أهداف أردنية بالدوري السعودي.. "الحكام" تتحدث عن هدف السلط.. أبو زمع وأبو السعود في "البترا"

خالد الخطاطبة

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عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.حصد الشاب الأردني هيثم الغصين صاحب الـ17 ربيعا، على جائزة أفضل محلل أداء كرة قدم، في الدورة التي اختتمت أخيرا في ولاية كانساس سيتي الأميركية، بمشاركة عدد كبير من المشاركين.وفاجأ الغصين المقيم في الولايات الأميركية المتحدة، المشاركين في الدورة، بتألقه اللافت الذي نال اطراء وإشادة القائمين على الدورة التي أقيمت قبل عدة أسابيع، واستمرت لمدة أسبوع بعد ساعات عمل مكثفة وطويلة.يشار إلى أن الدكتور ناجح ذيابات، تواجد أيضا في تلك الدورة، حيث يحرص ذيابات على استثمار أي فرصة للحصول على المزيد من الخبرات.لفت المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم عبدالله أبو زمع، ونجم المنتخب الوطني للجمباز أحمد ابو السعود، الأنظار في جامعة البترا نهاية الأسبوع الماضي، عندما تواجدا في حرم الجامعة، للإشراف على الفائزين بمنح التفوق الرياضي.واستعانت جامعة البترا، بعدد من نجوم الرياضة الأردنية، في مختلف الألعاب، ليتولوا الإشراف بمهنية ودقة على المتقدمين لمنح التفوق الرياضي، وبالتالي ضمان النزاهة والعدالة في اختيار كل من يستحق الحصول على هذه المنح.تواجد أبو زمع في الجامعة، وإشرافه على اختبارات كرة القدم، ساهم في إقبال كبير من الطلبة الراغبين بالفوز بالمنح، حيث بلغ عدد الطلبة المتقدمين في كرة القدم حوالي 40 طالبا، هو عدد كبير، قبل أن يتولى أبو زمع عملية التقييم، بانتظار إعلان قائمة الفائزين.نجم الجمباز أبو السعود، كان لحضوره أيضا أثرا طيبا عند المتقدمين لاختبارات الجمباز، وسط تنافس قوي، وحضور لافت.ويولي رئيس الجامعة الدكتور رامي عبدالرحيم اهتماما كبيرا، باستقطاب الطلبة المتفوقين في مختلف المجالات بما في ذلك المجال الرياضي، لتصبح "البترا" من الجامعات المؤثرة كثيرا في المجتمع الحلي بما في ذلك المجتمع الرياضي، الذي كان سعيدا أخيرا بافتتاح تخصص الرياضة، ما رفع من أسهم إدارة الجامعة التي تضم أيضا "بلدوزر" العمل الرياضي عميد شؤون الطلبة الدكتور إياد الملاح، صاحب الأنشطة لمتنوعة في مختلف المجالات الرياضية والأكاديمية والسياسية والاجتماعية.وتواصل الجامعة اختبارات التفوق الرياضي، مستعينة بنخبة من نجوم الألعاب الرياضية المختلفة.لفتت لاعبة فريق عجلون لكرة القدم للسيدات ليان المومني، أنظار متابعي مباراة فريقها أول من أمس أمام فريق الحسين إربد المدجج بلاعبات المنتخب الوطني، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى، عندما أكدت على ارتفاع مستواها الفني الذي يؤهلها للانضمام لصفوف المنتخب الوطني للسيدات.وشهدت المباراة تألقا لافتا للمومني، ما دفع مدربين تابعوا المباراة، لترشيحها للانضمام إلى صفوف منتخب النشميات، حيث تم التواصل مع الجهاز الفني لمنتخب السيدات، لمتابعة اللاعبة ورصدها، تمهيدا لاستدعائها لصفوف المنتخب.وكانت اللاعبة ليان المومني، ضمن صفوف المنتخبات في فترة سابقة، إلا أن مشكلة عدم انتظامها في التدريبات، بسبب سكنها في عجلون، أدى إلى خروجها من المنتخب، على أمل أن يسارع الاتحاد لحل مشكلتها في حال تم دعوتها للمنتخب مجددا.ارتفعت أصوات في إدارة أحد أندية المحترفين أخيرا، بضرورة إقالة المدير الفني لفريق الكرة، بسبب عدم تحقيق النتائج المأمولة في مباريات الدوري حتى الآن.وينتظر أن تكون الإدارة قد استمعت للمستشار الفني للنادي يوم أمس، للنظر في مسألة رحيل المدرب أو استمراره في المرحلة المقبلة التي تشهد فترة توقف طويلة، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.اضطر مدرب فريق مونبيلييه الفرنسي، لاستبدال المحترف الأردني في الفريق موسى التعمري عند الدقيقة 80 من المباراة التي جمعت الفريق مع باريس سان جيرمان، ضمن منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.