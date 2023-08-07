الثلاثاء 08 آب 2023
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"فيفا" يمنح عبيد 10 آلاف دولار

أليكس يبدأ رحلة البحث عن "الكشافة".. الجزيرة في ورطة.. "القرار" يربك لاعبي الوحدات.. "الأولمبي" يخاطب فلسطين

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المدرب بلال اللحام لحظة مغادرته عمان متوجها إلى السعودية - (من المصدر)
عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.اضافة اعلان
قرار المشاركة يربك لاعبي الوحدات
عاش لاعبو فريق الوحدات لكرة القدم والجهازان الفني والإداري، خلال الأيام الماضية، حالة من الإرباك والتشتت في التفكير، بسبب عدم اتضاح قرار المشاركة في ملحق دوري أبطال آسيا، بسبب مشاركة لاعب إسرائيلي في صفوف فريق أهلي دبي الإماراتي.
وعاش فريق الوحدات، خلال الأيام الماضية، حالة من المد والجزر بين المشاركة في البطولة أو الانسحاب، ما تسبب في تشتيت الفكر.
وينتظر أن يلعب الوحدات مع أهلي دبي يوم الثلاثاء المقبل في دبي، على أن يكون السفر من عمان إلى دبي يوم الأحد المقبل في حال قرر الوحدات المشاركة.
وشهدت الأيام الماضية، انشغال اللاعبين بالتفكير في إشكالية المشاركة من عدمها، ما تسبب في إرباك تفكيرهم، وهو ما أصاب أيضا الجهاز الإداري الذي ارتبك بشأن الحجوزات. وكان لاعبو الوحدات سلموا جوازات سفرهم أمس إلى النادي، تمهيدا لبدء الحجوزات في حال قرر النادي المشاركة في اللقاء الآسيوي.
وينتظر أن يكون الوحدات قد حسم أمس، قرار المشاركة في المباراة.
"فيفا" يحكم للمدرب عبيد بـ10 آلاف دولار
حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمبلغ 10 آلاف دولار، لصالح المدرب الأردني مازن عبيد، الذي سبق وأن درب في نادي العروبة السعودي.
وقال المحامي عماد حناينة المكلف بالدفاع عن عبيد، إن الأخير قدم شكوى للاتحاد الدولي ضد نادي العروبة، للمطالبة بمستحقات متأخرة، قبل أن يحكم فيفا لمصلحته أمس، ويلزم نادي العروبة بدفع 10 آلاف دولار.
"الأولمبي" يخاطب فلسطين لملاقاة منتخبها
كشفت مصادر في اتحاد الكرة، عن مخاطبة الاتحاد الفلسطيني لتنظيم مباراة ودية مع الأولمبي الفلسطيني نهاية الشهر الحالي، في إطار تحضيرات المنتخبين الشقيقين للتصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. واصطدم المنتخب الأولمبي بعدم القدرة على خوض مباريات ودية مع منتخبات خليجية، ما دفعه للتوجه إلى مخاطبة فلسطين للقاء منتخبها في عمان، بانتظار الرد الفلسطيني.
ويبحث المنتخب عن مباراة ودية أخرى في حال أتيح له ذلك، استعدادا للتصفيات التي تبدأ يوم 4 من الشهر المقبل؛ حيث وقع منتخبنا في المجموعة التي تضم منتخبي سورية وسلطنة عمان اللذين يخوضان فترة إعداد جيدة تفوق إعداد منتخبنا.
الجزيرة في ورطة
بات فريق الجزيرة لكرة القدم في ورطة كبيرة، بسبب إمكانية عدم مشاركة 9 من اللاعبين المنضمين حديثا لفريق الكرة، في منافسات دوري الدرجة الأولى، وذلك بسبب استمرار عقوبة المنع من التسجيل.
وكان نادي الجزيرة، تعاقد مع 9 لاعبين مؤثرين بداية الموسم الحالي، على أمل أن يتمكن من تسجيلهم قبل 20 من الشهر الحالي (آخر موعد للتسجيل)، في حال تم رفع عقوبة المنع، وهو ما لم يحدث حتى الآن، بسبب تمسك المشتكين بحقوقهم المالية.
ويعاني الجزيرة من حجز مالي من رئيس النادي الأسبق سمير منصور، إلى جانب شكويين من اللاعبين السابقين في النادي زيد جابر وليث حبول.
وحاولت إدارة الجزيرة إقناع جابر وحبول، بتأجيل قضيتهما لمدة شهرين، للتمكن من تسجيل اللاعبين الجدد، ولكن دون أن تنجح في ذلك، ما تسبب في تأزيم موقف النادي الذي يواصل جهوده لرفع عقوبة منع التسجيل، ليتمكن من تسجيل اللاعبين الجدد والمؤثرين فنيا، أملا في العودة لموقعه الطبيعي في مصاف أندية المحترفين.
اللحام يصل إلى السعودية ويلتحق بالعدالة
وصل المدرب الوطني بلال اللحام إلى السعودية أمس، لمباشرة عمله مستشارا فنيا ومشرفا في نادي العدالة السعودي، الذي هبط لمصاف أندية الدرجة الأولى لكرة القدم في الموسم الماضي.
وجاء التعاقد مع اللحام، لخبرته في مجال كرة القدم، وحصوله على أعلى الدورات التدريبية (البرو)، إلى جانب خبرته في كرة القدم السعودية، كونه سبق وأن عمل في الأندية هناك. وينتظر أن يلتقي اللحام، اليوم، مع مسؤولي نادي العدالة، للبحث في آلية العمل والخطوات التالية، في إطار البحث عن تطوير اللعبة، وإعادة فرق النادي مجددا إلى الواجهة.
أليكس يبدأ مقابلات المدربين لتعيين الكشافة
بدأ المدير الفني في اتحاد كرة القدم أليكس جيتزي، إجراء مقابلات مع عدد من المدربين المحليين، بهدف اختيار مدربي كشافة، قادرين على التجول في الملاعب، واكتشاف المواهب القادرة على إثراء اللعبة في الأردن مستقبلا.
وتقدم عدد من المدربين بطلب العمل في اتحاد كرة القدم ككشافة للاعبين، الأمر الذي دفع المدير الفني لترتيب مقابلات معهم، للوقوف على فكرهم الفني، تمهيدا لاختيار الأفضل والأكثر خبرة في هذا المجال.
مهام تحكيم آسيوية
كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عددا من الحكام الأردنيين، لإدارة مباريات في مختلف البطولات الآسيوية.
وقرر الاتحاد الآسيوي تعيين الحكام أحمد فيصل وأيمن عبيدات وأحمد سمارة ومحمد مفيد، لإدارة مباراة بكأس الاتحاد الآسيوي في الثلث الأخير من الشهر الحالي، وتعيين حكام لإدارة مباريات في بطولة كأس آسيا لمنتخبات تحت سن 23؛ حيث تم تكليف محمد مفيد وقيس خميس لإدارة مباراة تجري في أبها السعودية، وأحمد سمارة لمباراة في تايلند، ومحمد عرفة وحمزة أبو عبيد لإدارة مباراة في الصين. كما تم تكليف مقيمة الحكام هبة عابد والحكمة صابرين العبادي، لإدارة مباريات في كأس آسيا تحت سن 17 التي تقام في تايلند.
العلاونة مدربا لفريق شباب حوارة
قررت إدارة نادي شباب حوارة، تعيين الكادر الفني والإداري لفريق كرة القدم، استعدادا لخوض منافسات دوري الدرجة الثانية، الذي ينطلق الشهر المقبل.
ووفق رئيس النادي راتب شطناوي، فقد تقرر تعيين قتيبة العلاونة مديرا فنيا، ومحمد شطناوي مساعدا، وأدهم طناش مديرا للفريق.
ويملك العلاونة مسيرة طيبة في عالم التدريب، من خلال إشرافه على عدد من الأندية، إلى جانب امتلاكه الخبرة العلمية في مجال التدريب.

