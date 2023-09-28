إغلاق مجموعة "الواتساب" لأندية "الأولى" بعد اقتراح بدعم "المحترفين"

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.تداعت أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، لعقد اجتماع، بهدف توحيد الصف، فكانت النتيجة إغلاق مجموعة "الواتساب" المخصصة لرؤساء الأندية، التي شهدت المشاورات والاقتراحات، حيث جاء الإغلاق بعد خلافات شديدة وصلت إلى الشتائم.بداية القصة كانت عندما قام أحد رؤساء أندية الدرجة الأولى، بتقديم اقتراح على مجموعة "الواتساب" المخصصة لرؤساء الأندية، بضرورة عقد اجتماع عاجل، لاستثمار إجماع أندية المحترفين على تعليق المشاركة بالدوري، وذلك من خلال إعلان مساندة الدرجة الأولى للمحترفين، ومن ثم الضغط على اتحاد الكرة لتلبية مطالب الدرجة الأولى التي تعاني أيضا من مشاكل مالية.هذا الاقتراح لم يجد تجاوبا من قبل رؤساء الأندية الذين انقسموا إلى ثلاثة أقسام، بحيث وافق القسم الأول على الاقتراح، أما القسم الثاني فعارضه بشدة، فيما ذهب القسم الثالث لاتخاذ موقف الحياد.أحد الأشخاص المحسوبين على اتحاد الكرة في الدرجة الأولى، عارض بشدة فكرة مساندة المحترفين، معتبرا أن هذه الأندية لطالما حاربت أندية الأولى واستولت على حقوقها المالية من الاتحاد، وبالتالي من الخطأ مساندتها.هذا الرأي لم يعجب رؤساء أندية، لتبدأ عملية تبادل القصف على "الواتساب" بين رؤساء أندية، ما استدعى إغلاق مجموعة "الواتساب"، حفاظا على العلاقة بين أندية الأولى.احتجب لاعب فريق الفيصلي لكرة القدم أمين الشناينة، عن تدريب فريقه الذي جرى صباح أمس، بداعي تعرضه لوعكة صحية.وكان اللاعب غاب أيضا عن مباراة فريقه أمام حرثا بكأس الأردن، أول من أمس، ليعود ويغيب في اليوم التالي، ما فتح باب التكهنات بإمكانية تجديد رغبته في الاحتراف في الإمارات العربية المتحدة.متابعون للفيصلي، توقعوا أن غياب الشناينة يعد رسالة لإمكانية احترافه قريبا في الوحدة الإماراتي، خاصة وأن معلومات من مصدر موثوق، كشفت أن الفيصلي سيحصل على 400 ألف دولار من صفقة احتراف الشناينة في الوحدة الإماراتي، فيما سيوقع اللاعب على عقد لمدة 3 مواسم، بحيث يحصل في العام الأول على 120 ألف دولار.عاد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموتة إلى عمان، أمس، بعد إجازة خاصة قضاها في المغرب، عقب المباراة الودية للمنتخب الوطني أمام أذربيجان يوم 12 من الشهر الحالي.ناشد عدد من محبي نادي الحسين إربد من أعضاء الهيئة العامة، إدارة النادي بتصويب أوضاع فرق الفئات العمرية التي تعيش أوضاعا إدارية سيئة، بسبب غياب الاهتمام، وعدم صرف المستحقات، الأمر الذي تسبب في احتجاب اللاعبين عن التدريبات احتجاجا.وأشار متحدثون لـ"الغد"، إلى أن الحسين إربد، منذ تأسيسه، معروف بتألق فئاته العمرية التي عادة ما تحقق نتائج لافتة، وترفد الفريق الأول بالنجوم، قبل أن تنقلب الأمور في الموسم الحالي رأسا على عقب، نتيجة غياب الاهتمام الإداري.أولياء أمور لاعبين أبدوا امتعاضهم من تجاهل الاهتمام بأولادهم خلال التدريبات، الأمر الذي يدفعهم للتفكير بإبعادهم عن الفريق، قبل أن يدفعهم حب الحسين إربد لغض النظر عن الفكرة، متمنين على الإدارة إعادة الاهتمام بالفرق التي باتت تذهب إلى المباريات من دون تدريبات.اجتمع أعضاء لجنة أندية المحترفين في النادي الفيصلي، أول من أمس، لتحديد مطالب الأندية خلال الاجتماع المنتظر بين أندية المحترفين ورئيس اتحاد كرة القدم سمو الأمير علي بن الحسين الأسبوع المقبل.اللجنة التي تضم أندية الفيصلي والوحدات وشباب الأردن وسحاب، حدد خلال الاجتماع أبرز النقاط التي سيتم طرحها أمام سمو رئيس الاتحاد التي تتمثل بالشركة الراعية وضرورة توفير الدعم المالي، إلى جانب العقوبات التي يفرضها اتحاد الكرة على الأندية.حرص مشجع ومحب لفريق مركز شباب بلاطة الفلسطيني لكرة القدم، على إقامة حفل، أول من أمس، على شرف المحترفين الأردنيين في الفريق الفلسطيني، تقديرا لجهودهم، وتأكيدا للاحترام الذي يلقونه في فلسطين.الحفل الذي حضره المدرب الأردني لفريق بلاطة إسلام جلال، شهد حضور المحترفين الأردنيين الأربعة، وهم يزن ثلجي وخضر الحاج ومحمد هشام ومحمد علي.ويولي رئيس نادي بلاطة جمال الطيراوي، اهتماما كبيرا بالمحترفين الأردنيين وبقية لاعبي الفريق، بحثا عن تحقيق إنجازات جديدة للنادي.يشار إلى أن المدرب جلال يتمتع بشعبية كبيرة في الدوري الفلسطيني، في ظل نتائجه اللافتة مع الفرق الفلسطينية التي سبق وأن دربها على مدار السنوات الماضية.• عدد من لاعبي أندية المحترفين لكرة القدم، باتوا يشكون من أرضية ستاد الحسن في إربد، مطالبين بسرعة إعادة تأهيله بشكل يليق بمنافسات المحترفين.• المدرب أحمد هايل، وعقب توقيعه على مخالصة مع نادي الحسين إربد، بات تحت أنظار أكثر من جهة محلية سواء في الأندية أو اتحاد كرة القدم.• اتحاد الكرة بدأ بتركيب لوحات إعلانية للشركات الراعية والداعمة لمسابقات الاتحاد الرسمية.. بدء تركيب هذه اللوحات يأتي قبيل الاجتماع المنتظر بين اتحاد الكرة والأندية الأسبوع المقبل.• رابطة اللاعبين الدوليين الثقافية التي ترأسها سمو الأميرة هيا بنت الحسين، أعلنت عن تشكيل فرع الرابطة في الشمال برئاسة الدكتور محمد خلف وعضوية يحيى المومني وأحمد الشناينة وناهدة المخادمة ونور عبيدات وحسين شهابات ومحمود اليعقوب.