ولم يقدم التعمري المستوى المطلوب في هذه المباراة، بسبب غياب التمويل والدعم من زملائه الذين ظهروا بصورة سلبية، ليخسر مونبيلييه بثلاثية نظيفة.وبات فريق مونبيلييه مهددا بفقدان المركز الحادي عشر في قائمة ترتيب فرق الدوري الفرنسي.كشف مدرب أحد أندية المحترفين لكرة القدم، أن المحترف الأجنبي في صفوف الفريق يتقاضى راتبا شهريا يصل إلى 750 دينارا فقط، ومن دون مقدم عقد أو أي امتيازات لافتة.وأشار المدرب خلال حديثه لـ"الغد"، أن المحترف الأجنبي لا يمكن أن يعمل الفارق الفني في الفريق، بسبب مستواه الفني الذي يقل عن مستوى اللاعب المحلي.وأضاف: المحترفون الأجانب في الفريق جميعا، يلعبون مقابل مبلغ مالي متواضع جدا، بحيث يحصل كل لاعب على 700 إلى 900 دينار شهريا، علما أن المحترفين وقعوا من دون الحصول على مقدم عقد.شهدت منافسات الدوري النسوي السعودي لكرة القدم أول من أمس، أهدافا ومستويات أردنية جيدة، تقدمها المحترفات الأردنية في الفرق السعودي.المحترفة الأردنية في النصر السعودي ميساء جبارة، سجلت هدفا من أصل ثلاثة، فاز بها فريقها على الشعلة، فيما قادت شهيناز جبرين فريقها الاتحاد، لتحقيق فوز ثمين على فريق الشباب بنتيجة 1-0، بعد أن نجحت في تسجيل الهدف الوحيد.وبات الدوري السعودي النسوي، يحفل بعدد كبير من المدربات واللاعبات الأردنيات، اللواتي اثبتن حضورا لافتا في المنافسات.أكدت دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، صحة قرار الحكم بالغاء هدف التعادل لفريق السلط في مرمى فريق الوحدات في الوقت بدل الضائع، من المباراة التي جمعت الفريقين الأربعاء الماضي، وانتهت بفوز الوحدات 1-0.وسجل السلط هدف التعادل قبل أن يقوم الحكم بالغائه بداعي التسلل، ما أثار احتجاج نادي السلط ومدربه ولاعبيه.وأشارت دائرة الحكام إلى أن قرار الحكم كان صحيحا، حيث كان لاعب السلط متسللا.وينتظر أن تبت دائرة الحكام اليوم ايضا، باحتجاج لاعبي سحاب على هدف التعادل لفريق مغير السرحان، حيث يقول سحاب أن الكرة لمست يد لاعب سحاب قبل تسجيله لهدف التعادل.منحت أندية المحترفين لكرة القدم، لاعبي فرقها لكرة القدم، إجازة تمتد لعدة أيام، في ظل توقف منافسات الدوري حتى يوم 23 الشهر الحالي، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم، حيث يلتقي "النشامى" مع منتخبي طاجكستان والسعودية يومي 16 و21 الشهر الحالي.وفضل المدربون منح اللاعبين استراحة، لالتقاط الأنفاس، قبل العودة لاستئناف التدريبات.• أحد أندية المحترفين لكرة القدم، تذمر من عدم قدرة عدد من لاعبيه، على الانتظام في التدريبات وحتى المباريات، بسبب انشغال اللاعبين بالعمل وظروفه.• المنتخب الوطني لكرة القدم، ينتظر أن يبدأ تجمعه خلال الساعات القليلة المقبلة، استعدادا لخوض التصفيات الأسيوية المؤهلة للمونديال.• محترف أجنبي في صفوف أحد أندية المحترفين لكرة القدم، يعيش أوضاعا نفسية سيئة بسبب الغربة وابتعاده عن أهله.. المحترف يظهر دائما وهو يمسك هاتفه متحدثا إلى والدته.• لاعب فريق الفيصلي لكرة القدم عارف الحاج، نال الكثير من عبارات الإطراء، بعد تألقه اللافت في مباراة فريقه أمام الجليل في اللقاء الذي انتهى بفوز الفيصلي برباعية نظيفة، ساهم عارف في صناعة 3 منها.. على الجانب الآخر، بدأ عدد من محبي الفيصلي في التساؤل عن سبب تراجع مستوى اللاعب أمين الشنانية، متمنين أن ينجح اللاعب في استعادة مستواه في المباريات المقبلة.• عدد من نجوم الكرة في أندية المحترفين لكرة القدم، تحولوا إلى التحليل السياسي بدلا من الرياضي، في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة، ممثلة بالعدوان الصهيوني الغاشم على غزة.• مدربون عاطلون عن العمل حاليا، يترقبون ما ستسفر عنه فترة التوقف الحالية، خاصة فيما يتعلق بتغييرات متوقعة على الأجهزة الفنية، أملا بالحصول على فرصة عمل.