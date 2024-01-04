إلحاق أبو زمع بـ"النشامى" يثير دهشة مدربين.. السلمان مدربا في السعودية

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

السلمان مدربا في العلا السعودي

اتفق نادي العلا السعودي، مع المدرب الأردني والنجم السابق للكرة الأردنية سليمان السلمان، ليتولى مهمة مدرب اللياقة البدنية في فريق كرة القدم.

وغادر السلمان، أمس، متوجها إلى مصر، للالتحاق بفريق العلا الذي يقيم معسكرا تدريبيا، استعدادا للمرحلة المقبلة من المنافسات.

وحصل السلمان على عقد مادي جيد، مع فريق العلا الذي مقره في المدينة المنورة، علما أن التعاقد جاء عن طريق مكتب السلطان للتعاقدات.

ووفق المعلومات، فإن نادي طيبة السعودي الذي مقره أيضا في المدينة المنورة، يرغب في التعاقد مع المدرب الأردني عامر راتب، ولكن دون حدوث خطوات ملموسة حتى الآن بسبب ظروف عمل المدرب، بانتظار حسم القرار قريبا، سواء بالموافقة على العرض أو الاعتذار عن عدم قبوله.

إلحاق أبو زمع بالمنتخب الأول يثير دهشة المدربين

أثار إلحاق مدرب منتخب تحت سن 23 لكرة القدم عبدالله أبو زمع، بالجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول المشارك بكأس آسيا، دهشة عدد من المدربين المحليين، الذين استغربوا هذه الخطوة التي تنعكس سلبا على المنتخب الأولمبي، رغم إمكانية تفاديها لو تم اختيار مدرب محلي آخر وهم كثر.

وأشار المدربون المنتقدون إلى أن الأولى باتحاد الكرة، الحفاظ على استقرار المنتخب الأولمبي، من خلال استمرار أبو زمع بقيادة تدريبات الأولمبي في الفترة الحالية التي تشهد تجمعا للمنتخب، واختيار مدرب آخر للانضمام للجهاز الفني للمنتخب الأول.

وتساءل المتحدثون عن سبب عدم الاستعانة بأبو زمع قبل فترة طويلة وليس في هذه الفترة الحرجة، مؤكدين أن هذه الخطوة من الممكن أن تنعكس سلبا على عموتة، بحيث أن أي إنجاز قد يتحقق للمنتخب الأول في كأس آسيا، سيحسب للمدرب المحلي أبو زمع، بسبب تدهور نتائج المنتخب مع عموتة، فيما الإخفاق سيتحمله المدرب المغربي وحيدا. وأكد مدربون أن أبو زمع مدرب متميز، ولكنه الآن على رأس عمله في الأولمبي، وكان الأجدى تعيين مدرب محلي آخر، وهم كثر ومتميزون.

عملية لنجم الرمثا الصاعد العواقلة

خضع نجم فريق الرمثا الصاعد لكرة القدم عزالدين العواقلة، لعملية في عينه، أمس. ويعد العواقلة من نجوم الكرة الصاعدين؛ حيث أثبت حضورا لافتا خلال مشاركته مع الفريق الأول في دوري المحترفين، وكشف عن حس تهديفي مميز، جعل البعض يتنبأ له بمستقبل كروي زاهر.

مدرب الحسين إربد موتا يعود بعد غياب طويل

عاد المدير الفني لفريق الحسين إربد لكرة القدم البرتغالي جوا موتا إلى الأردن، بعد رحلة طويلة احتجب فيها عن الفريق.

وجاء غياب موتا بسبب مشاركته في دورة تدريبية في البرازيل، أجبرته على الاحتجاب عن الفريق خلال ثلاث مباريات بدوري المحترفين، قبل أن يعود المدرب ويمدد الإجازة، للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

وينتظر أن يباشر فريق الحسين إربد قريبا تدريباته، بقيادة موتا، استعدادا لمرحلة الإياب من دوري المحترفين.

اللجنة التأديبية تعاقب الفيصلي والرمثا

فرضت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، عقوبات مختلفة على ناديي الفيصلي والرمثا، على خلفية أحداث مباراة جمعت الفريقين في منافسات دوري الفئات العمرية.

ومن القرارات إيقاف إداري الفيصلي علاء الخوالدة 15 شهرا، وغرامة مالية مقدارها 500 دينار، إيقاف لاعب الفيصلي حمزة اليماني 4 مباريات رسمية وتغريمه 400 دينار، إيقاف لاعب الفيصلي يعقوب اليماني 4 مباريات وغرامة 400 دينار، إيقاف مدير فريق الرمثا عبدالله الدردور 15 شهرا وغرامة مالية 400 دينار، إيقاف لاعب الرمثا عبدالله الشقران 4 مباريات وغرامة 400 دينار، وإيقاف لاعب الرمثا محمد يوسف 4 مباريات وغرامة 400 دينار.

لاعبون يرفضون التدريبات وقاعدة الاحتجاب تتوسع

يواصل لاعبون في أندية المحترفين لكرة القدم، التعبير بوسائل عدة، عن سخطهم على تأخر الأندية في صرف الرواتب الشهرية، ما أثار حفيظتهم، ودفعهم لخطوات تصعيدية مختلفة.

وانتهج عدد كبير من اللاعبين، سياسة الاحتجاب عن التدريبات وبشكل جماعي، للضغط على الإدارات لتأمين رواتبهم الشهرية، حيث بدأت هذه السياسة تضرب أندية خلال مباريات مرحلة الذهاب، قبل أن تتوسع هذه القاعدة لتشمل عددا من الأندية.

وأكد لاعبون، في تصريحات لـ"الغد"، أن إدارات أنديتهم لم تعد تهتم بردود فعلهم، خاصة وأن الفترة الحالية تشهد توقفا للمباريات الرسمية، وبالتالي عدم الاهتمام باحتجاب الفريق عن التمارين، على أمل أن تنفرج الأمور لاحقا.

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المدرب عامر راتب -( أرشيفية)