أندية المحترفين تحتج على غياب "الراعي".. عقوبة للحكمين المعاني وسمارة بسبب التسلل "الكارثي"

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.أندية المحترفين تحتج على غياب الراعي وتدرس الخياراتاحتجت أندية المحترفين لكرة القدم، على غياب الراعي لمنافسات دوري المحترفين الذي ينطلق بعد غد، الأمر الذي دفعها للتشاور في العديد من الخيارات، من ضمنها طلب تأجيل الدوري، وما شابه من خيارات.وارتفع مستوى النقاش بين أندية المحترفين خلال اليومين الماضيين، حيث عبرت الأندية عن أوضاع مالية سيئة جدا تعيشها في الفترة الحالية، ليأتي غياب الراعي الرسمي للدوري ليفاقم من معاناة الأندية التي لا يقوى بعضها على الإيفاء بالتزامات فرقها، نتيجة شح الموارد المالية.وشهدت نقاشات رؤساء الأندية على "واتساب"، العديد من الخيارات التي من الممكن تبنيها، والتي تكشف عن حالة من الاستياء نتيجة عدم قدرة الاتحاد على تأمين راع رسمي للدوري المسابقة الأهم.عقوبة للحكمين المعاني وسمارة بسبب "التسلل" الكارثيتفيد المعلومات الواردة من اتحاد الكرة، بإيقاع عقوبة بحق حكم الساحة عمر المعاني، وحكم الراية أحمد سمارة، على خلفية احتسابهما حالة تسلل غريبة على النادي الفيصلي، في مباراته أمام الوحدات يوم الجمعة الماضي، في إياب كأس السوبر.وكان حكم الراية سمارة، احتسب حالة تسلل على فريق الفيصلي من حالة تماس، في مشهد اعتبره البعض كارثيا، حيث تشير التعليمات التي يعرفها الجميع إلى أنه لا يوجد تسلل في حالات ضربات التماس.حكم الساحة عمر المعاني لم يتدارك الموقف ووافق على احتساب حالة تسلل بناء على راية سمارة، ليأتي هذا المشهد ويؤزم الموقف ويسهم في طرد مدرب الفيصلي جمال أبو عابد الذي احتج بشدة على هذه الحالة الغريبة.وقع المدرب الأردني إسلام جلال، عقدا لتدريب فريق شباب بلاطة الفلسطيني لكرة القدم.ويشارك شباب بلاطة في الدوري الفلسطيني الذي ينطلق يوم العاشر من الشهر الحالي، علما أن الفريق فاز بلقب الدوري الفلسطيني قبل 3 مواسم، قبل أن يحتل المركز الخامس في الموسم الماضي.وسبق لجلال وأن خاض تجارب تدريبية في الدوري الفلسطيني، إلى جانب تجاربه في الدوري المحلي.كشف نجم كروي سابق ومعروف، عن نتائج تحليل فني لمباريات فريق الفيصلي، والتي كشفت عن أسلوب انتهجه الفريق خلال بطولة الدرع وكأس السوبر دون أن يتغير.وأشار المدرب والنجم السابق، إلى أن الغالبية العظمى من أهداف الفيصلي جاءت من كرات عرضية من الجهتين، فيما غابت الحلول الأخرى مثل الاختراق من العمق، وهو الأمر الذي التقطه مدرب الوحدات داركو، وقام بإغلاق الأطراف أمام لاعبي الفيصلي، ما أسهم في قتل فرص الفريق.النجم السابق والمعروف، فضل عدم الكشف عن هويته، لكي لا يفهم تحليله بأنه موجه ضد أحد، مشيرا إلى أنه تابع جميع مباريات الفيصلي وقام بتحليلها بدقة.إلغاء هدف لشرارةألغى الحكم هدفا للمحترف الأردني محمد أبو زريق "شرارة"، في مباراة الفريق، أول من أمس، أمام فريق الشرطة العراقي، ضمن منافسات بطولة الأندية العربية المقامة حاليا في السعودية.شرارة الذي دخل بديلا في الشوط الثاني، سجل هدفا لم يحتسب، بسبب خطأ ارتكبه زميله في الترجي التونسي الذي يلتقي فريق الصفاقسي التونسي في المباراة المقبلة.انخرط اللاعب خلدون الخوالدة في تدريبات أحد الأندية البرازيلية في الدرجات الدنيا، وذلك للحفاظ على جاهزيته، وأملا في البحث عن فرصة لعب سواء في البرازيل أو في الأردن.ويتواجد الخوالدة في البرازيل، بسبب زوجته البرازيلية.وسبق للخوالدة وأن لعب في أندية عدة، مثل الفيصلي والعقبة والسلط والحسين إربد.أعلن نادي الاتحاد عن تعيين المدرب البرازيلي جويل كورنيللي، مديرا فنيا لفريق الكرة النسوي، خلفا للمدرب اللبناني وائل غرز الدين.وكشف النادي عن تعاقده مع المدرب الذي سبق له العمل مساعدا لمدرب لمنتخب البرازيل مع تيتي، وقاد في أوقات سابقة أندية العين وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، وفرقا برازيلية أخرى.وسيقود كورنيللي فريق الاتحاد ببطولة كأس الأندية النسوية الأردنية السعودية، المقرر إقامتها في عمان أواخر شهر آب (أغسطس) الحالي بمشاركة فرق من البلدين.وسبق للمدرب البرازيلي وأن تولى مهمة الإشراف على المواهب في نادي الاتحاد (6 يارد) واستكشافها قبل عدة أعوام.وكان الاتحاد قد أنهى مرحلة الإياب من زمن بطولة دوري المحترفات بالصدارة برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأرثوذكسي صاحب المركز الثاني.• تدريب فريق الفيصلي لكرة القدم الذي جرى أول من أمس، قاده المدرب حاتم عقل، ومدرب اللياقة البدنية البرازيلي رودريغو ومدرب الحراس عماد مشكاح... الفيصلي أبلغ لاعبيه بالحضور قبل تدريب أمس بساعة، للاجتماع مع المدرب حسونة الشيخ للحديث في الخطوات المقبلة... الفيصلي فاتح أكثر من مدرب للوقوف على إمكانية التعاقد معه، بانتظار الخبر الرسمي الذي سيكشف هوية المدير الفني الجديد ومساعديه.• الحضور الجماهيري الكبير الذي وصل إلى 4 آلاف مشجع في مباراة بدوري الدرجة الثالثة، دفع البعض لمناشدة اتحاد الكرة بدعم هذه الدرجة لما تفرزه من مواهب كروية، إلى جانب دورها في نثر متعة الكرة في المحافظات.• فريق الحسين إربد لكرة القدم، فاز على فريق الشيحانية القطري بنتيجة 3-0، في المباراة الودية التي جرت أول من أمس، في ختام المعسكر التدريبي في مدينة إسطنبول التركية.• حسمت فرق أم السرب وارحابا وشباب حوران وحريما تأهلها إلى دوري الدرجة الثانية للموسم المقبل، بعد اختتام منافسات دوري الدرجة الثالثة.