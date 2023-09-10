احتراف جماعي للاعبات ومدربات أردنيات بالدوري السعودي.. ملاحظة لمدرب الوحدات

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.تفيد المعلومات أن مدربات ولاعبات أردنيات، في طريقهن للاحتراف في الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات، خاصة في فريقي العروبة والفتح.ويتوقع أن تشهد نهاية دوري المحترفات لكرة القدم، احترافا جماعيا للاعبات ومدربات أردنيات، من عدة أندية محلية مثل عمان اف سي وغيره من الأندية إلى الدوري السعودي للسيدات الذي يسعى لاستقطاب محترفات لرفع سوية الدوري.وشهدت الأيام القليلة الماضية، مفاوضات سعودية مع لاعبات أمثال إيناس الجماعين ولينا المعايعة وغيرهن من اللاعبات والمدربات الأردنيات اللواتي اقتربن من بدء رحلة الاحتراف في الدوري النسوي السعودي.ابدى المدير الفني الجديد لفريق الوحدات لكرة القدم رشيد جابر، ملاحظاته على أرضية ملاعب التدريب التي تتدرب عليها الفرق الأردنية، بما في ذلك فريق الوحدات.واعتبر المدرب العماني أن أرضية الملاعب التدريبية المزروعة بالعشب الصناعي، لا تخدم الكرة الأردنية، وأن الملاعب العشبية تعتبر أفضل وأقدر على خدمة الأندية والمنتخبات الوطنية.إلى ذلك يواصل محمد جمال مهمته المزدوجة في الوحدات، من خلال العمل مديرا إداريا إلى جانب مهمته الجديدة كمدرب عام للفريق.وكان الوحدات ينوي تعيين عثمان برهومة مديرا إداريا، قبل أن يعتذر الأخير، ما خلق فراغا في المنصب، ليتم تكليف جمال بمواصلة العمل في الموقعين مدربا وإداريا.فقد أحد نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، حقيبته في مطار النرويج، خلال التحاقه بصفوف المنتخب الذي لعب أمام المنتخب النرويجي وديا يوم الخميس الماضي.النجم الذي يلعب في دوري خارج الأردن، واثناء التحاقه بالمنتخب في النرويج، تفاجأ بعدم وجود حقيبته في المطار، الأمر الذي دفعه للبحث من زملائه عن تجهيزات رياضية تسعفه خلال المعسكر التدريبي ومباراتي النرويج وأذربيجان.عاد الحكم صدام عمارة إلى احضان دائرة الحكام في اتحاد الكرة، بعد تسوية الخلافات التي طرأت بين الطرفين، واستدعت ايقاع عقوبة الايقاف بحق عمارة لمدة 6 أشهر.ووفق المعلومات فقد تعهد عمارة بتصويب الأوضاع، والعمل بجد لمصلحة التحكيم، والتعاون مع جميع الزملاء لما يخدم التحكيم والمصلحة العامة، ليأتي قرار دائرة الحكام بالموافقة على رفع العقوبة عن الحكم، والسماح له بالعودة لممارسة التحكيم اعتبارا من اليوم.شهد اجتماع رؤساء أندية المحترفين لكرة القدم، الذي عقد أول من أمس في مقر نادي الوحدات، قيام أحد رؤساء الأندية، بالكشف عن مبالغ مالية كبيرة ترد إلى اتحاد الكرة، الأمر الذي يحتم على الاتحاد تسديد مستحقات الأندية بشكل دائم ومستمر.الاجتماع شهد اصرارا من رؤساء الأندية على الحصول على مستحقاتهم من الاتحاد، حيث تم إمهال الاتحاد عشرة أيام لصرف المستحقات، أو مواجهة العديد من الخيارات من ضمنها مقاطعة الدوري.وشكل الاجتماع لجنة تضم رؤساء أندية الفيصلي والوحدات والجليل، لمقابلة اتحاد الكرة، للمطالبة بالمستحقات، وتمرير مطالب الأندية.الاجتماع شهد قيام رئيس أحد الأندية باستعراض مداخيل الاتحاد القادمة من الاتحادين الدولي والآسيوي، والدعم المقدم أيضا في بعض المناسبات والبطولات والأحداث، ما يوفر مبالغ مالية جيدة للاتحاد يفترض أن تعينه على صرف الدعم للأندية، وفق ما تحدث به رئيس النادي.