديمقراطية الاجتماعية وصلاحيتها على المستوى الأممي للخير العام، كما يدعم الحزب حق الشعوب في اختيار مصيرها واستغلال مواردها وينصر القضايا العادلة وحركات التحرر الوطنية أينما كانت استنادا إلى قيم حضارية إنسانية لا تتجزأ".

ويعتبر الحزب نفسه "جهة مركزية للتيار الديمقراطي الاجتماعي والعمل لتحقيق وحدة التيار وبناء التحالفات الإستراتيجية مع أحزاب وقوى التيار، وبناء التحالفات مع أحزاب وقوى أخرى في الساحة السياسية"، فيما يبدي التزامه من جهة أخرى بإدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الأهداف الاستراتيجية للحزب كجزء لا يتجزأ من إستراتيجيات التنمية المستدامة.

ويقول الحزب إنه يعتمد على مرتكزات عدة، هي "الإيمان بالمفهوم الحديث للمواطنة القائمة على العلاقات التعاقدية بين الفرد والمجتمع والدولة؛ ويمثل الدستور هذا العقد الاجتماعي، حيث يتحقق مفهوم المواطنة والتوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، ويتحدد دور الدولة كخادم للمجتمع وممثل للمصلحة العامة، وحارس للنظام العام، ومكلف بتطبيق القانون على أساس المساواة بين الأفراد، مهما كانت مواقعهم السياسية أو الوظيفية أو الاجتماعية أو الاقتصادية".

ومن بين المرتكزات الأخرى، اعتبار أن "الهوية الوطنية الأردنية هي هوية جامعة توحد جميع المواطنين فوق الهويات الفرعية الضيقة، حيث تساوي بينهم، وتعزز الانتماء الوطني، وتحفز الجميع للمشاركة المخلصة في العمل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدفاع عن الوطن وأمنه أمام أي تهديدات أو تحديات. والهوية الوطنية جزء من الهوية القومية تستند إلى إرثها الحضاري العربي والإسلامي وهي تجمع وتستوعب مختلف العناصر الأخرى للهوية عند كل فرد على قاعدة المساواة في المواطنة والحقوق والواجبات ودون تمييز".

والديمقراطية كما ينظر إليها الحزب، "هي صفة ملازمة لشرعية النظام السياسي، والدولة العصرية، ووسيلة لتنظيم الحرية، والمشاركة الفاعلة لجميع المواطنات والمواطنين في الحياة العامة، وفي صناعة القرار على جميع المستويات، وفي مختلف المجالات، وتعزيز مكانة الرأي العام والمجتمع المدني والحداثة في إدارة الشأن العام"، في حين "يؤمن الحزب أن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية توأمان ويتكاملان في تلازم لا ينفصل، ويشكل مبدأ تكافؤ الفرص المدخل نحو مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية، ويضمن دعم قدرات الأفراد وتنمية طاقاتهم الإنتاجية وقدراتهم الإبداعية والتنافسية، وحق الفرد في الخدمات الأساسية، وخصوصا التعليم المجاني، والتأمين الصحي الشامل، والنقل العام الموائم للكفاءة، وأولوية الاستثمار في رأس المال الإنساني والبنية التحتية".

وبشأن الحقوق والحريات، يؤمن الحزب أن "حقوق الإنسان السياسية والمدنية هي ركيزة أساسية في عمله، وكذلك منظومة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية كما وردت في العهود والمواثيق الدولية، إلى جانب صون الحريات العامة، والحريات الشخصية، وحرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وحرية الإبداع، ودعم الإنتاج الثقافي والفني".





ويؤكد الحزب على "مبدأ سيادة القانون، وتساوي الجميع أمام القانون؛ بصرف النظر عن دينهم أو عرقهم أو لونهم أو مكانتهم السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، ويؤكد تمسكه بمبدأ استقلالية السلطة القضائية، ومبدأ الدستور بالفصل الواضح والمتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية".

كما "يؤمن الحزب بحق المواطنين والمواطنات بنظام بيئي وإيكولوجي صديق للإنسان ورفيق بالحيوان ويحافظ على النبات، ويعتبر أن حماية البيئة والتوازن والتنوع الحيوي مصلحة وطنية أردنية عليا، ويسخر الحزب إمكاناته والموارد البشرية المتخصصة لدعم السياسات لمواجهة التحديات البيئية مثل التصحر والتلوث، والمشاركة في الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي".