كواليس النجوم

• أعلن نادي الحسين إربد امس تعاقده مع المحترف النيجيري عبــد الجليــل أجاغــون ليمثل فريق كرة القدم خلال منافسات أندية المحترفين للموسم الكروي الحالي 
2023-2024.
• إدارة نادي الرمثا يفترض أن تكون قد اجتمعت ليلة أمس، لبحث بعض التفاصيل المالية، وأمور تتعلق بفريق الكرة، وتوزيع بعض المهام داخل النادي.. إلى ذلك، يحظى فريق الرمثا لكرة القدم، بفرصة التدرب على ملعب الأمير علي بالمفرق، المزروع بالعشب الطبيعي، وهو أمر أدخل الراحة عند اللاعبين الذين يفضلون التدرب على مثل هذه الأرضيات، لا سيما وأن مباريات الدوري يقام أغلبها على ملاعب عشبية.
• مباراة بدوري سن 15 لكرة القدم، شهدت تهجما من قبل اللاعبين على الحكم الذي تعرض للضرب.
• مدير فني سابق في اتحاد الكرة، أبدى دهشته من تعيين مدربي لياقة للمنتخب الوطني لكرة القدم، رغم قصر فترات التجمعات.. المدرب أشار إلى أن المدير الفني للمنتخبات الوطنية المغربي حسين عموتة، أحضر جهازه الفني الذي يضم مدربا للياقة البدنية، قبل أن يعود اتحاد الكرة ويثبت مدرب اللياقة البدنية السابق في المنتخب الوطني التونسي كريم مالوش الذي يتساءل الجميع عن سر استمراره مع المنتخبات الوطنية منذ عهد المدرب جمال أبو عابد مرورا بالبلجيكي فيتال، ثم المدرب العراقي عدنان حمد، وصولا إلى عموتة.
• أندية الدرجة الثانية لكرة القدم، ينتظر أن تتسلم 3 آلاف دينار من اتحاد كرة القدم قريبا.
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