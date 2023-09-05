الأربعاء 06 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

الاتحاد يمنح "النشامى" فترة إعداد مثالية.. ونجوم المنتخب يتوقون لمواجهة هالاند

أبو طعيمة يطالب بالمحارمة مساعدا..أندية المحترفين تصطدم بالملاعب

المحاضر زياد عكوبة خلال محاضرة في السعودية - (من المصدر)
المحاضر زياد عكوبة خلال محاضرة في السعودية - (من المصدر)
 نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
أبو طعيمة يطالب بالمحارمة مساعدااضافة اعلان
طلب المدير الفني أمجد أبو طعيمة، من إدارة نادي معان، العمل على التعاقد مع مهند المحارمة، ليتولى مهمة المدرب المساعد خلال رحلته في تدريب فريق معان خلال المرحلة المقبلة من دوري المحترفين.
وشهد مساء أمس، جلسة مفاوضات نهائية بين معان وأبو طعيمة، للإعلان رسميا عن توليه مهمة تدريب الفريق، حيث عرض المدرب أسماء كادره المعاون، على أمل موافقة الإدارة تمهيدا لإعادة ترتيب البيت الداخلي للنادي.
أندية المحترفين تبحث عن ملاعب للتدريب
تعاني أندية في دوري المحترفين لكرة القدم، من شح في الملاعب التدريبية، الأمر الذي يدفعها للبحث عن ملاعب خماسية لإجراء التدريبات.
وتصطدم الأندية في الفترة الحالية، من انشغال الملاعب بدوري الدرجة الأولى، ومباريات الفئات العمرية والدرجات الأخرى، الأمر الذي يدفع عددا من أندية المحترفين للبحث عن ملاعب حتى ولو كانت مهترئة ولا تصلح للتدريبات.
"النشامى" يحصل على فترة إعداد مثالية
كشفت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم، عن منح المنتخب الوطني الاول، فترة إعداد مثالية، استعدادا للاستحقاقات الرسمية المقبلة.
وكان ذلك جليا، خلال جدول مباريات دوري المحترفين الذي صدر يوم أمس، للأسابيع من الخامس وحتى الحادي عشر. ووفق الترتيبات فإن منتخب النشامى سيحصل على فترة تجمع من 9 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل وحتى 25 من الشهر نفسه، من أجل المشاركة في بطولة الأردن الدولية.
كما يحصل المنتخب على فترة تجمع خلال الفترة من 5 تشرين الثاني (نوفمبر) ولغاية 22 من الشهر نفسه، استعدادا لبدء منافسات التصفيات المونديالية.
وينتظر أن يبدأ المنتخب تحضيراته لكأس آسيا في قطر، اعتبارا من يوم 18 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
عكوبة يعود من السعودية وصوقار يصلها
عاد المحاضر الدولي الأردني زياد عكوبة من السعودية، بعد أن أشرف على دورة التدريب الآسيوية للمستوى الأول، التي اختتمت هناك، بإشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وبات عكوبة يحظى بشعبية بين مدربي الكرة السعودية، بعد أن ساهم في تخريج عدد كبير منهم خلال السنوات الأخيرة التي شهدت إشرافه على الكثير من الدورات.
إلى ذلك، بدأ المحاضر الدولي الأردني نهاد صوقار، الذي يعمل مستشارا فنيا في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الإشراف على دورة التدريب الدولية المتقدمة "البرو" التي انطلقت في مدينة ابها السعودية.
ويتواجد صوقار ضمن فريق يضم 3 محاضرين أجانب، يشرفون على دورة "البرو".
ويعتبر صوقار وعكوبة من الخبرات الأردنية التي لم يتم استثمارها في كرة القدم الأردنية، وهو ما ينطبق أيضا على الخبير وشيخ المدربين عيسى الترك، الذي يمكن الاستفادة من خبرته في اتحاد الكرة.
نجوم المنتخب يتوقون لمواجهة هالاند
كشف نجوم في صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم، عن توقهم لمواجهة نجم الكرة العالمية ايرلينج هالاند، الذي سيتواجد في صفوف منتخب النرويج في المباراة الودية التي تجمع منتخب النشامى مع النرويج يوم غد الخميس.
وفي الأحاديث الجانبية لنجوم المنتخب، كشف لاعبون عن توقهم للعب أمام أفضل لاعب في أوروبا، وسط تحديات من قبل المدافعين لإيقافه ومنعه من التحرك بحرية والتسجيل في مرمى المنتخب الوطني.
جمهور الحسين يطلع على التفاصيل ويدعم رئيس النادي
كشفت الوقفة التضامنية لجمهور نادي الحسين إربد أول من أمس، أمام مقر النادي، عن اطلاع الجمهور على تفاصيل يعرفونها لأول مرمة بشأن ما يجري داخل الإدارة، قبل أن يوحدوا كلمتهم في دعم رئيس النادي عامر ابو عبيد.
وجاءت هذه الوقفة، على خلفية استقالة ابو عبيد، بسبب قيام أحد أعضاء الإدارة بالطلب من رئيس النادي الاستقالة إذا لم تعجبه التصرفات.
الجمهور وخلال الوقفة الاحتجاجية، تحدث صراحة بأسماء ما اعتبرهم المخربين في النادي، مطالبا بإبعادهم، ومؤكدا أن رئيس النادي لا يمكن قبول استقالته بأي حال من الأحوال، وأنه مطلب جماهيري.
أبو عبيد وبعد هذه الوقوفة، وما لمسه من حب الجمهور، أصدر بيانا وضع فيه النقاط على الحروف، معلنا أن الجلسة المقبلة للإدارة ستشهد بعض التفاصيل، التي ستتحدد على إثرها الخطوة التالية.
كواليس النجوم
• عدد كبير من جماهير أندية المحترفين لكرة القدم، هبوا للتصويت لصالح لاعب فريق الوحدات أنس العوضات، الذي دخل في منافسة مع نجم النصر السعودي كرستيانو رونالدو في استفتاء الاتحاد الآسيوي حول أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا خلال شهر أب ( أغسطس) الماضي. العوضات ورونالدو تبادلا التقدم بانتظار الحسم عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، موعد إغلاق التصويت.
• مدرب في دوري المحترفين، كشف عن عدم شعوره بالراحة في النادي، ما يرجح حصول صدام بينه وبين الإدارة قريبا، في مؤشر على إمكانية رحيله.
• أحد نجوم الكرة يتدرب حاليا في ناديه "من غير نفس"، بسبب استبعاده من تشكيلة المنتخب على عكس المتوقع.
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