استقالة أبو عابد عبر "الواتساب".. داركو معجب بالشناينة وصيصا.. العطار يحترف في الرفاع

خالد الخطاطبة

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عمان - نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.كشفت تعليمات المدير الفني لفريق الوحدات لكرة القدم البوسني داركو، عن إعجابه الضمني بنجمي فريق الفيصلي أمين الشناينة ويوسف أبو جلبوش "صيصا".داركو الذي واجه الفيصلي حتى الآن أربع مرات، كشف خلال شرحه خطة المباراة للاعبيه، عن ضرورة التركيز على صيصا والشناينة اللذين يعتبران الأخطر في الفيصلي.داركو كشف ضمنيا عن إعجابه بمستوى هذين اللاعبين، وكشف في نفس الوقت عن نجاحه في أكثر من مباراة بايقاف خطورتهما.تعرض المحترف الأجنبي في فريق الفيصلي لكرة القدم ناثان، لإصابة قوية في الركبة، تهدد مصير استمراره مع الفريق.وينتظر أن يكون المحترف قد خضع لفحوصات طبية أمس، للكشف عن الإصابة التي يرجح أن تكون في الرباط الصليبي للركبة، بانتظار حسم مصير المحترف.وصل اللاعب الأردني مجدي العطار إلى البحرين أول من أمس، تمهيدا للاحتراف في فريق الرفاع البحريني.وينتظر أن يشهد اليوم الأحد، توقيع اللاعب رسميا على كشوفات الرفاع، بعد الاتفاق على كامل التفاصيل خلال الأيام القليلة الماضية.وسبق للعطار وأن احترف الموسم الماضي في فريق العين السعودي لكرة القدم.أثار خطأ تحكيمي وصف بالساذج، في مباراة إياب كأس السوبر التي جرت أول من أمس، وانتهت بفوز الوحدات على الفيصلي بنتيجة 1-0. دهشة المتابعين الذين تساءلوا عن كيفية وقوع حكام دوليين بمثل هذه الأخطاء التي تعتبر من بديهيات اللعبة.الخطأ التحكيمي تمثل عندما احتسب حكم الراية، حالة تسلل على فريق الفيصلي جاءت من رمية تماس، قبل ان يؤيده حكم الساحة ويحتسب حالة تسلل.وتنص تعليمات كرة القدم، أنه لا يوجد حالات تسلل في رميات التماس، قبل أن تشهد الملاعب الأردنية كسرا لهذا القانون، من خلال مباراة القطبين التي شهدت احتساب حالة تسلل من تماس.وتسبب هذا الخطأ التحكيمي الذي يتحمله بالدرجة الأولى حكم الراية، ثم حكم الساحة الذي وافق على هذا القرار، في طرد المدير الفني لفريق الفيصلي جمال أبو عابد، الذي فقد إعصابه وهو يتابع هذا الخطأ التحكيمي بحق فريقه.ويتوقع أن تتم محاسبة الحكمين على هذا الخطأ، الذي كشف عن ضعف في المعلومات، أو حالة من الارتباك خلال مجريات المباراة.كشف عضو مجلس إدارة في النادي الفيصلي، أن الإدارة وفرت للمدير الفني جمال أبو عابد كافة الصلاحيات، ومنحته حق اختيار اللاعبين المحليين والمحترفين، وبالتالي القيام بعمل مؤسسي لا يحملها تبعات خسارة كأس السوبر.عضو مجلس إدارة ، أكد أن الإدارة لا تتحمل اخفاق الفريق في السوبر، بعد أن نفذت كل طلبات المدرب، لافتا إلى أن النادي سيبحث في جلسة تعقد اليوم، الاستقالة التي تقدم بها المدير الفني جمال أبو عابد، على خلفية تداعيات خسارة كأس السوبر.وبين عضو مجلس الإدارة أن أبو عابد تقدم باستقالته عبر "الواتساب"، وهو ما رفضته الإدارة التي طالبت باستقالة خطية للتمكن من مناقشتها وبحثها.ودعت الإدارة المدرب حسونة الشيخ، ليقود تدريب الفريق اليوم الأحد، تمهيدا لحسم موضوع الجهاز الفني، ومعرفة هوية المدرب الجديد في حال تم اعتماد استقالة أبو عابد رسميا.ويعيش الفيصلي حاليا في دوامة حقيقية، حيث أن الموافقة على استقالة أبو عابد، تفرض حالة من الحيرة بشأن هوية المدرب القادم القادر على إدارة الفيصلي، خاصة وأن الوقت المتاح ضيق قبل انطلاق دوري المحترفين.