أردنية في طريقها للتدريب في السعودية.. استراحة للاعبي السلط بهدف التهدئة

خالد الخطاطبة

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عمان - نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.باتت المدربة الأردنية هويدا إبراهيم، في طريقها لتدريب فريق نادي العروبة السعودي لكرة القدم للسيدات، بعد مفاتحتها من قبل النادي خلال الأيام الأخيرة.ووفق المعلومات، فإن هويدا التي سبق وأن دربت في الكويت، تلقت مفاتحة من النادي السعودي، حيث أبدت موافقتها المبدئية، بانتظار الاتفاق الرسمي.يشار إلى أن العروبة يبحث أيضا عن التعاقد مع 3 لاعبات أردنيات، للاحتراف في صفوفه خلال الموسم الكروي المقبل.منح المدير الفني لفريق السلط لكرة القدم عماد خانكان، لاعبيه فترة استراحة لمدة يوم واحد (أمس)، بهدف التهدئة وامتصاص غضب الفريق بسبب عدم الإيفاء بصرف رواتبهم المتأخرة كثيرا.القصة بدأت خلال تدريب أول من أمس، عندما حضر اللاعبون إلى الملعب، وهم يخططون لتسلم جزء من مستحقاتهم، بناء على وعد إداري سابق، ليتفاجأوا بعدم وجود المستحقات، ما دفعهم لإظهار غضبهم واستيائهم، والتلويح بالإضراب وعدم حضور التدريبات المقبلة، ليقابل المدرب غضب لاعبيه، بمنحهم استراحة ليوم واحد، أملا في تهدئة غضبهم، وأملا في نجاح الإدارة بتأمين جزء من المستحقات، بانتظار ردة فعل اللاعبين اليوم.تصدر احتجاج الفيصلي على موعد مباراته مع الحسين إربد، بدوري المحترفين لكرة القدم، جلسة لجنة المسابقات التي عقدت يوم أمس في مقر اتحاد الكرة.وكان الفيصلي، احتج على الموعد الجديد لمباراته مع الحسين إربد، بعد ترحيلها بسبب المشاركة في دوري أبطال آسيا، كونها تأتي بعد مباراة الوحدات والحسين، وهو ما لا يتلاءم مع الجدول الأساسي للدوري قبل التأجيل.لجنة المسابقات التي انعقدت أمس برئاسة منصور عبيدالله، بحثت موضوع الفيصلي، ولم تتمكن من الوصول إلى حل، رغم القناعة بأحقية احتجاج الفيصلي.وناقشت اللجنة المواعيد المقترحة من دون أن تجد موعدا مناسبا، لتخرج اللجنة بقرار يقضي بمنح أعضائها جدول مباريات الدوري، للاطلاع عليه والبحث عن حلول لهذه المشكلة، قبل الاجتماع تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب.عادت العلاقة غير المستقرة داخل مجلس إدارة نادي الحسين إربد للظهور مجددا، من خلال شكوى رسمية تقدم بها أحد أعضاء مجلس الإدارة إلى مديرية شباب إربد، يحتج فيها على عدم دعوته وزميله الآخر بشكل اعتيادي، إلى اجتماع مجلس الإدارة الأخير، إلى جانب العديد من التفاصيل الأخرى.الشكوى تضمنت احتجاج عضو الإدارة على دعوته وزميله للاجتماع من قبل أمين السر عبر إيميل غير فعال، وبتوقيت لا يكفي للحضور إلى الجلسة، واحتجاجا أيضا على عقد جلسات عبر "الزووم" من دون موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، إلى جانب تقديم الرئيس استقالته والعدول عنها، رغم أن نائب الرئيس سبق وأن أعلن في تصريحات تلفزيونية أن النادي لم يتسلم استقالة من الرئيس.مديرية شباب إربد ردت على الشكوى، بتوجيه كتاب إلى رئيس نادي الحسين إربد يتضمن المطالب الآتية: ضرورة إناطة الدعوة بالاجتماع إلى رئيس النادي وليس أمين السر، وضرورة تزويد مديرية شباب إربد بالدعوات التي يرسلها أمين السر عبر الإيميل المعتمد لأعضاء الإدارة لدعوتهم لاجتماع مجلس إدارة، وضرورة تزويد المديرية بمحاضر جلسات الإدارة، حيث تمت المطالبة سابقا بهذه المحاضر من دون أن يحدث ذلك وفق رد مديرية شباب إربد.كما طالب مدير شباب إربد بضرورة تزويده بالاستقالة التي تقدم بها رئيس النادي يوم 3 من الشهر الحالي، إلى جانب المطالبة ببيان سبب نشر محاضر اجتماعات على لوحة الإعلانات، وعدم نشر محاضر جلسات أخرى.مصدر في نادي الحسين، دعا إلى تهدئة الأمور من أجل مصلحة النادي، لافتا إلى أن المدير الإداري أسامة طلال تصدر المشهد في الفترة الأخيرة، نتيجة مواقفه التي تسببت في خلافات إدارية داخل النادي، خاصة فيما يتعلق بموقفه من المدير الفني البرتغالي موتا، وتفاصيل تتعلق باللاعبين وضرورة إشراكهم في المباريات، خاصة أولئك اللاعبين الذين قدموا عن طريق أسامة طلال ومن ضمنهم وسيم ريالات، إلى جانب مواقف المدير الإداري من لاعبين معينين سبق وأن اقترح الاستغناء عنهم.