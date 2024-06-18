الأرصاد عن درجات الحرارة: ستعاود الارتفاع

اضافة اعلان

وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس معتدل الحرارة ليل الثلاثاء فوق المرتفعات الجبلية، وحارا نسبيا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في شرق وجنوب شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وحدوث الجفاف، وبخاصة على صحة المرضى وكبار السن.- خطر حدوث الحرائق في المناطق الحرجية.- خطر ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة.- خطر ترك العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.أما يوم الأربعاء نهاراً، فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها العامة بنحو (7-8) درجات مئوية، ويبقى الطقس جافا وحارا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارا جداً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وبخاصة في شرق وجنوب شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.ويكون الطقس معتدل الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية ليل الأربعاء، وحارا نسبيا في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وحدوث الجفاف، وبخاصة على صحة المرضى وكبار السن.- خطر حدوث الحرائق في المناطق الحرجية.- خطر ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة.- خطر ترك العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.