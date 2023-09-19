أندية المحترفين تضع شرطا للعب.. مصير الغرايري مرهون بالأهلي

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.مصير مدرب الفيصلي مرهون بمباراة الأهليتفيد المعلومات بأن الفيصلي لن يغامر بقرار إقالة المدير الفني لفريق كرة القدم التونسي غازي الغرايري، رغم حالة الغضب الجماهيري من الجهاز الفني بعد الخسارة الأخيرة أمام ناساف الأوزبكي.ووفق المعلومات، فإن إدارة الفيصلي، ورغم استياء الجماهير من الخسارة، وملاحظاتها على أداء المدرب، إلا أنها تفضل عدم التسرع بقرار إقالة الغرايري، على أن يتم بحث الموضوع جديا وفعليا في حال تعثر الفريق في مباراته المقبلة أمام الأهلي بدوري المحترفين.الفيصلي لا يرى مبررا بإعادة النظر بالمدرب بعد خسارة واحدة، بانتظار ما ستسفر عنه النتائج المقبلة.أندية المحترفين تبلغ الاتحاد بقرار عدم اللعب.. إلا إذا أبلغت أندية المحترفين، اتحاد كرة القدم، بقرار مقاطعتها لمنافسات الدوري، بسبب رفض الاتحاد تلبية مطالبها بالحصول على دعم مادي أكبر، وصرف المستحقات المتأخرة، وإيجاد راع لمنافسات الدوري للموسم الحالي.وجاء هذا القرار بعد اجتماع لرؤساء عدد من الأندية، قبل مباراة الفيصلي وناساف الأوزبكي التي جرت أول من أمس، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، خاصة وأن اجتماع الأندية مع الاتحاد الذي عقد الخميس الماضي وصف بالسلبي.وطالب رؤساء أندية خلال المشاورات التي تجري بينهم على "واتساب"، بضرورة أن يكونوا يدا واحدة في مطالبهم، خاصة وأن البعض يخشى من فتور في همة البعض.الأندية تتجه فعليا لإيقاف المشاركة في الدوري، إلا إذا قرر اتحاد الكرة اتخاذ قرارات فعلية وسريعة ترضي الأندية التي وصلت إلى درجة عدم القدرة على توفير نفقات الفرق، خاصة فيما يتعلق بالرواتب الشهرية والعقود.وظائف المنتخب تحت الرصدباتت وظائف المنتخب الوطني لكرة القدم تحت الرصد الدقيق، بعد تأخر اتحاد الكرة في إعلان هوية الفائزين بهذه الوظائف التي تتمثل في مدرب وطني مساعد للمنتخب الأول، ومنسق إعلامي للمنتخب نفسه.وتشهد الفترة الحالية، أسئلة كثيرة لمواطنين ومتقدمين وطامحين لهذه الوظائف، حول سبب تأخر الإعلان عن التعيينات، بعد مرور وقت طويل على إجراء مقابلات لوظيفة المنسق الإعلامي، ناهيك عن غموض بشأن المدرب الوطني المساعد.المعلومات تفيد بأن تعدد الواسطات، تسبب في تأخير الإعلان عن هوية الفائزين، بانتظار حسم الموضوع قريبا، لا سيما وأن المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، أعلن مؤخرا عن رغبته في الإسراع في تعيين مدرب وطني.التوقعات ترجح أن يتم تعيين مدرب وطني، حال عودة عموتة من المغرب.الإعلام اللبناني يرشح أبو زمع لقيادة المنتخبرشح إعلامي رياضي لبناني، المدرب الوطني عبدالله أبو زمع، لقيادة المنتخب اللبناني خلال المرحلة المقبلة.وقال الصحفي المعروف في لبنان، على صفحته الشخصية: "الأفضل في المرحلة المقبلة، في حال كان الخيار مدربا أجنبيا، الكابتنعبد الله أبو زمع مدرب المنتخب الأولمبي الأردني الذي سبق وأن درب الأنصار اللبناني، ويعرف جيدا طبيعة الكرة الأردنية".في دوري المحترفين.. لاعب يفرغ شاحنات البضائع قبل التدريبفي مشهد يعكس أحوال لاعبي أندية المحترفين لكرة القدم في الأردن، يبذل أحد اللاعبين جهدا في عمله اليومي، الذي يتمثل في الكثير من الأحيان، بمهمة تنزيل بضائع من شاحنات كبيرة/ للحصول على قوت يومه، بعد أن قصر ناديه في صرف رواتبه الشهرية المتكدسة في النادي.المدير الفني للنادي المحترف أكد لـ"الغد"، معاناته من عدم القدرة على التعامل مع اللاعبين كمحترفين، في ظل تفاصيل الحياة، التي تجبر لاعبا على العمل لساعات طويلة وفي وظائف شاقة، مثل تحميل وتنزيل البضائع من الشاحنات، قبل أن يلتحق اللاعب للمشاركة في التدريبات وهو مثقل من التعب والهم.المدرب رفض الكشف عن تفاصيل الكثير من الأعمال التي يعمل بها لاعبوه، معتبرا أن الأردن ما يزال يفتقد للعمل الاحترافي.