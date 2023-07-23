إيقاف عمارة 6 أشهر.. مدرب السلط عاتب على جبارات ودلدوم.. عطية يرفض عرض ذهب

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.ايقاف الحكم عمارة 6 أشهر ومحاولة للاستئنافقرر اتحاد كرة القدم، وبناء على تنسيب من دائرة الحكام، إيقاف الحكم صدام عمارة لمدة 6 أشهر، بداعي مخالفات ارتكبها.وأرسل اتحاد الكرة رسميا، خطابا إلى عمارة، يبلغه فيها بإيقافه لمدة 6 أشهر، بناء على تنسيب دائرة الحكام التي ذكرت في التقرير المخالفات التي ارتكبها عمارة، والبعيدة عن أخطاء المباريات.وتشير المعلومات إلى أن عمارة، يحاول جاهدا إقناع المسؤولين باستئناف القرار، حيث قام بالاتصال بنائب رئيس اتحاد الكرة مروان جمعة، للتظلم من العقوبة، كما قام بمخاطبة الأمين العام للاتحاد سمر نصار عبر الواتساب، لإبداء تظلمه من القرار، بانتظار فيما إذا كانت هناك تطورات في الموضع أم لا.إلى ذلك تستعد دائرة الحكام، لتنظيم معسكر للحكام في مدينة عجلون يومي غد وبعد غد، علما أن المعسكر سيتضمن مناقشة حالات مباراة الفيصلي والوحدات الأخيرة.الدميري يبحث عن مشاركة المنتخب في مباراة اعتزالهيبحث نجم الكرة الأردنية محمد الدميري، عن مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم، في مباراة اعتزاله التي ينتظر أن تقام خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.وطلب الدميري من إدارة ناديه الوحدات، العمل على مخاطبة اتحاد الكرة رسميا، لاستمزاج الرأي، حول إمكانية أن يكون المنتخب طرفا في مباراة الاعتزال، تقديرا لجهود اللاعب الذي قدم الكثير للمنتخبات الوطنية ونادي الوحدات.ويأمل الدميري أن يوافق منتخب النشامى على طلبه، من خلال استثمار مباراة ودية للمنتخب لتكون مباراة اعتزال، رغم صعوبة ذلك في ظل ارتباطات المنتخب في تلك الفترة، بانتظار رد رسمي من الاتحاد.وفي حال لم تنجح مساعي الدميري، فإن الوحدات سيبحث عن طرف آخر، لملاقاته في مباراة اعتزال النجم الدميري."الحسين" يلتقي الشحانية القطري في تركياحدد فريق نادي الحسين إربد لكرة القدم، يوم الأحد 30 الشهر الحالي، موعدا للقاء فريق الشحانية القطري، في مباراة الودية تقام في تركيا، حيث يعسكر الفريقان، استعدادا للمنافسات الرسمية المقبلة.ويستعد الحسين إربد، لتحديد مباراة ودية ثانية، لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.ويواصل "الأصفر" تدريباته في معسكر تركيا، بقيادة المدير الفني البرتغالي موتا، والمدرب العام أحمد هايل، وسط أجواء إيجابية، ساهمت في رفع درجة التجانس بين نجوم الفريق الباحثين عن الألقاب في الموسم الكروي الحالي.جفاء مؤقت بين مدرب السلط والجبارات ودلدومشهدت الأيام الأخيرة، حالة من الجفاء بين المدير الفني لفريق السلط السوري عماد خانكان، واللاعبين أنس الجبارات وإبراهيم دلدوم، على خلفية احتجاب اللاعبين عن التدريب يوم الخميس الماضي، احتجاجا على عدم تسلم المستحقات المالية، قبل أن يعود الفريق للتدريبات أول من أمس.المدير الفني للسلط، طلب من لاعبيه الجبارات ودلدوم، عدم المشاركة في تدريب أول من أمس، لحين ترتيب جلسة مع الإدارة، بهدف التوصل لحل بشأن بعض الأمور العالقة.ويعتقد لاعبو السلط، أن مدربهم خانكان كان عاتبا على الجبارات ودلدوم، اعتقادا منه أنهما وراء تحريض اللاعبين على عدم التدرب لحين تسلم المستحقات.ويتوقع أن تنهي إدارة النادي حالة الجفاء بين الطرفين، أملا في تحضير الفريق بشكل أفضل لانطلاقة دوري المحترفين.يشار إلى أن عددا من محبي نادي السلط، تمنوا على رجال الأعمال مساندة النادي في الفترة الحالية، التي تشهد أزمة مالية خانقة، قد تهدد طموحات الفريق خلال منافسات دوري المحترفين.