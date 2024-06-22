اقتراح "فضي" أمام اتحاد الكرة.. سعادة يعود من بلجيكا برفقة عروسه

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

سعادة يعود من بلجيكا برفقة عروسه

عاد نجم المنتخب الوطني لكرة القدم إبراهيم سعادة يوم أمس السبت إلى عمان، قادما من بلجيكا، بعد زيارة خاصة، هدفت إلى اتمام اجراءات شخصية متعلقة بارتباطه من فتاة عربية تحمل الجنسية البلجيكية.

ووفق شاهد عيان في المطار، فقد عاد سعادة أمس برفقة عروسه ووالد العروس، بانتظار اتمام التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويعتبر إبراهيم سعادة أحد أبرز نجوم كرة القدم الأردنية، الذين لم يأخذوا الفرصة التي يستحق لاثبات علو كعبه فنيا.

الفيصلي يرد على شكوى مدنية ويطالبه بـ60 ألفا

رد النادي الفيصلي رسميا على الشكوى التي تقدم بها حارس المرمى السوري أحمد مدنية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي يطالب فيها بمستحقات مالية.

رد الفيصلي الذي جاء عبر المحامي عماد الحناينة، تمثل في شكوى ضد الحارس، إلى جانب مطالبة الفيصلي لمدنية بتعويض مالي قيمته 60 ألف دولار مرشح للارتفاع، إلى جانب المطالبة بفرض عقوبات على حارس المرمى الذي لعب في صفوف الفيصلي، خلال مرحلة الإياب من الدوري الماضي.

وينتظر أن يقوم مدنية بالرد على ما جاء في شكوى الفيصلي ومطالبه، علما أن المؤشرات ترجح نجاح الفيصلي في الفوز بالقضية، على اعتبار أن فسخ الحارس لعقده مع النادي لم يكن قانونيا.

أندية المحترفين تواصل رفضها لفكرة الـ "10"

جددت أندية المحترفين، خلال حوارات عيد الأضحى المبارك، رفضها لفكرة اتحاد الكرة وتوجهه لتقليص عدد فرق أندية المحترفين من 12 إلى 10، مؤكدين أن هذا التوجه لا يخدم كرة القدم الأردنية.

الأندية وخلال حواراتها الداخلية، أبدت دهشتها من تجاهل اتحاد الكرة الرد على رغبتها بالابقاء على عدد الأندية (12 ناديا)، مطالبة بحوار حقيقي قبل اعتماد الفكرة بشكل رسمي، مطالبين الاتحاد بعدم اتخاذ هذا القرار رسميا لما له من انعكاسات سلبية على الكرة الأردنية عامة والأندية خاصة.

وتساءلت الأندية عن طقوس خلوات اتحاد الكرة، التي يتم فيها استدعاء الأندية لمحاورتهم بشأن فكرة معينة، قبل أن تكتشف الأندية أن الفكرة هي في الأصل قرار تم اتخاذه مسبقا، وأن نقاش وحوار الأندية ما هو إلا أمر شكلي، مستشهدين بالخلوة الأخيرة التي جمعت الاتحاد والأندية.

مكافآت للاعبي الوحدات ومعسكر

وعد رئيس نادي الوحدات بشار الحوامدة، لاعبي فريق الكرة بمكافآت مالية، في حال الفوز بلقب بطولة كأس الأردن الذي يعتبر الفوز فيه مهما للوحدات لانقاذ موسمه الكروي بنسبة كبيرة.

الحوامدة الذي التقى اللاعبين قبل 3 أيام، وعد اللاعبين بمكافأة بمناسبة الفوز على الرمثا في ربع نهائي كأس الأردن، قبل أن يعد بمكافأة في حال الفوز اليوم على شباب الأردن في نصف النهائي، ومن ثم مكافأة أكبر في حال الفوز في المباراة النهائية.

إلى ذلك دخل الوحدات مساء أمس، في معسكر مغلق في أحد فنادق العاصمة عمان، استعدادا لمباراة شباب الأردن.

اقتراح أمام اتحاد الكرة بشأن كأس اليوبيل الفضي

اقترح الإعلامي الخبير كمال الروسان على اتحاد كرة القدم، استحداث كأس اليوبيل الفضي، لتسليمه للنادي الفائز ببطولة كاس الأردن التي شارفت على الختام، وذلك في غمرة احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، مع الاستفادة أيضا من شعار اليوبيل الفضي لوضعه على قمصان الأندية والمنتخبات الوطنية.

الروسان أشار إلى أن الفكرة نابعة من عام 1977، عندما احتفل الأردن باليوبيل الفضي للراحل جلالة الملك الحسين، حيث وضعت الفرق المشاركة بالدوري انذاك شعار اليوبيل على قمصان لاعبيها، قبل أن يتم استحداث كأس اليوبيل الفضي الذي تم تسليمه للفريق الفائز بلقب الدوري انذاك وهو النادي الفيصلي، حيث تسلم الكأس الراحل عدنان مسعود.

