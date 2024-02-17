أليكس يترأس لجنة "البرو".. الأندية تأمل بمليون ونصف من الاتحاد.. عفيف في فترة "نقاهة".. الوحدات يواعد "شرارة"

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

أليكس يشكل لجنة لاختيار المشاركين في "البرو"

شكل المدير الفني لاتحاد كرة القدم الهولندي اليكس جيتزي، لجنة فنية خاصة، تهدف إلى اختيار المدربين الذين سيشاركون في دورة التدريب الدولية المتقدمة "البرو"، التي تنطلق في عمان، اعتبارا من شهر أيار (مايو) المقبل. وتضم اللجنة التي يرأسها أليكس، كلا من إسلام ذيابات وديان صالح وصالح دغش وأحمد عبدالقادر، حيث بدأت اللجنة بعقد أولى اجتماعاتها، لمناقشة أسس الاختيار، تمهيدا لانتقاء المدربين الذين أبدوا رغبتهم بالمشاركة.

اللجنة في تشكيلتها الأولى، تضم 3 محاضرين في الدورات التدريبية وهم ديان صالح وإسلام ذيابات وصالح دغش، كما تضم المدرب الوطني أحمد عبدالقادر.

وجاء تشكيل هذه اللجنة، أملا في انتهاج الشفافية في الاختيارات.

هل يستمر مالوش مع منتخب النشامى؟

يبحث اتحاد كرة القدم حاليا، مستقبل مدرب اللياقة البدنية في المنتخب الوطني لكرة القدم كريم مالوش، الذي ينتهي عقده مع النشامى بنهاية الشهر الحالي.

ولم يتم معرفة فيما إذا كان اتحاد الكرة، سيقوم بتجديد عقد مالوش، أم أنه سيتركه يرحل عن الفريق، في ظل وجود مدرب لياقة مغربي في الجهاز الفني الذي يقوده المدير الفني الحسين عموتة.

ويتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، حسما لموضوع المدرب التونسي الذي يتواجد في المنتخب الوطني منذ مرحلة جمال أبو عابد، مرورا بالبلجيكي فيتال بوركلمانز، ثم عدنان حمد، وصولا إلى المغربي الحسين عموتة.

نجمة التايكواندو الصادق تخضع لعلاج في سبيتار

خضعت نجمة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق، لعلاج في مركز سبيتار الطبي في العاصمة القطرية الدوحة، لمعالجة الإصابة التي تعرضت لها في الكاحل.

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وتواجدت جوليانا في سبيتار خلال الأيام القليلة الماضية، حيث خضعت لعلاج من قبل طبيب عالمي مختص، استعدادا للعودة بقوة إلى المنافسات، خاصة وأن الصادق ضمنت التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

يشار إلى أن اللجنة الأولمبية تكفلت بعلاج اللاعبة في قطر، في ظل السعي لتجهيزها لتمثيل الأردن في أولمبياد باريس.

لاعبا "النشامى" الروابدة وعوض لم يلتحقا بنادييهما في ماليزيا

التحق جميع لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، المحترفين في الخارج، بأنديتهم الخارجية في الوطن العربي وأوروبا، باستثناء اللاعبين نور الدين الروابدة وفادي عوض المحترفين في الدوري الماليزي.

وفضل الروابدة الخضوع لفترة استراحة، في ظل ابتعاد المنافسات، فيما بدأ عوض بإجراءات الحصول على إجازة من عمله، قبل الالتحاق بفريقه الماليزي.

وكان لاعبو المنتخب المحترفون في الخارج، قد التحقوا بأنديتهم وهم : موسى التعمري وإبراهيم سعادة وعلي علوان ويزن نعيمات ويزن العرب ويزيد أبو ليلى.

أندية المحترفين تسعى للحصول على مليون ونصف من الاتحاد

تفيد المعلومات الواردة من أندية المحترفين، أن الأندية تأمل وتسعى للحصول على حوالي مليون ونصف مليون دينار، من اتحاد كرة القدم، خلال المرحلة المقبلة، في ظل المبالغ الجيدة التي حصل عليها الاتحاد جراء مشاركته في كأس آسيا، سواء جائزة البطولة البالغة 3 ملايين دولار، أو الدعم الحكومي الذي وصل إلى مليون ونصف مليون دينار، إلى جانب دعم الشركات والمؤسسات الذي وصل إلى الاتحاد.