معسكر 3 أيام للاعبي معانبدأ فريق معان لكرة القدم، معسكرا تدريبيا يستمر لمدة 3 أيام، بقيادة المدير الفني ديان صالح، استعدادا لمنافسات دوري المحترفين الذي ينطلق يوم الثالث من الشهر المقبل.ويجري الفريق خلال المعسكر، تدريبات صباحية على الملعب الشاطئي في المدينة الرياضية، بهدف رفع منسوب اللياقة البدنية، قبل أن يجري الفريق تدريبا مسائيا مخصصا للجوانب الفنية والتكتيكية.وينتظر معان التحاق جميع محترفيه الذين تعاقد معهم رسميا، لتعزيز صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.يشار إلى أن إدارة نادي معان، تعمل ضمن الإمكانات المتاحة، لتوفير متطلبات الفريق، الباحث عن الحفاظ على موقعه بدوري المحترفين.الجزيرة يفاوض جابر وحبول لرفع القيدبدأ نادي الجزيرة اتصالاته مع لاعبي الفريق السابقين زيد جابر وليث حبول، لإقناعهما بتأجيل مطالبهما المالية، لإتاحة المجال أمام النادي لرفع عقوبة منع تسجيل لاعبين.وكان اتحاد الكرة اتخذ قرارا بمعاقبة الجزيرة، ومنعه من تسجيل لاعبين جدد، بسبب شكويين قدمهما جابر وحبول للمطالبة بمستحقاتهما المالية المتأخرة.الجزيرة بدأ محاولاته للتواصل مع المشتكين، للتوصل معهما إلى حل ودي، يضمن حقوق النجمين، ويتيح للجزيرة التخلص من العقوبة التي حدت من تعاقدات الفريق، استعدادا لدوري الدرجة الأولى.بني عطية يرفض عرض ذهب السعوديرفض حارس مرمى فريق الفيصلي لكرة القدم نور بني عطية، عرضا للاحتراف في فريق ذهب السعودي، أحد أندية الدرجة الثانية في منطقة المدينة المنورة.وتلقى بني عطية اتصالا من مكتب السلطان للتعاقدات، لإبلاغه بعرض نادي ذهب، ليتردد الحارس في قبول العرض، خاصة وأنه في مصاف أندية الدرجة الثانية.ملاحظتان على حكم السوبر في اتحاد الكرةتفيد المعلومات الواردة من اتحاد الكرة، أن دائرة الحكام في الاتحاد، ورغم ارتياحها لأداء الحكم أدهم مخادمة، خلال مباراة ذهاب كأس السوبر التي جرت يوم الجمعة الماضي، إلا أنها أبدت ملاحظتين على أداء الحكم في اللقاء الذي انتهى بفوز الوحدات على الفيصلي 2-1.الملاحظة الأولى التي يتحدث بها المعنيون في اتحاد الكرة، هي استغراب قيام الحكم بمسك يد لاعب الفيصلي فريد الشناينة، فيما الملاحظة الثانية تتمثل في ضرورة إعطاء لاعب الوحدات محمود شوكت البطاقة الصفراء الثانية في المباراة، وبالتالي طرده من اللقاء.حارس مرمى الفيصلي نور بني عطية - (أرشيفية)كواليس النجوم• فريق الجليل لكرة القدم، يأمل أن تفرز انتخابات مجلس إدارة النادي التي تجري يوم الجمعة المقبل، إدارة قادرة على قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة والمهمة.. الفريق يبحث عن استقرار إداري، لدعمه في دوري المحترفين.• عضو مجلس اتحاد الكرة ستيفاني النبر، حرصت على زيارة نادي الحسين إربد لمحاولة ثنيه عن قرار تجميد الكرة النسوية.. جهود ستيفاني تأتي كونها ممثلة عن نادي الحسين في اتحاد الكرة عن الكرة النسوية.. متابعون أشاروا إلى أن عضوية أي ممثل لناد في الاتحادات تصبح في مهب الريح في حال تجميد اللعبة.• نادي فرسان الأردن، أرسل 5 من لاعبيه الشباب للالتحاق بتدريبات فريق أهلي دبي أملا في استثمارهم.. الفرسان سيرسل أيضا 3 لاعبين آخرين للالتحاق بتدريبات فريق الوحدة الإماراتي قريبا.. هذه الخطوة تؤكد وجود مواهب كروية متميزة في الأردن تحتاج فقط إلى رعاية أكثر بفرق الفئات.• الحكم أدهم مخادمة، يرافقه حكمان مساعدان، غادروا إلى السعودية، للمشاركة في إدارة مباريات كأس الملك سلمان للأندية العربية.. الخبير عوني حسونة أيضا غادر إلى السعودية للمشاركة في هذه البطولة كمقيّم حكام.• دورة التدريب الآسيوية للمستوى الأولى التي قاربت على النهاية، والتي تعقد في عمان وإربد، تضم نخبة من الرياضيين المؤهلين ليكونوا مدربين معروفين مستقبلا.. الدورة تضم نجوما سابقين وحاليين في كرة القدم المحلية.اللاعب أنس جبارات - (أرشيفية)