الروشان وفي معرض حديثه لـ"الغد"، اقترح على اتحاد الكرة، أن يكون هناك كأسان في مباراة نهائي كأس الأردن، بحيث يتم تسليم كاس البطولة للفريق الفائز، ومن ثم تسليم كأس اليوبيل الفضي الذي ستكون ذكراه مخلدة.

5 حكام يغادرون إلى السعودية اليوم

يغادر 5 حكام أردنيين عمان اليوم، متوجهين إلى السعودية، وذلك للمشاركة في تجمع لحكام النخبة يستمر حتى يوم 28 الشهر الحالي.

ويغادر الحكام أدهم مخادمة وأحمد فيصل ومحمد عرفة وأحمد يعقوب ومحمد مفيد، متوجهين إلى السعودية للمشاركة في هذه الفعالية.

أندية تنتقد "سرية" مفاوضات اللاعبين

انتقدت أندية في دوري المحترفين، قيام أندية أخرى باجراء مفاوضات سرية مع لاعبين، بهدف استقطابهم، بعد تقديم عروض مالية كبيرة.

هذه الأندية طالبت بضرورة أن يكون هناك ميثاق شرف بين الأندية، يضع ثوابت وقواعد لاستقطاب اللاعبين والمفاوضات التي تجري مع لاعبي أندية أخرى.

"الحاج" هايل يعود من الديار المقدسة

عاد المدرب الوطني أحمد هايل يوم أمس، من الديار المقدسة في مكة المكرمة، بعد اداء مناسك الحج.

وينتظر أن يلتقي هايل قريبا مع إدارة النادي الفيصلي، لبحث إمكانية تجديد عقده مديرا فنيا لفريق النادي لكرة القدم، أم الرحيل عن الفريق.

ووفق المعلومات فإن هايل لا يمانع في الاستمرار مع النادي، في حال وفرت الإدارة متطلباته التي من أبرزها الحفاظ على هيكل الفريق من اللاعبين والمحترفين الأجانب، بما يضمن البحث بقوة عن ألقاب الموسم الكروي المقبل، إلى جانب المشاركة بفاعلية في المشاركة الآسيوية في حال اتيح للفيصلي ذلك.

الجزيرة يقترب من حسم هوية المدرب

اقترب نادي الجزيرة، من حسم هوية المدير الفني الجديد لفريق كرة القدم الذي يستعد لدوري المحترفين في الموسم الكروي المقبل.

ورغم اقتراب النادي من التوصل لاتفاق مع المدرب اسامة قاسم، إلا أن ظروفا استجدت أخرت التوصل لاتفاق، بانتظار حسم هوية المدرب في جلسة الإدارة المقبلة المتوقعة يوم غد.

وكان الجزيرة قام بزيارة إلى أسامة قاسم في إربد، لمفاوضته في إمكانية تولي مهمة تدريب الفريق.

ويعتبر الرباعي أسامة قاسم وديان صالح وعثمان الحسنات وأمجد أبو طعيمة، أبرز المرشحين لتولي مهمة تدريب الفريق، بانتظار اختيار أحدهم بنسبة كبيرة يوم غد، لمباشرة العمل مديرا فنيا لفريق الكرة العائد حديثا لدوري المحترفين.

"زغرودة" أم تؤكد مكانة الفيصلي

اطلقت أم لأحد اللاعبين الصغار، زغرودة مدوية في ارجاء ملعب النادي الفيصلي، ابتهاجا بقبول ابنها ضمن القائمة الأولية التي سيتم استدعاؤها لمواصلة الاختبارات في النادي، تمهيدا لاختيار فرق الفئات العمرية.

زغرودة الأم التي اعيدت أكثر من مرة على أبواب ملعب الفيصلي، كشفت عن فرحة كبيرة للأم وابنها بالتواجد ضمن القوائم الأولية لفرق الفئات العمرية، وليس ضمن القوائم النهائية، ما يعكس مكانة النادي العالية في قلوب الناس الذين يرون في تواجد ابنهم الواعد في اختبارات الفئات بمثابة تكريم ووسام على الصدر، وفق ما كشفته ملامح العائلة التي تواجدت في الملعب لمتابعة اختبارات الفئات التي توافد عليها المئات.

وكان الفيصلي فتح باب الاختبارات اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي، وضمن جدول معين، لاستقبال الراغبين باللعب في صفوف فرق الفئات من مختلف المواليد، ليشهد ملعب النادي اقبالا كبير على جميع الفئات، في مشهد يؤكد شعبية الفيصلي.