نجح فريق الرمثا لكرة القدم، في اجراء تدريبات على ملعب الأمير علي في المفرق، المزروع بالعشب الطبيعي، في خطوة تحضيرية تسبق انطلاق مباريات دوري المحترفين.وخاض فريق الرمثا معسكرا تدريبيا طيلة أيام الأسبوع الماضي، تخللته تدريبات صباحية ومسائية، حيث جرت التدريبات الفنية خلال المعسكر على ملعب المفرق.ويسعى فريق الرمثا للحصول على موافقة باستخدام الملعب في تدريبات قادمة، في ظل اقامة مباريات الدوري على ملاعب عشبية.وجه متابع فيصلاوي رسالة إلى نجم فريق الفيصلي لكرة القدم أمين الشناينة، بضرورة التحكم باعصابه وانفعالاته خلال المباريات، خوفا من تأثير ذلك على مستواه في الملعب، وعلى مستقبله كلاعب.المشجع أشار إلى أن عصبية الشناينة في المباريات بدت واضحة، خاصة في المباريات القوية، والتي كان آخرها احتكاكه مع محترف فريق الوحدات أول من أمس.واضاف المشجع في تصريح لـ"الغد": الشناينة موهبة كروية صاعدة، يتوقع لها مستقبل أفضل، خاصة فيما يتعلق بالاحتراف الخارجي، بل ربما مستوى أمين يؤهله للاحتراف في أوروبا، ولكن هذا المستقبل المشرق مهدد بعصبية اللاعب الذي ربما يتعرض لعقوبات قاسية، خاصة خلال مشاركة الفيصلي في دوري أبطال آسيا، في حال واصل اللاعب انفعالاته التي يتعامل معها الاتحاد الآسيوي بحزم من خلال العقوبات التي تطال اللاعب وناديه.المشجع قال: الشناينة مستقبل نجم أردني في أقوى الدوريات الخارجية، ولكنه يحتاج إلى ارشادات بضرورة السيطرة على انفعالاته، والتفرغ فقط لكرة القدم.كشفت مباراة إياب كأس السوبر التي جمعت الفيصلي والوحدات أول من أمس، عن موهبة غنائية للمحترف العاجي في فريق الوحدات سيدريك هنري، الذي فاجأ زملاءه بترديد أغنية الوحدات "لا ليلي لو. نادي الوحدات...".فرحة الوحدات بالفوز بكأس السوبر، فجر موهبة هنري في الغناء، عندما يتفاعل مع افراح زملائه، وراح يغني أغنية نادي الوحدات المعروفة، وسط دهشة من لاعبي الوحدات الذين تفاجأوا بتعلم هنري لهذه الكلمات.وجهت دعوة للمدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم يوسف عموتة، لمعاقبة كل نجم كروي يشتم ويسب ويسيء خلال مباريات المنافسات المحلية، من خلال عدم استدعائه لصفوف المنتخب الوطني.وقال رياضي متابع لما يحدث من شتائم وتحريض من بعض اللاعبين داخل الملعب خلال المباريات القوية التي تجمع الفرق المنافسة، أن مدرب المنتخب مطالب بعدم استدعاء أي لاعب لا يتمتع باخلاق رياضية، وفي حال تم تطبيق هذا الأمر فإن ذلك سيساهم في ردع اللاعبين المشاغبين، واجبارهم على التمسك بالقيم والروح الرياضية خلال المباريات.يشار إلى أن نجوما كانوا يحفظون مكانهم في تشكيلة المنتخب الوطني في السنوات الأخيرة، لن يكون لهم مكان في تشكيلة عموتة، بسبب عدم القناعة بمستوياتهم الفنية.تواجد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد أبو زريق "شرارة"، في كشف فريقه الترجي التونسي الذي واجه قبل أيام فريق الاتحاد السعودي الذي يضم نجم الكرة الفرنسية كريم بنزيما.المباراة التي جرت في اطار منافسات بطولة الأندية العربية، التي تستضيفها السعودية، شهدت مشاركة بنزيما في أول مباراة مع الاتحاد، حيث سجل هدفا جميلا قاد فيه فريقه للفوز على الترجي الذي اشرك شرارة في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، والتي كان فيها بنزيما خارج الملعب بعد أن فضل المدرب اراحته.شرارة مثل فريق الترجي في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس، استعدادا لمباراة الفريق أمام الشرطة العراقي في نفس البطولة.