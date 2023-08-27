أسئلة "صباحية" من الفيصلي للمدرب التونسي.. موافقة على احتراف الشناينة مقابل 400 ألف

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.استمعت إدارة النادي الفيصلي يوم أمس، لتبريرات المدير الفني لفريق كرة القدم التونسي غازي الغرايري، حول الخسارة الأخيرة أمام فريق الوحدات بدوري المحترفين.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد يوم أمس، وتخلله اجتماع مع المدير الفني الغرايري والمدرب العام حسونة الشيخ.الإدارة وخلال اجتماعها الذي عقد صباحا وليس مساء كما جرت العادة، وجهت عددا من الاستفسارات والاسئلة للمدرب حول الخسارة، وتشكيلة الفريق التي لعبت المباراة، وأداء اللاعبين، والملاحظات حول بعض التفاصيل التي شهدتها المباراة، وملاحظات حول اداء بعض اللاعبين.الإدارة ابدت امتعاضها من الخسارة، وطالبت بضرورة تصويب المسار في المرحلة المقبلة، قبل أن تنهي اللقاء مجددة الثقة بالمدير الفني التونسي المطالب بنتائج أفضل في المرحلة المقبلة التي تشهد ايضا مشاركة في دوري ابطال أسيا.وافق نادي الوحدة الإماراتي على دفع 400 الف دولار للنادي الفيصلي، مقابل الفوز باللاعب أمين الشناينة الذي بات قريبا من الالتحاق بالفريق الإماراتي لكرة القدم.وشهدت جلسة النادي الفيصلي يوم أمس، مناقشة لموضوع احتراف اللاعب، بانتظار ارسال الموافقة الرسمية لنادي الوحدة تمهيدا لإتمام الأمور رسميا.قالت مصادر في النادي الفيصلي، أن لاعب فريق كرة القدم أحمد ابو شعيرة، أرسل رسالة بطريقة أو بأخرى، مفادها أنه ممتعض من عدم إشراكه في المباريات الأخيرة التي جرت في عهد الجهاز الفني الجديد، فيما كان أساسيا ومؤثرا في عهد الجهاز الفني السابق.رسالة ابو شعيرة غير الرسمية، تساءلت فيما إذا كانت هناك اسباب غير رياضية دفعت الفريق لإبعاده عن التشكيلة في المباريات الأخيرة والمهمة، معتبرا أن المستوى الذي قدمه في بطولة الدرع يشفع له ليكون اساسيا ومؤثرا.باشر المدرب الأردني عبدالله صلاح، عمله مديرا لفرق الفئات العمرية في نادي هجر السعودي.وغادر صلاح إلى السعودية قبل عدة أيام، حيث انتهى من كامل التفاصيل، قبل ان يباشر عمله في النادي السعودي.وتعتبر هذه التجربة الخليجية الثانية لصلاح الذي سبق وأن عمل مدربا في نادي ظفار العماني الموسم الماضي.وسبق لصلاح وأن عمل مدربا في عدة أندية محلية منها العربي والحسين إربد.تفيد المعلومات الواردة من نادي الوحدات، أن الترشيحات تصب لمصلحة التعاقد مع مدرب عربي وليس أجنبيا، بانتظار حسم الأمور خلال الساعات المقبلة.الأنباء تشير إلى أن الاسماء المرشحة أغلبها من جنسيات عربية، وليست أجنبية، وأن عددا كبيرا من اعضاء الإدارة يفضل المدرب العربي في هذه المرحلة، بانتظار الحسم قريبا.يشار إلى أن الوحدات يبحث عن مدير فني لخلافة المدير الفني البوسني داركو الذي استقال أخيرا.استثمر مشجعون لفريق الحسين إربد، فترة توقف منافسات دوري المحترفين لكرة القدم، ليبحثوا عن إجابات مطمئنة لوضع الفريق، خاصة في ظل تداعيات استقالة المدير الإداري اسامة طلال، وغياب الأخبار عن المدير الفني أحمد هايل، قبل أن يعود طلال ويبقى لغز اختفاء الاخبار عن هايل من دون إجابات.الجمهور السعيد بنتائج فريقه، تمنى على إدارة النادي أن تكشف في اخبار رسمية عن مشكلة أسامة طلال، وفيما إذا كان قد عاد للفريق بشكل رسمي بعد الحديث عن حل الخلاف، كما تمنى التعرف على موضوع أحمد هايل الذي لم يعد للفريق حتى الآن، وفيما إذا كانت هناك إجابات واضحة ومحددة.الجمهور طالب ايضا بمعرفة فيما إذا كان هناك مدير فني جديد للفريق، في حال غادر هايل النادي، حيث يتحتم على الحسين إربد التعاقد مع مدير فني يحمل شهادة "البرو"، في ظل عدم امتلاك المدرب الحالي للفريق البرتغالي موتا هذه الشهادة، علما أن تعليمات الاتحاد تفرض على الأندية ضرورة أن يكون هناك مدير فني يحمل "البرو"، حيث وافق الاتحاد على استثناءات للأندية خلال الاسابيع الاربعة الأولى من الدوري، على أن يتم تفعيل التعليمات في الأسابيع المقبلة من الدوري، الأمر الذي يفرض على الحسين إربد التعاقد مع مدير فني يحمل هذه الشهادة، وهو ما كان يقوم به هايل.