وتأمل الأندية أن يستجيب اتحاد الكرة لطلبها، لمساعدتها في التغلب على أزمتها المالية، بانتظار بحث مطلب الأندية خلال الفترة القليلة المقبلة.

الوحدات يضرب موعدا مع "شرارة" اليوم

ضرب نادي الوحدات موعدا مع اللاعب محمد أبو زريق "شرارة" اليوم الأحد، للدخول في مفاوضات مباشرة لضمه إلى صفوف فريق الكرة، بانتظار حسم الموضوع بشكل رسمي.

ووفق المعلومات فإن مفاوضات جرت بين الطرفين، عقب الحديث عن إمكانية انتقال شرارة لفريق كاظمة الكويتي، لتدخل مفاوضات الوحدات في مسار صحيح، بانتظار الحسم اليوم، عندما يلتقي رئيس النادي بشار الحوامدة مع اللاعب لوضع النقاط على الحروف.

أكرم عفيف في إجازة خارجية بعد إنجاز آسيا

كشفت المعلومات الواردة من قطر، أن لاعب المنتخب القطري أكرم عفيف، غادر الدوحة في إجازة نقاهة لمدة أسبوع، بعد قيادته لمنتخب بلاده، للظفر بكأس آسيا، عقب الفوز في النهائي على المنتخب الوطني بنتيجة 3-1.

وتألق عفيف (لاعب فريق السد القطري) في هذه المباراة حيث سجل أهداف فريقه (هاتريك)، من 3 ركلات جزاء، ليحصل هذا اللاعب على لقب هداف البطولة برصيد 8 أهداف، إلى جانب الفوز بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

وكان لاعبو المنتخب القطري أيضا، حصلوا بعد نهاية البطولة مباشرة على إجازة لمدة أسبوع بعد الفوز باللقب، ليغادر أغلبهم قطر في إجازة خارجية، قبل العودة للالتحاق بأنديتهم اعتبارا من اليوم وتباعا.

كواليس النجوم

• المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، أكد أنه ملتزم مع المنتخب في الجولتين المقبلتين من تصفيات كأس العالم أمام منتخب باكستان في مباراتي الذهاب والإياب اللتين ستقامان الشهر المقبل.. عموتة وفي لقاء إعلامي، لم يحسم أمر رحيله أو استمراره مع المنتخب، وأبقى الباب مفتوحا بعد مباراتي باكستان، بناء على بعض الظروف العائلية.

• لاعبو فريق سحاب لكرة القدم، واصلوا خلال الفترة الماضية حالة الفوضى التي عاشوها بسبب التفاصيل المالية وتأخر الرواتب.. إدارة النادي بذلت جهدا لحل الأزمة، وأعلنت عن صرف جزء من الرواتب لحوالي 16 لاعبا، وهو ما رفضه هؤلاء اللاعبون، مطالبين بأن يشمل الصرف جميع لاعبي الفريق، اللاعبون طالبوا أيضا بجهاز فني جديد، حتى يشاركوا في التدريبات، معلومات تفيد أن سحاب عاد لمفاتحة المدرب محمد المحارمة لقيادة الفريق بانتظار الخبر الرسمي.

• اتحاد كرة القدم، وجه اهتمامه الآن لمشاركة المنتخب الأول في تصفيات كأس العالم، إلى جانب مشاركة المنتخب الأولمبي في كأس آسيا التي تقام في قطر خلال شهر نيسان (إبريل) المقبل.. المنتخب الأولمبي يأمل بإنجاز جديد للكرة الأردنية في قطر من خلال النهائيات التي تقود أيضا لأولمبياد باريس 2024.

• ما تزال أندية كرة القدم المنتشرة في المملكة وفي مختلف الدرجات، تأمل بأن يبادر اتحاد الكرة إلى اتخاذ قرار بإعفائها من الغرامات المترتبة عليها، وذلك بمناسبة إنجاز كأس آسيا المتمثل بحلول المنتخب الوطني في المركز الثاني بالبطولة الآسيوية التي اختتمت في قطر الأسبوع الماضي.