حرص نائب رئيس اتحاد كرة القدم مروان جمعة، ونائب أمين سر الاتحاد فليح الدعجة، على مشاركة لاعبي المنتخب الأولمبي تحت سن 23، فرحتهم بعد الفوز على منتخب سلطنة عمان بنتيجة 1-0 في المباراة التي جرت أول من أمس على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، في اطار منافسات التصفيات الآسيوية.جمعة والدعجة اللذان تابعا المباراة، حرصا عقب انتهاء اللقاء على النزول إلى غرف غيار اللاعبين لتهنئتهم ومشاركتهم فرحة الفوز الثمين الذي وضع المنتخب على اعتاب التأهل.قام المدرب المساعد في المنتخب الأولمبي لكرة القدم شادي أبو هشهش، بتوزيع سجادة صلاة ومسبحة على كل لاعب من لاعبي المنتخب، وذلك كأجر عن روح والدته التي توفيت الأسبوع الماضي.واحتجب أبو هشهش عن المنتخب في أول مباراة له أمام منتخب بروناي، لانشغاله باستقبال المعزين بوفاة والدته، قبل أن يعود للمنتخب قبل 3 أيام، حيث قام بتوزيع سجادة الصلاة والمسبحة على جميع طاقم المنتخب.بات اتحاد الكرة معرضا لعقوبة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بسبب دخول بعض الجماهير على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، خلال مباراة المنتخب الأولمبي أمام منتخب سلطنة عمان أول من أمس، في المباراة التي جرت ضمن التصفيات الآسيوية.ويعتمد ايقاع العقوبة، على ما يأتي في تقرير مراقب المباراة، بانتظار تقرير المراقب لمعرفة قيمة العقوبة.اختار نادي جبل المكبر الفلسطيني، ملعب الأمير محمد بالزرقاء، لملاقاة فريق الفتوة السوري يوم 18 الشهر الحالي، في اطار منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.وطلب جبل المكبر، اعتماد ملعب الزرقاء ملعبا بيتيا له في هذه المباراة.عكس معالج المنتخبات الوطنية السابق أشرف صقر، صورة حضارية ومتميزة عن الطب الرياضي الأردني، عندما نجح بفضل سرعة البديهة التي يمتلكها، في انقاذ لاعب المنتخب العماني فرج الكيومي، خلال مباراة منتخب سلطنة عمان أمام نظيره السوري على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، في اطار منافسات التصفيات الآسيوية.صقر الذي استعان به المنتخب العماني خلال هذه التصفيات، وفور سقوط اللاعب العماني، هرع إلى الملعب، ليتفاجأ بفقدان اللاعب للوعي تدريجيا، نتيجة انسداد المجرى التنفسي، ليقوم فورا بردة فعل سريعة تمثلت في إعادة المجرى التنفسي، من خلال التخلص من حالة بلع اللسان، بطريقة طبية علمية تحتاج إلى سرعة البديهة.صقر تلقى الشكر والتقدير من عدة جهات، بعد تميزه في هذه الحالة، ما يعكس رقي المعالج الأردني الذي يحتاج لاستثمار افضل في مختلف المناسبات.• جلسة نادي الحسين إربد التي عقدت أول من أمس، شهدت تغيب عضوي الإدارة محمد التل وليث أبو عبيد..الجلسة شهدت تكليف رئيس النادي عامر أبو عبيد بمهمة التصريح والتحدث باسم النادي، واعفاء مسؤول الفئات محمد التل من منصبه.. الجلسة شهدت أيضا عودة رئيس النادي عن استقالته السابقة. الإدارة استنكرت أيضا وفق موقع النادي، "التصرف غير المسؤول من أحد أعضاء الهيئة الإدارية بحق رئيس مجلس الإدارة عامر أبو عبيد الذي يبذل كل الجهود لتطوير النادي.• انطلقت في دائرة الحكام، اختبارات اختيار قائمة الحكام المرشحين للقائمة الدولية.. حصة الأردن في هذه القائمة تصل إلى 6 حكام ساحة و8 مساعدين.• حارس مرمى فريق الوحدات لكرة القدم عبدالله الفاخوري، التحق بتدريبات فريقه بعد تعافيه من الأزمة الصحية التي مر بها.. الظروف الصحية منعت أيضا الفاخوري من مشاركة المنتخب في مباراتيه الوديتين أمام النرويج واذربيجان.الحكم صدام عمارة - (ارشيفية)