خضع لاعب فريق الوحدات لكرة القدم طارق خطاب يوم أمس، لفحوصات وصور طبية، لتشخيص إصابته في الركبة، والتي تعرض لها خلال مباراة فريقه أول من أمس أمام الفيصلي، في إياب كأس السوبر.وتوقع الجهاز الطبي للوحدات عند إصابة اللاعب، بإمكانية تعرض خطاب لإصابة في غضروف الركبة أو الرباط، بانتظار أن تكون الفحوصات الأخيرة قد شخصت الحالة بشكل نهائي، تمهيدا لبدء مرحلة العلاج.وجه نادي السلط، الدعوة للاعبي فريق كرة القدم، لحضور حفل عشاء يقام اليوم، في خطوة تهدف إلى رفع معنويات الفريق، وتحفيزه قبيل انطلاق منافسات الدوري الخميس المقبل.وتوقع لاعبون أن يتخلل حفل العشاء، توزيع جزء من المستحقات المالية المتأخرة، في حال نجحت الإدارة في توفير مبلغ مالي.يختتم فريق الحسين إربد اليوم الأحد، معسكره التدريبي في مدينة اسطنبول التركية، بلقاء فريق الشيحانية القطري.وخاض الحسين إربد خلال المعسكر الذي يستمر لعشرة أيام، مباراة ودية أمام فريق قاسم باشا التركي انتهت بخسارة الفريق 1-0.ويتوقع أن يعود المعسكر التدريبي بالفائدة الكبيرة على الفريق، خلال منافسات دوري المحترفين.كواليس النجوم• كوادر فنية وإدارية وطبية كانت سببا في تأخر إعلان كادر المنتخب الوطني لكرة القدم حتى الآن.. المنتخب يعاني من واسطات كثيرة لترشيح مدرب مساعد وجهاز طبي وإداري.. المدير الفني يعاني كثيرا من الواسطات التي ترغب في ترشيح "سين أو صاد" للعمل في المنتخب.• مسؤول في إدارة نادي الوحدات، وخلال حفل التتويج بلقب كأس السوبر، أخذ يبحث في المدرجات عن "عباية" كالتي ارتداها قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي خلال التتويج بلقب كأس العالم.. المسؤول الوحداتي طلب من المصورين البحث له عن "عباية" لارتدائها عند التتويج دون أن ينجح في إيجادها.• المحترف العراقي في فريق الفيصلي لكرة القدم مصطفى ناظم، قام برفع نسخة من القرآن الكريم قبل مباراة الفريق الأخيرة أمام الوحدات بكأس السوبر، وذلك اعتزازا بالقرآن، وردا على الشخص العراقي الذي قام بحرق نسخة من المصحف في السويد.. خطوة المحترف العراقي اثارت الإعجاب والاطراء.• مسؤول في الفيصلي كشف عن قيام الإدارة بعرض المحترف العاجي سيدريك هنري (المحترف حاليا في الوحدات)، على الجهاز الفني للفريق الذي قام برفض الموافقة على انضمامه.• نادي الوحدات وبعد إصابة مدافعه طارق خطاب، ربما يسرع في عملية التعاقد مع محترف أجنبي مدافع، ربما يكون يسري العرفاوي.• لاعبو أكاديمية فرسان الأردن، الذين خضعوا للتجربة في فريق أهلي دبي الإماراتي خلال الايام القليلة الماضية، عادوا يوم أمس إلى عمان، على أن يغادروا مرة أخرى إلى دبي الشهر المقبل.• دورة التدريب الآسيوية للمستوى الأول التي اختتمت حديثا، ضمت نخبة من النجوم الحاليين المرشحين للتحول إلى التدريب في الموسم المقبل.• انتخابات نادي الجليل التي جرت أول من أمس، اسفرت عن فوز غازي الحمايدة برئاسة النادي، إلى جانب فوز الاعضاء صلاح أبو الهيجاء وأمين الخطيب وباسل أبو حسان ومحمود حرب وصلاح أبو الهيجاء وسليمان الشلبي وبشار أبو نبهان وسعيد عجاوي.. وجرى يوم أمس توزيع المناصب بين الاعضاء.• تيريزا العودات نالت لقب أول مدربة حراس مرمى في الأردن.. العودات سبق وأن مثلت المنتخبات الوطنية كحارسة مرمى، قبل أن تتجه لعالم التدريب.• رئيس نادي الوحدات بشار حوامدة، وقبل انطلاق مباراة فريقه أمام الفيصلي أول من أمس، وعد لاعبي الفريق بمكافآت مجزية في حال الفوز بكأس السوبر.