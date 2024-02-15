اقتراح ناد غريب بشأن لاعبي المنتخب.. 4 حكمات إلى السعودية

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

اقتراح غريب لأندية للاعبيها في المنتخب

اقترح مسؤول في إدارة أحد أندية المحترفين، على لاعبي النادي المنضمين لصفوف المنتخب، بضرورة عدم مطالبة النادي براتب الشهرين الأخيرين، في ظل التحاق اللاعبين في تلك الفترة بصفوف المنتخب الذي دخل مرحلة استعداد طويلة، قبل أن يذهب لبطولة كأس آسيا التي استمرت شهرا كاملا.

واقترح الشخصية النادوية على لاعبي المنتخب، بالحصول على الرواتب من اتحاد الكرة، في ظل تواجدهم معه خلال تلك الفترة، وعدم مطالبة الأندية التي تئن تحت وطأة الأزمات المالية المتلاحقة.

المعلومات تفيد أن اللاعبين ليسوا مقتنعين بهذا الاقتراح، على اعتبار أن عقودهم تكفل لهم الحصول على الرواتب من أنديتهم، أما ما يحصلون عليه من مبالغ من اتحاد الكرة فهو حق مكتسب نتيجة مشاركاتهم الخارجية والمعسكرات التدريبية.

4 حكمات أردنيات يغادرن إلى السعودية

تغادر الحكمات الأردنيات إسراء مبيضين وحنين مراد وصابرين العبادي وإسلام العبادي عمان يوم غد السبت، متوجهات إلى السعودية، للمشاركة في إدارة مباريات بطولة غرب آسيا للسيدات التي تنطلق الاثنين المقبل، بمشاركة المنتخب الوطني.

وجاءت الاستعانة بالحكمات الأردنيات، للمستويات المتميزة التي يتمتعن بها، وخبرتهن ايضا في إدارة المباريات الدولية.

الحكم فيصل في السعودية للحصول على شهادة "الفار"

بدأ الحكم الأردني أحمد فيصل، في إدارة مباريات بدوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم، للحصول على ساعات جديدة معتمدة في تطبيق تقنية الفيديو "الفار".

فيصل الحاصل على شهادة اعتماد حكم "فار"، يحتاج إلى ساعات تطبيقية في هذا المجال، ما دفع دائرة الحكام لإيفاده إلى السعودية، لإدارة حوالي 4 مباريات، ستكون كافية للحصول على كافة المتطلبات.

مخادمة أبرز المرشحين لإدارة قمة الحسين إربد والوحدات

يعتبر الحكم أدهم مخادمة، أبرز المرشحين لإدارة مباراة الحسين إربد والوحدات، التي تجري يوم غد السبت، على ستاد عمان الدولي، في قمة المباريات المؤجلة بدوري المحترفين لكرة القدم.

ولم يفصح اتحاد الكرة عن هوية حكم المباراة، ولكن الترشيحات ترجح تكليف المخادمة لإدارة هذه المباراة القوية والصعبة، والتي ستحدد ملامح هوية بطل الدوري.

"النشامى" يهدد مستقبل كلينسمان مع منتخب كوريا

بات مصير المدير الفني للمنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم الألماني يورغن كلينسمان مهددا، في ظل خروج المنتخب من بطولة كاس أسيا التي أقيمت أخيرا في قطر، على يد المنتخب الوطني الذي فاز في الدور نصف النهائي على منتخب كوريا 2-0.

وأوصى الاتحاد الكوري الجنوبي يوم أمس، بإقالة كلينسمان بسبب النتائج في البطولة، بانتظار القرار الرسمي سواء باستمرار المدرب الألماني أو رحيله.

الأهلي يعزز صفوفه بالفلسطيني المراعبة

عزز فريق الأهلي لكرة القدم، صفوفه بالمحترف الفلسطيني محمد المراعبة، استعدادا لمرحلة الإياب من دوري المحترفين.

ويأمل الأهلي أن ينجح المراعبة في تشكيل إضافة هجومية للريق، بحثا عن نتائج أفضل خلال المرحلة المقبلة من الدوري.

عبدالفتاح مديرا فنيا لفئات الجزيرة

قرر مجلس إدارة نادي الجزيرة، تعيين النجم حسن عبدالفتاح مديرا فنيا لفرق الفئات العمرية في النادي، للاستفادة من خبرته في تطوير هذه الفئة.

كما تقرر أيضا تعيين مالك اليسير مدربا عاما لفريقي فئتي تحت 17 عاما و تحت 19 عاما و أحمد عليوات مساعدا له، وتعيين صالح الجوهري مدربا عاما لفريقي فئتي تحت 13 و 15عاما ، كما تقرر تعيين المعالج إبراهيم سميران مشرفا على كافة فرق الفئات العمرية.

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مجلس إدارة نادي الجزيرة قرر أيضا إناطة مسؤولية الإشراف العام على منشأت النادي في غمدان، وإدارة فرق الفئات العمرية إلى عضوي مجلس الإدارة علاء إسماعيل وايمن العكش.

نجوم يشاركون في بطولة ميلاد القائد للخماسيات

اختتمت بطولة ميلاد القائد لخماسي كرة القدم، التي نظمتها أمانة عمان الكبرى ممثلة بدائرة المرافق والبرامج الرياضية، وبمشاركة عدد من نجوم الكرة المحلية.

وشارك في البطولة السنوية 7 فرق تمثل مديرية الشؤون الرياضية في أمانة عمان، حملت أسماء ومدن وطنية، قسمت إلى مجموعتين.

وقد ضمت المجموعة الأولى البتراء، الاستقلال، الجيش، الكرامة.

فيما ضمت المجموعة الثانية الهاشمييين، السارية، الأقصى.

وظفر بالبطولة الفريق الذي حمل اسم الجيش، بعد تغلبه على فريق الاستقلال 3/4 في المباراة الختامية التي أقيمت في صالة الأمير فيصل بن الحسين بالقويسمة.

وفي نهاية اللقاء توج إبراهيم الهبارنة مدير المرافق والبرامج الرياضية والمهندس رائد دودخ مدير مدينة الملك عبد الله الثاني الرياضية الفرق الفائزة واللاعبين بالميداليات الذهبية والفضية.

وشارك عدد من نجوم الكرة أمثال: محمد مشة، محمد موالي، محمود مشعل، عدنان عدوس، رامي جابر، أحمد أبو جادو،أ يمن عبد الفتاح، خالد عصام. شاهر شلباية، عبد الله جمال، وسام دعابس، علاء الباش، تامر صالح،أحمد المحارمة، رواد أبو خيزران، وأدهم القرشي.

وأشرف على البطولة مدير البطولة محمد نوفل وناصر عادل.

قرار حكومي ينال إشادة الرياضيين

نال قرار الحكومة بدعم اتحاد كرة القدم بمبلغ مليون ونصف المليون دينار، إطراء وإشادة الرياضيين الذين اعتبروا أن هذا القرار جاء في مكانه، رغم أن البعض اعتبره متأخرا.

وخلال أحاديث رياضية لمجموعة من المتابعين، اعتبر المتحدثون أن الدعم الحكومي الذي جاء بعد نتائج المنتخب الوطني في بطولة كاس أسيا، يفترض أن يؤسس لدعم مستدام في المرحلة المقبلة، خاصة وأن الكرة الاردنية وتحديدا في الأندية، تعاني من أزمات مالية متلاحقة تحتاج إلى الدعم الحكومي والخاص.