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كواليس النجوم

• أكثر من مدرب ولاعب سبق وأن قدموا شكاوى ضد أنديتهم في اتحاد الكرة منذ عام أو عامين، دون أن يتم البت فيها، بدأوا يستفسرون قانونيا فيما إذا كان هذا التأخير في البت بشكاويهم قانونيا أم لا..المدربون واللاعبون المتحدثون لديهم أفكار بشأن الذهاب إلى الاتحاد الدولي "فيفا" أو محكمة التحكيم الدولية "الكاس" لتقديم شكوى ضد اتحاد الكرة في حال حصلوا على فتوى قانونية بذلك.

• مساء يوم أمس السبت، كان موعدا لعقد اجتماع عبر "الزووم"، لمجلس اتحاد كرة القدم، لمناقشة العديد من المواضيع والقضايا المهمة، خاصة المتعلقة بالمنتخب الوطني والأندية والموسم الكروي.. الأندية تترقب نتائج الاجتماع، خاصة فيما يتعلق بأندية الدرجة الأولى التي وعدت بلقاء مع سمو الأمير علي رئيس الاتحاد لوضعه في الكثير من التفاصيل والمواضيع.

• أحد نجوم كرة القدم المحلية، دفع ثمنا باهظا لتوقيعه لأحد الأندية من دون وجود وكيل أعمال.. اللاعب الذي أراد أن يوفر مبلغا ماليا من وراء عدم الاستعانة بوكيل أعمال، عاد ودفع الثمن نتيجة صياغة العقد بشكل اتاح للنادي التغول على اللاعب عند فسخ العقد.

• لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري، يتواجد في عمان في إجازة من ناديه مونبلييه الفرنسي حتى مطلع الشهر المقبل.. التعمري وفي حال استمر مع مونبلييه فانه سيشارك في معسكر تدريبي في إسبانيا، رغم الترجيحات برحيله عن الفريق.

• حرب خفية ومطاحنات إدارية تجري حاليا في أحد أندية المحترفين.. الحرب عادت للاشتعال مجددا بعد فترة من الهدنة فرضتها المنافسات في الفترة الأخيرة.

• محاولات مستمرة من داخل فلسطين وخارجها، لطي صفحة الشكاوى التي تقدم بها مجموعة من اللاعبين الأردنيين الذين احترفوا سابقا في صفوف فريق شباب بلاطة الفلسطيني.. الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سبق وأن حكم لصالح اللاعبين المشتكين، ما فرض على شباب بلاطة ضرورة دفع مبالغ مالية كبيرة تفوق قدراته، ما دفع الكثيرين للتدخل أملا في انهاء الموضوع وديا.

• شخصية مقربة من أحد اللاعبين، اتهم وكيل أعمال بافساد صفقة احتراف للاعب ، بعد أن قام الوكيل بابلاغ النادي الذي يريد التعاقد مع اللاعب بأنه مصاب ولا يصلح للعب..الشخصية التي كانت تتحدث لـ"الغد"، أشار إلى أن هذا التصرف جاء بسبب عدم توقيع اللاعب للوكيل المعني.

• وفق اللائحة الداخلية في اتحاد الكرة، فإن كل لاعب من لاعبي المنتخب الوطني يفترض أن يحصل على 6 آلاف دولار، بعد الفوز على منتخبي طاجكيستان والسعودية بالدور الثاني من تصفيات كأس العالم.. ألفا دولار بعد الفوز على طاجيكستان في عمان، و4 آلاف دولار بعد الفوز على السعودية خارج الديار..لاعبون في المنتخب يتوقعون رفع قيمة المكافأة.

• يقال إن الدوري السعودي (المحترفين والدرجة الأولى)، ربما يستقطب أكثر من لاعب في صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم.. نجم معروف في المنتخب مرشح لفريق الشباب السعودي.

• مطلع على شؤون كرة القدم الأردنية، أشار إلى أن هناك لاعبين يبالغون في الحديث عن عروض احترافيه تلقوها من أندية محلية وخارجية، وذلك بهدف الترويج لانفسهم ورفع قيمتهم التسويقية.

• لاعب فريق الفيصلي لكرة القدم أمين الشناينة، أزال يوم أمس البراغلي الموجودة في ساقه، وذلك بعد التئام الكسر في الساق.

• أكثر من مسؤول في أندية المحترفين، توقع أن يكون الموسم الكروي المقبل أكثر صعوبة على الأندية من الموسم الحالي، في ظل غياب الموارد المالية وارتفاع عدد شكاوى اللاعبين والمدربين، وانتهاء عقود عدد كبير من اللاعبين، ما يصعب تجديد عقودهم أو التعاقد مع غيرهم، بسبب شح الموارد المالية.

• منتخب فلسطين للشباب لكرة القدم، اقام معسكرا تدريبيا قصيرا لمدة يومين في عمان، قبل التوجه إلى السعودية للمشاركة في بطولة غرب أسيا.. الأردن يحرص دائما على تقديم كل الخدمات للمنتخبات الفلسطينية الشقيقة، دعما لها في مشاركاتها الخارجية، التي تأتي في ظل معاناة كبيرة بسبب غطرسات الاحتلال الصهيوني.