وللحزب الديمقراطي الاجتماعي رؤية للاقتصاد الأردني تقوم على "مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار من جهة، ولتحقيق العدالة الاجتماعية من جهة أخرى، بما تعنيه من تدوير عوائد النمو لصالح كامل المجتمع، ويرى الحزب في القطاع الخاص، والمنافسة العادلة، محركا رئيسا للاقتصاد الوطني والتشغيل، مع تطبيق مفهوم الدولة الرشيقة الفعالة، وتقليص سلطة البيروقراطية إلى أقصى مدى. وفي الوقت نفسه مراعاة خصوصية الواقع الأردني بتوجيه الأولوية للاستثمار في رأس المال الإنساني، وتأكيد دور الدولة في تصويب الاختلالات، وتحفيز كافة القطاعات، وإنشاء الشراكات، ومنع الاحتكار والاستغلال، دون الإضرار بالمنافسة والابتكار والريادة، مع التوجيه الكفؤ للإنفاق العام على التعليم والصحة والنقل والبنية التحتية، وضمان الوصول العادل والمتساوي للموارد والخدمات لجميع المواطنين والمواطنات".

وفيما يخص فئة الشباب وفئة النساء، يضع الحزب على رأس أولوياته "تمكين فئة الشباب وفئة النساء، ذلك أن مستقبل الأردن كمجتمع فتي، يزدهر بتمكين وتأهيل الشباب وتطوير قدراتهم القيادية، ومشاركتهم الاقتصادية والسياسية، في صناعة الحاضر والمستقبل. ويطبق الحزب في هيكله التنظيمي وبرامجه مبد أ تمكين فئة الشباب وفئة النساء، والحرص الشديد على مشاركتهم الحقيقية بنسب متصاعدة في الأدوار القيادية، وتوفير الموارد اللازمة للأنشطة الخاصة بالشباب والنساء".

كما يؤكد الحزب دعمه لمؤسسات وهيئات المجتمع المدني بمجالاتها المختلفة التطوعية والخيرية والتنموية والريادية، ويرى الحزب أنها "تمثل قطاعا حيويا ثالثا إلى جانب القطاعين العام والخاص، ويتوجب العناية بها ودعمها والنهوض بها؛ وأن قوة مؤسسات المجتمع المدني تعكس قوة المجتمع نفسه، والمواطنة الفاعلة، ومغادرة حقيقية لمفهوم الدولة الريعية إلى دولة المواطنة والمسؤولية المشتركة والعمل والإنتاج".

وبشأن القضية الفلسطينية، فإن الحزب يعتبرها "قضية وطنية أردنية مركزية، ويؤكد على خيارات الشعب الفلسطيني في العودة لوطنه فلسطين والتعويض عن سنوات اللجوء، وحقه في تقرير مصيره، وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس العربية، ويدعم الحزب حركات التحرر الوطني، وحق الشعوب في تقرير المصير. ويعمل على استثمار العلاقات مع القوى الديمقراطية إقليميا وعالميا لدعم القضية الفلسطينية"، مثلما "يؤمن الحزب أن الأردن جزء لا يتجزأ من العالم العربي الجغرافي والسياسي والتاريخي، وتراثه القيمي والحضاري والإنساني، ويؤكد على مبدأ التضامن العربي ويدعم الوصول إلى الاتحاد ضمن الأشكال الممكنة، ومن منظور ديمقراطي، وبشكل لا يتعارض مع المصلحة الوطنية الأردنية".

ويهدف الحزب إلى "تعميق النظام الديمقراطي في البلاد عبر إصلاحات سياسية ودستورية، وترسيخ التعددية السياسية والحزبية البرلمانية، وتحقيق مبدأ الحكومات البرلمانية المنتخبة، والتداول السلمي على السلطة التنفيذية، وتغيير النهج وإصلاح الإدارة العامة، وترسيخ قواعد المساءلة والمحاسبة، واستئصال الفساد في القطاعين العام والخاص وإنهاء سلوكيات التنفيع والامتيازات المخالفة للقانون، وكذلك تطبيق مبادئ اقتصاد السوق الاجتماعي لتحقيق التنمية والازدهار والعدالة الاجتماعية".