المشجع العاشق لنادي الحسين إربد فاروق الجوارنة الذي يطارد الفريق في الملاعب منذ أكثر من 40 عاما، وفي اتصال "الغد"، تمنى على إدارة النادي حل جميع الإشكاليات العالقة ليواصل الفريق منافسا على البطولات، خاصة فيما يتعلق بالجهاز الفني.الجوارنة الذي تطرق إلى مباراة الحسين إربد والجيل التي جرت في الثمانينيات، وخسرها الفريق مضيعا الدوري، أشار إلى حلم الدوري ما يزال يراوده منذ تلك المباراة، مبديا تفاؤله بتحقيق الحلم في هذا الموسم، متمنيا على الإدارة حل كل الإشكاليات لمواصلة الانتصارات في المرحلة المقبلة والصعبة، لافتا إلى أن هناك الكثير من المواسم التي أضاع فيها الحسين ألقابا محلية، بسبب مشاكل صغيرة تفاقمت وانفجرت، بعد التقصير في البحث عن حلول لها منذ البداية.تمنى مدربون على اتحاد كرة القدم، اتباع شفافية أكبر في الأخبار المتعلقة بالمنتخب الوطني الأول، كاشفين عن تساؤلات تحتاج دائما لإجابات.مدربون وفي تصريحات لـ"الغد"، قالوا إن الاتحاد ابتعد عن الشفافية في تعيينات الجهاز الفني والاجهزة الإدارية والطبية، ولم يكشف عن تلك التعيينات كما جرت العادة عند اعلان تشكيلة المنتخب حيث يتم دائما تسمية الأجهزة الفنية والطبية والإدارية، وهو ما لم يحصل عند اعلان التشكيلة الأخيرة.مدرب محلي استذكر كلام المدرب المغربي حسين عموتة، في اول ظهور اعلامي له قبل تولي تدريب المنتخب، وهو نفس كلام اتحاد الكرة، والمتعلق بالحديث عن تعيين مدرب محلي في الجهاز الفني، ولكن دون حدوث اي خطوة بهذا الاتجاه، الامر الذي يتطلب توضيحا من المدرب أو الاتحاد عن سبب عدم تعيين مدرب حتى الآن، أو ما هي الاسباب التي دفعت الاتحاد والمدرب للتراجع عن تصريحاتهم الأولى؟ أو فيما إذا كان هناك مدرب محلي سيلتحق في الفترة المقبلة؟مدرب لياقة عاد وتساءل عن سبب عدم تبرير الاتحاد لتعيين مدربي لياقة بدنية في المنتخب الوطني، حيث ابقى الاتحاد على مدرب اللياقة البدنية السابق كريم مالوش، وهو ما يتناقض مع تصريحات اتحاد الكرة الذي قال فيه إنه لن يبقي على اي عضو كان في الجهاز الفني السابق للمنتخب حتى جامع الكرات، وهو ما لم يطبق على ارض الواقع.اتحاد الكرة عين ايضا الدكتور طلال ابو السعود طبيبا للمنتخب، لوم يعلن عن ذلك، بانتظار الكشف عن اسماء المعالجين وجميع الكوادر لاحقا.• لاعب محلي معروف، كان يمني النفس بأن يكون ضمن تشكيلة المنتخب الوطني التي أعلن عنها المنتخب أول من أمس، وذلك لما لهذا الاختيار من دور كبير في رفع قيمته التسويقية في الاحتراف الخارجي، لا سيما وأنه تلقى عرضا خارجيا جديدا.. اللاعب يحترف حاليا في الخارج.• معلومات تفيد أن النادي الفيصلي ليس راضيا عن اداء مدرب حراس المرمى عماد مشكاح، وبالتالي دراسة موضوع التعاقد مع مدرب جديد في حال توفر ذلك.• عدد من عشاق النادي الفيصلي، تمنوا على الجماهير ايقاف التجاذبات، والتركيز على المشاركة المقبلة بدوري ابطال آسيا والتي قد تشهد تحقيق الكثير من المكتسبات الفنية والمالية، على اعتبار أن مجموعة الفيصلي مقبولة.. الجمهور طالب بتقديم مصلحة النادي على أي خلافات، مشيرين في نفس الوقت أن الفريق ليس ببعيد عن صدارة الدوري ولا فوارق نقطية بينه وبين المتصدر الحسين إربد.• توقعات بحدوث تأجيل على موعد مباراة الحسين إربد والوحدات بالجولة الخامسة من دوري المحترفين، بسبب وجود استحقاق آسيوي للوحدات في تلك الفترة.• نادي الجليل كان ممتعضا من التحكيم في مباراة الفريق الأخيرة أمام الأهلي..شباب العقبة ايضا اشتكى التحكيم أمام مغير السرحان في نفس الجولة من الدوري (الجولة الرابعة).. بانتظار تعليق دائرة الحكام حول الحالتين اللتين احتج عليهما الجليل والعقبة.• مدير نشاط الكرة في نادي الوحدات "الدينمو" زياد شلباية، ربما يدخل موسوعة غينتس للارقام القياسية في عدد الاتصالات التي يتلقاها وعدد الدقائق التي يتحدث فيها عبر الهاتف الخلوي، خاصة بعد الفوز الذي يحققه فريقه على الفيصلي في البطولات المحلية.. هاتف " ابو فراس" لا يهدأ ابدا، وهو ما تجلى بعد الفوز الأخير على الفيصلي.• المحترف الأردني في الأهلي القطري يزن نعيمات يواصل تألقه في الدوري القطري، من خلال عروض متميزة نالت اطراء مشجعي النادي.• توقعات ترجح أن يكون الدخول إلى مدرجات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم مجانا لهذا الموسم.* اللجنة الأولمبية تنظم اليوم حفلا للبعثة المشاركة في الدورة العربية التي اقيمت أخيرا في الجزائر.المدرب عبدالله صلاح - (من المصدر)