أبو ليلى يتفق مع الجبلين و %30 للفيصلي.. صلاح يمنح الوحدات 140 ألفا .. تفاؤل بزيادة مخصصات "الأولى".. عقوبات ضد حكام.. والصريح يوقع مع 3 "شباب"

خالد الخطاطبة

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عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.صلاح يمنح الوحدات 140 ألفاانضم لاعب المنتخب الوطني للشباب ونادي الوحدات لكرة القدم عمر صلاح، لصفوف فريق الوكرة القطري، وذلك بعد توقيعه على كشوفات النادي قبل عدة أيام.وسينخرط صلاح بصفوف الفريق خلال الأيام المقبلة، علما بأن مدة عقده لموسم واحد، على أن يحصل نادي الوحدات على مبلغ 140 ألف دولار جراء انتقاله للوكرة.أبو ليلى يتفق مع الجبلين السعوديتوصل حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم يزيد أبو ليلى، لاتفاق مع نادي الجبلين السعودي، لتجديد عقده لمواصلة اللعب مع الفريق خلال منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي في الموسم الكروي المقبل.ووفق المعلومات فإن الحارس والنادي السعودي اتفقا على كامل التفاصيل، بانتظار الاعلان رسميا عن الصفقة.وسيحصل النادي الفيصلي على 30 % من قيمة صفقة احتراف الحارس ابو ليلى، في ظل الاتفاق المبرم بين الحارس وناديه الفيصلي.تدريب الوحدات يستقبل المحترف باترنينتظر أن يكون تدريب الوحدات قد استقبل مساء أمس، المحترف الجديد في صفوف الفريق البينيني كونو باترن.وكان الوحدات اعلن توصله لاتفاق مع المحترف البينيني الذي سبق وأن كان مرشحا للحسين إربد قبل حوالي عامين، دون أن يتفق معهم. تدريب الوحدات يفترض أن يكون قد استقبل أمس ايضا اللاعب خالد عصام الذي وقع على كشوفات الفريق لمدة موسمين.عقوبات للحكامتفيد المعلومات أن دائرة الحكام، اتخذت خلال الفترة الماضية، عقوبات بحق عدد من حكام بطولة الدرع، وبطولة المحترفات، بسبب اخطاء تحكيمية، ومخالفة للوائح وفق ما تنص عليه لائحة العقوبات. المعلومات تؤكد أن دائرة الحكام لا ترغب في اعلان اسماء الحكام المعاقبين، وتكتفي باتخاذ عقوبات والابقاء عليها بعيدا عن الاعلام، حفاظا على الحكام أنفسهم.الصريح يوقع 3 لاعبينعلى عقود لـ5 سنواتحصل نادي الصريح على توقيع 3 لاعبين من فرق الفئات العمرية، لمواصلة اللعب في النادي لمدة 5 سنوات.واعلن الصريح ترفيع هؤلاء اللاعبين إلى الفريق الأول بعد توقيعهم على عقود جديدة وهم: عمر شطناوي وليث المرايحة وعبدالرحمن قبيعة.أندية الأولى متفائلةبزيادة مخصصاتهاأبدت أندية في الدرجة الأولى، تفاؤلها باستجابة اتحاد الكرة لمطالبها، المتمثلة بزيادة قيمة الدعم المادي السنوي.وطالبت أندية الأولى برفع قيمة مستحقاتها من 30 ألف دينار إلى 40 ألفا، إلى جانب الحصول على جانب من رعاية بطولة الكاس.الأندية لم تتسلم قرارا من اتحاد الكرة بشأن الزيادة، ولكن المؤشرات ترجح زيادة الدعم وفق ما تحدثت به أندية.قرعة الناشئات اليومتسحب عند الثانية ظهر اليوم في مقر الاتحاد الأردني لكرة القدم، قرعة بطولة دوري الناشئات تحت سن 14 للموسم الحالي، والذي ينطلق في الرابع من الشهر المقبل، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب. وتقام البطولة بمشاركة 10 أندية هي: الأرثوذكسي، الأهلي، الاستقلال، الاتحاد، النصر، عمان FC، الراية، البتراء، نشامى الأردن، المدرسة الانجليزية الحديثة. وحسب التعليمات، تقام مباريات البطولة وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط في ترتيب الفرق النهائي. يذكر أن النسخة الأولى للبطولة أقيمت عام 2021، وفاز بلقبها فريق الاتحاد.كواليس النجوم• لاعبون تمنوا على أنديتهم صرف جزء من مستحقاتهم المالية، خلال الأيام الحالية وقبل حلول عيد الأضحى المبارك.. الأندية بدورها تمنت على اتحاد الكرة صرف مستحقاتها المتأخرة، لتتمكن من صرف مستحقات اللاعبين قبل العيد.• أندية في دوري المحترفين لكرة القدم، بدأت تفكر جديا بالتعاقد مع حراس مرمى خلال الموسم الكروي الحالي، بعد ان سمح اتحاد الكرة بذلك.• تشهد الأيام الحالية، الكثير من الكولسات والجلسات السرية والمخططات، التي ستحدث مفاجآت في المرحلة المقبلة، خاصة على صعيد دوري المحترفين.• جمهور فريق الرمثا لكرة القدم، ما يزال غاضبا بسبب الأخطاء التحكيمية التي تضرب الفريق بالبطولات المحلية، مطالبا إدارة النادي باتخاذ قرارات حاسمة لتجنب مثل هذه الاخطاء لاحقا.