كما يهدف الحزب إلى "تمثيل مصالح الفئات الشعبية والدنيا وحماية الطبقة الوسطى، والرأسمال الوطني التنموي واتباع السياسات الضرورية للقضاء على الفقر والبطالة وتحقيق الرفاه العام، وإنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ودعمها في مبدأ المساواة مع الرجل، ودعم انخراطها في مواقع العمل والإنتاج والأدوار القيادية في الفضاء العام، بالإضافة إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم في الحياة العامة في المجالات المختلفة وعلى كافة المستويات".

ويهدف أيضا إلى "تطبيق برنامج الحزب الإصلاحي في جميع القطاعات كالصحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والمهني، والنقل، والاتصالات والتحول الرقمي، والطاقة، والمياه، والبيئة، والإدارة المحلية واللامركزية".

ويتطلع الحزب إلى تحقيق أهدافه من خلال "وسائل العمل السياسي البرلماني إلى جانب العمل الشعبي السلمي، والمشاركة المدنية الحديثة، حيث يسخر الحزب في سبيل ذلك الأدوات المتاحة دستوريا ومنها المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية والانتخابات المحلية سواء عن طريق الترشح أو الانتخاب، والمعارضة البرلمانية الفعالة في حال عدم التمكن من تشكيل أغلبية برلمانية لحكومة تحمل برنامج الحزب، والمشاركة الفعالة في دراسة مشاريع القوانين التي تضعها الحكومة والتوصية بوضع المقترحات بشأن تعديلها ودراسة الأثر التشريعي".

وبالإضافة إلى ما سبق، يؤكد الحزب "تأسيس منظمتي شد وندا وتدعيمهما كذراعين أساسيتين للحزب، وتأسيس الأذرع والروابط النسائية والشبابية والطلابية والمشاركة في انتخابات اتحادات الطلبة والأندية الطلابية والهيئات الشبابية، والتشبيك مع الجهات المعنية بقضايا المرأة، وتدعيم الحضور العام للقيادات النسائية، فضلا عن تأسيس الأذرع النقابية وتحقيق وحدة التيار الديمقراطي النقابي، والمشاركة في انتخابات النقابات والروابط المهنية والعمالية والروابط الثقافية، وتنظيم أشكال الاعتراض والاحتجاج الشعبي، كلما اقتضى الأمر، على السياسات السائدة، والنهج القديم، مثل الإضرابات والمسيرات والاعتصامات، وضمن حدود الدستور والقانون".

ومن وسائل الحزب الأخرى، "النشاط السياسي الثقافي المدني، عبر الندوات واللقاءات وورشات العمل؛ لنشر وتحديث الوعي، ونمط العلاقة بين الفرد والمجتمع والدولة والمؤسسات، ودعم الأبحاث والدراسات الاستراتيجية في مختلف المجالات لبناء العمل ووضع الخطط وسبل تنفيذها على قاعدة من العلم والمعرفة، والتشبيك الإيجابي مع مؤسسات المجتمع المدني، ودفع التيار العام باتجاه تمكين المجتمع، وتحديث الأداء العام، وتعزيز الرقابة والمساءلة، وأدوات الفعل الناجع لقطع دابر الفساد، والاستثمار الايجابي في الثورة المعلوماتية ووسائل الإعلام والتواصل والإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي لخدمة عمل الحزب وأهدافه".

وكذلك، "تنظيم الأنشطة التطوعية والاجتماعية والترفيهية والثقافية والرحلات والتخييم مع الشباب والتعاون مع الفعاليات الفنية، ودعم الفن البديل في مجالات الموسيقى والغناء والمسرح والدراما، وتأسيس مدرسة الثقافة والإعداد الحزبي لبناء الكوادر والقيادات الحزبية والمؤهلة لأدوار قيادية في الشأن العام، وتوفير شروطها على مستوى التشريعات وفي الثقافة العامة والتربية والتعليم وعمل الأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية، والإطلاق غير المشروط للحريات العامة، وضمان الانتخابات الحرة والنزيهة على جميع المستويات".



