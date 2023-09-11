اجتماع مهم للجنة المسابقات اليوم..إلغاء "غير معلن" لكأس الأردن للسيدات..الاتحاد يلتقي الأندية الخميس

خالد الخطاطبة

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عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.اجتماع مهم للجنة المسابقات اليومتداعت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم، لعقد اجتماع مهم اليوم، لبحث عدد من المواضيع العالقة، من ضمنها اعتراض النادي الفيصلي على اعادة برمجة مباريات في دوري المحترفين، خاصة المتعلقة بموعد مباراته أمام فريق الحسين إربد، ومباراة الوحدات أمام الحسين إربد أيضا.وكان اتحاد الكرة، أجرى تعديلا على مواعيد مباريات بالدوري، بسبب مشاركة الفيصلي والوحدات بدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.ويترأس منصور عبيدالله لجنة المسابقات، حيث قام بتوجيه الدعوة إلى أعضاء اللجنة للاجتماع اليوم، والتباحث بالمواضيع المدرجة، قبل التنسيب بالقرارات لاتحاد الكرة المخول بالموافقة عليها أو رفضها.مدربون ينتقدون "الإلغاء غير المعلن" لكأس الأردن للسيداتأبدى مدربون وإداريون في أندية كرة القدم النسوية، ملاحظاتهم وتذمرهم من قرار اتحاد الكرة "الضمني وغير المعلن" بإلغاء منافسات بطولة كأس الأردن للسيدات التي كان من المقرر انطلاقها الشهر الحالي.وجاء قرار إلغاء بطولة الكأس، بسبب استضافة الأردن لبطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية التي اختتمت أخيرا في عمان، حيث اعتبر اتحاد الكرة، أن هذه البطولة تأتي عوضا عن بطولة كأس الأردن.أندية نسوية محلية، انتقدت قرار الإلغاء، معتبرة أنه غير منطقي ولا يخدم الكرة النسوية في الأردن."الاتحاد" يلتقي الأندية الخميسينتظر أن يشهد يوم بعد غد، لقاء اتحاد كرة القدم وأندية المحترفين التي سيمثلها لجنة تضم ممثلين عن أندية الفيصلي والوحدات والجليل.ويأتي هذا اللقاء، بناء على اجتماع الأندية الذي عقد أخيرا في مقر نادي الوحدات، وتم فيه المطالبة برفع قيمة الدعم المادي، بانتظار ما سيسفر عنه اجتماع يوم بعد غد.استقالة ذيابات من الرمثاقدم مدرب فريق سن 17 لكرة القدم في نادي الرمثا علي عيسى ذيابات، استقالته من منصبه، على خلفية تراجع نتائج الفريق في دوري الناشئين.ولم يحقق فريق الرمثا النتائج المأمولة في الدوري، ما دفع المدرب لتقديم الاستقالة، لإتاحة المجال أمام مدرب جديد، أملا في تحقيق نتائج أفضل.لاعبو الرمثا على موعدمع حفل عشاءتستعد إدارة نادي الرمثا، إلى توجيه الدعوة للاعبي فريق كرة القدم، لحضور حفل عشاء يقام على شرف الفريق.وتأتي هذه الخطوة، في إطار سعي الإدارة لرفع معنويات اللاعبين، وتجهيزهم للجولات المقبلة بدوري المحترفين لكرة القدم.ويضم فريق الرمثا حاليا عددا كبيرا من اللاعبين الواعدين، الذين يحتاجون للدعم المعنوي الدائم، لحين اشتداد عودهم في المنافسات، رغم أنهم قدموا خلال الجولات الأربعة الأولى من الدوري عروضا جيدة.مطالبة بالتشديدعلى شهادات المدربينطالب أحد الأندية، بضرورة التشديد على مؤهلات المدربين الذين يقودون فرق أندية المحترفين والدرجة الأولى، خاصة وأن هناك تحايلا في هذا الموضوع.وطالب النادي اتحاد الكرة، بضرورة التقيد بالتعليمات وتطبيقها، من خلال اشتراط حمل المدرب للمؤهل المطلوب في المحترفين والدرجة الأولى، لافتا إلى أن هناك استئجارا لبعض الشهادات في دوري الأولى، فيما المدرب الحقيقي لا يحمل المؤهل المطلوب.تدريب ومسبح ومناسف للاعبي الجليلأمضى لاعبو فريق الجليل لكرة القدم يوم أمس يوما طويلا، في إطار التحضيرات لاستئناف منافسات دوري المحترفين.الفريق الذي يقوده المدير الفني محمد عبابنة، حرص على إجراء تدريب صباحي يوم أمس، قبل أن يتبع التدريب رحلة إلى المسبح للاستجمام، ومن ثم تناول طعام الغداء "المنسف".ورغم المنغصات والعوائق، إلا أن الفريق يعيش حالة معنوية جيدة بقيادة العبابنة، بانتظار المباريات المقبلة بالدوري، حيث يأمل الجليل بالحفاظ على مقعده بدوري المحترفين.كواليس النجوم• رغم إعلان إغلاق ملف احتراف لاعب الفيصلي أمين الشناينة في فريق الوحدة الإماراتي، إلا أن الوكلاء والمقربين من النادي الإماراتي يواصلون محاولاتهم لاستقطاب اللاعب، خاصة بعد الحديث عن إمكانية استمرار لعب أمين في المنتخب الوطني حتى لو احترف في الإمارات.• اللاعب يوسف الرواشدة لم يلتزم حتى الآن مع أي من الأندية، ويأمل بعرض احترافي خارجي..الرواشدة رفض عرضا مع أحد الأندية المحلية خلال فترة الانتقالات الصيفية، وكان يأمل بالعودة لصفوف الفيصلي قبل أن تمنعه الظروف.. الرواشدة ما يزال يصر على مواصلة اللعب، خاصة على الصعيد الخارجي، علما بأنه خاض في فترات سابقة أكثر من تجربة احتراف.• ناديان منافسان على الألقاب معرضان لتلقي شكوتين خلال الأيام القليلة المقبلة.. الشكوى الأولى من مدرب والشكوى الثانية من شركة..هناك مفاوضات إيجابية لحل مشكلة النادي والشركة، فيما لا بوادر حتى الآن بشأن حل مشكلة المدرب والنادي.• أحد أندية المحترفين، احتج بشدة على عدد المقاعد التي تم تغريمه إياها، خلال أحداث مباريات جرت في الموسم الكروي الحالي..النادي اعتبر أن الرقم مبالغ فيه، مطالبا بإعادة النظر في الرقم.