بعد الفوز على الرمثا.. لاعبو السلط يرفضون التدريبرفض لاعبو فريق السلط لكرة القدم، المشاركة في التدريب الذي كان مقررا أول من أمس، وذلك بسبب عدم صرف المستحقات المالية وفق الاتفاق المبرم مع الإدارة.وكان فريق السلط حقق فوزا ثمينا على فريق الرمثا بدوري المحترفين يوم السبت الماضي، قبل أن يحتج لاعبوه على التدريب أول من أمس، بسبب عدم صرف جزء من رواتبهم المتأخرة.وتشهد الفترة الحالية، علاقة مد وجزر بين الإدارة واللاعبين، على خلفية المستحقات المالية، ما تسبب في إرباك تحضيرات الفريق، خاصة وأن اللاعبين احتجبوا عن التدريبات في أكثر من مناسبة للسبب نفسه.إسماعيل يقود فريقه لفوز مهم في قطرقاد المدرب الأردني ماهر إسماعيل، فريق الأشبال في نادي الشيحانية، لفوز كبير على فريق لوسيل بنتيجة 3-0، في افتتاح دوري الفئات السنية في الدوري القطري.ويلتقي الشيحانية في المباراة المقبلة، نظيره فريق المرخية في مباراة يسعى إسماعيل لتجاوزها بحثا عن اللقب أو المنافسة على مركز متقدم.مدرب لياقة يرفض التدريبات ويتواجد في المبارياتاكتفى مدرب لياقة بدنية لأحد فرق دوري المحترفين لكرة القدم، بالحضور إلى المباريات في الفترة الأخيرة، وعدم حضور التمارين، وذلك بسبب عدم صرف مستحقاته المالية منذ التحاقه بالنادي بداية الموسم الكروي الحالي.المدرب وجد أنه من الأفضل مرافقة الفريق خلال المباريات، وعدم حضور التمارين، حتى تقوم الإدارة بصرف مستحقاته.مدرب اللياقة البدنية، بدأ يستفسر عن آلية تقديم شكوى رسمية ضد النادي، للحصول على رواتبه المتأخرة.لاعبو الجليل يوافقون على تأجيل الإضراب حتى الجمعةوافق لاعبو فريق الجليل لكرة القدم، على تأجيل إضرابهم عن التدريبات، لما بعد مباراة الفريق المقبلة يوم الجمعة أمام فريق مغير السرحان، ضمن منافسات دوري المحترفين.وكان اللاعبون يستعدون للاحتجاب عن التدريبات، بعد المباراة الأخيرة، قبل أن تنجح الإدارة في إقناعهم بالاستمرار في التمارين، على أمل صرف المستحقات قريبا، وهو ما دفع الفريق لإمهال النادي حتى يوم الجمعة المقبل، لحسم موضوع الإضراب أو الاستمرار في التدريبات.كواليس النجوم• إدارة أحد أندية المحترفين لكرة القدم، تناقش فيما بينها خيارات المدرب الجديد للفريق، في ظل مؤشرات عن إقالة قريبة للمدرب الحالي.. أحد أبرز الخيارات كان تسمية مدرب عربي قادر على فتح آفاق التعاون بين النادي والبلد الذي يعيش فيه المدرب المرشح.• مدرب فئات عمرية لكرة القدم، أبدى استغرابه من عدم إصدار اتحاد الكرة بطاقات لمدربي الفئات العمرية، الأمر الذي يجعل من السهل الزج بمدرب بدلا من آخر، خاصة فيما يتعلق بالمدربين غير المعروفين.• لاعبة فريق عجلون تحت سن 16 لكرة القدم ليان المومني التي نجحت في تسجيل 14 هدفا في الدوري، نالت عبارات الإطراء والإشادة، بعد المستويات المميزة التي قدمتها خلال الدوري، ما يبشر بولادة نجمة كرة قدم جديدة في الملاعب الأردنية، في حال نالت الاهتمام المطلوب.• نادي ناساف الأوزبكي، وخلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم الأحد الماضي في عمان، أبدى عتبه على الفيصلي بسبب غياب الاستقبال في المطار.• المدير الفني لفرق الفئات العمرية لكرة القدم في نادي الوحدات إيهاب معالي، أبلغ إدارة الوحدات بمجموعة من المطالب في سبيل التراجع عن استقالته من منصبه.. من أبرز مطالب معالي ضرورة التعاقد مع مدربين في الفئات.• جمهور النادي الفيصلي كان مثار اعجاب المتحدثين، بعد تواجده بكثافة خلال مباراة الفريق أمام ناساف، غلى جانب تشجيعه بروح رياضية طيلة اللقاء الذي أنتهى بخسارة غير مستحقة للفيصلي، جاءت باخطاء فنية.• حضور عدد من رؤساء وممثلي أندية في دوري المحترفين، إلى مدرجات ستاد عمان، لحضور مباراة الفيصلي وناساف الأوزبكي، لاقى الإطراء والإشادة من قبل الجماهير والمتابعين الذين وجدوا في مثل هذه التصرفات، خطوة باتجاه تلطيف الأجواء بين مشجعي الأندية.المدرب الأردني في قطر ماهر إسماعيل - (من المصدر)لاعبة نادي عجلون ليان المومني - (من المصدر)