المصدر أشار، إلى أن قرار مجلس الإدارة الأخير، المتضمن إعفاء محمد التل من مهمة الإشراف على الفئات العمرية، تسبب في تأجيج الموقف، لافتا إلى أن التل قدم استقالته من مهمته قبل جلسة مجلس الإدارة وتحديدا يوم 2 من الشهر الحالي.المصدر المحب والعاشق للنادي، أكد أن ما يحدث في الحسين إربد يهدد مشروع النادي، ولا بد من إعادة ترتيب الأمور، من خلال مواجهة المشاكل وعدم إخفائها، لأن السكوت عنها سيتسبب في انفجار بتوقيت غير مناسب، داعيا إلى تدخل العقلاء في النادي من المحبين.المصدر أكد، أن جميع الأطراف المشاركة في الخلاف، تجتمع على حب النادي وتبحث عن مصلحته كل وفق طريقته، وبالتالي من السهل معالجة الأمور، في الطريق لحصد الألقاب، متمنيا أن تشهد الفترة المقبلة تجسيدا للتشاركية في اتخاذ القرارات ولو حتى بشكل وهمي.يشار، إلى أن جمهور الحسين إربد، العائد بقوة للمدرجات، يبحث دائما عن استقرار إداري يساعد الفريق في تحقيق حلم إحراز لقب الدوري.أنهى نجم الكرة السورية السابق والمدرب الحالي جهاد الحسين، فترة تعايش في فريق نادي السلط امتدت لأسبوع، وبإشراف المدير الفني عماد خانكان.وشارك جهاد الحسين في قيادة تدريبات الفريق خلال الأيام القليلة الماضية، قبل أن يغادر إلى قطر، لاستكمال دورة التدريب الدولية "البرو".وأصر الحسين، على خوض فترة التعايش في فريق السلط، لإيمانه بقدرات مدربه عماد خانكان الذي كان أحد المكتشفين والمؤمنين بقدرات جهاد عندما كان لاعبا.تسلم النادي الفيصلي بعض المعدات من الاتحاد الآسيوي، استعدادا لمباراة دوري أبطال آسيا التي تجمع الفيصلي مع ناساف الأوزبكي يوم 18 من الشهر الحالي على ستاد عمان.ومن المعدات التي أرسلها الاتحاد الآسيوي، الكرات وشارة الكابتن والقمصان الخاصة بالمصورين.غادر فريق الهلال السعودي للسيدات لكرة القدم عمان، بعد معسكر تدريبي أعقب مشاركته في بطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية التي أقيمت أخيرا على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.وحرص الهلال السعودي على استمرار إقامته في عمان، لخوض معسكر تدريبي تخلله مباريات ودية، قبل أن يغادر عائدا إلى بلاده.فريق سيدات الهلال، خلال المباريات الودية، أصر على اللعب على ملاعب مزروعة بالعشب الطبيعي، رافضا فكرة اللعب على ملاعب من العشب الصناعي، وهو ما دفع اتحاد الكرة لتأمين إقامة مبارياته الودية على ملعب جاوا المزروع بالعشب الطبيعي.كواليس النجوم• متابعون لشأن الكرة النسوية، بنتظرون قرار نادي الحسين إربد بشأن إعادة نشاط الكرة النسوية المجمدة منذ فترة.. المتابعون يرون أن عودة الحسين إربد للكرة النسوية سيدعم مندوبة النادي في اتحاد الكرة ستيفاني النبر التي تتواجد في مجلس اتحاد الكرة، كممثل عن الكرة النسوية في الحسين إربد، ما يعني أن تجميد الكرة النسوية في النادي، سيؤثر على النبر في مجلس الاتحاد... يشار إلى أن الاتحاد الآسيوي سيفرض مستقبلا على الفرق المشاركة في البطولات الآسيوية، ضرورة أن يكون لديها فرقا نسوية بكرة القدم.• موقع رياضي سوري، أشار إلى أن نادي الفتوة السوري يصل إلى عمان اليوم، استعدادا لملاقاة فريق جبل المكبر الفلسطيني على ملعب الأمير محمد بالزرقاء يوم 18 الحالي، في إطار منافسات كأس الاتحاد الآسيوي.. وفريق الفتوة يدربه المدرب السوري أيمن حكيم الذي سبق وأن أشرف على تدريب أكثر من فريق أردني.فريق أهلي حلب الذي سيواجه الوحدات يوم 19 من الشهر الحالي على ستاد عمان، بكأس الاتحاد الآسيوي، سيكون من الصعب عليه التدريب على ملعب المباراة قبل اللقاء بيوم كما تنص التعليمات، وذلك بسبب إقامة مباراة الفيصلي وناساف الأوزبكي على الملعب يوم 18 من الشهر الحالي.. البحث عن حلول ما يزال جاريا.