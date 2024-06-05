الأميرة هيا تعزي بوفاة أبو الطيب.. هاشم موهبة كروية تلفت الأنظار

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الأميرة هيا تعزي بوفاة أبو الطيب

نقلت سمو الأميرة هيا بنت الحسين، رئيسة رابطة اللاعبين الدوليين الثقافية، تعازيها إلى أسرة الراحل والفقيد محمد جميل أبو الطيب، الذي شغل الكثير من المناصب الرياضية والقيادية.

وشارك فادي زريقات نائب سمو رئيسة رابطة اللاعبين الدوليين الثقافية، في مراسم تشييع أبو الطيب، وقام بنقل تعازي

سمو الأميرة هيا لأسرة الفقيد، مستذكرا الإنجازات التي حققها أبو الطيب خلال مسيرته الرياضية الطويلة والحافلة بالإنجازات.

إلى ذلك أشاد رياضيون بالأنشطة التي تستحدثها رابطة اللاعبين بين الفينة والأخرى، والتي تساهم في تحريك ركود الأنشطة في الكثير من الأوقات، كما أشادوا باهتمام الرابطة بالكثير من النجوم خاصة المعتزلين الذين وفرت لهم الرابطة ولعائلاتهم العديد من الميزات، وبتوجيهات من سمو الأميرة هيا بنت الحسين رئيسة الرابطة. ودائما ما يلقى زريقات عبارات الإطراء والإشادة لنشاطه ودوره الفاعل في الرابطة، حيث يرى المتابعون أن وجود زريقات في الرابطة وبحكم خبرته الطويلة في الرياضة، يعد مكسبا كبيرا ومهما للرابطة بشكل خاص وللرياضة الأردنية بشكل عام.

كأس آسيا تلغي مشهد "القوات المحمولة" في المدرجات

ساهمت مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا التي أقيمت أخيرا في قطر، والتي حل فيها منتخب النشامى في المركز الثاني، بعد سلسلة عروض وصفت بالرائعة، في إلغاء مشهد "القوات المحمولة" التي كان يؤتى بها إلى المدرجات لتشجيع المنتخب في الكثير من المباريات الرسمية.

و"القوات المحمولة" هو مصطلح يعني إجبار الجمهور على التواجد في المدرجات سواء من المتابعين لكرة القدم أو غير المتابعين، بهدف امتلاء المدرجات كأداء واجب فقط.

إعجاب الجمهور بأداء النشامى وبنجومية لاعبيه، بعد أداء ونتائج كأس آسيا، دفع الجمهور للقتال من أجل شراء التذاكر في مباريات المنتخب التي تلت البطولة الآسيوية، بل أن عشرات آلاف الجماهير فشلوا في الحصول على تذاكر في المباريات التالية.

وأثبتت مباراة المنتخب أمام باكستان والتي أعقبت العودة من كأس آسيا، تغييرا في ثقافة الجمهور الذي أقبل وبحث وتعب للحصول على تذاكر للمباراة رغم تواضع مستوى المنافس باكستان، قبل أن تؤكد مباراة النشامى أمام طاجكستان التي تجري اليوم، تغييرا في الفكر، بدليل التزاحم على شراء التذاكر، بل أن الآلاف ما يزالون يبحثون عن تذاكر حتى اللحظة لحضور المباراة، بعد نفاذ التذاكر المطروحة.

في السابق كان الاتحاد يتعب وهو يبحث عن جمهور لمؤازرة المنتخب، كما كان يعاني في حشد الجمهور، وكان يلجأ في بعض الأحيان إلى القوات المحمولة التي تتمثل في اللجوء إلى مؤسسة معينة تقوم بإرسال موظفيها إلى المدرجات لمؤازرة المنتخب وبالمجان، قبل أن تتغير الصورة بعد كأس أسيا، حيث أصبح الجمهور يقاتل للحصول على تذكرة لمباريات المنتخب، في مشهد إيجابي يحسب لنشامى المنتخب ولاتحاد الكرة الذي أعاد الجماهيرية للمنتخبات.

هاشم موهبة كروية تلفت الأنظار في منتخب المستقبل

تنبأ متابعون لمنتخب المستقبل مواليد 2010 لكرة القدم، أن يكون اللاعب هاشم عقل، أحد أبرز نجوم الكرة الأردنية في المستقبل، في ظل موهبته التي تجلت خلال تدريباته مع المنتخب، وخلال مشاركته مع فريقه الخضر.

وكان منتخب المستقبل، اختار النجم الواعد هاشم، بعد أن تابعه في عدة مباريات ودية، قبل أن يستقطبه للخضوع لاختبارات أثناء اختيار عناصر المنتخب، ليأتي قرار المدربين سريعا ومن دون تفكير، باستدعاء اللاعب للانخراط في التمارين التي أكدت لاحقا صدق رؤيا الجهاز الفني الذي نجح في اختيار موهبة يتوقع أن يكون لها شأن كروي مميز.

وأثنى المتابعون على دقة متابعة الجهاز الفني، الذي يحرص على رصد المباريات، ليختار الأفضل، وهو ما تجسده حالة هاشم الذي أبهر الحضور خلال تمرين المنتخب بفكره الكروي المميز، المَقرون بموهبة كروية، والمتوج بأخلاق عالية وروح رياضية مثالية.

أحد المتابعين توقع أن تحاول أندية في الفترة المقبلة رصد موهبة هاشم، أملا في استقطابه والاستفادة منه في الفترة المقبلة.

يشار إلى أن اقتراحا عرض على هاشم، لمحاولة تسويقه في أكاديميات قطرية، من دون أن يتحول المقترح حتى الآن لفكرة على أرض الواقع.

لاعبون يخططون لشكوى جماعية ضد النادي

كشف أحد لاعبي أندية المحترفين لكرة القدم، عن مباحثات بين عدد من نجوم الفريق، لتقديم شكوى جماعية ضد النادي، بسبب مماطلته في دفع مستحقات الفريق، خاصة الرواتب الشهرية المتأخرة منذ فترة طويلة.

اللاعبون ينتظرون انتهاء الموسم الكروي رسميا، لتقديم هذه الشكوى، حيث أكد نجوم الفريق أن قناعة تولدت لديهم باستحالة الحصول على المستحقات المالية إلا من خلال شكوى رسمية تقدم للجنة أوضاع اللاعبين في اتحاد الكرة.

دعوة أبطال خماسيات رمضان لحضور مباراة المنتخب

كشف رئيس أحد ألاندية، عن توجيه وزارة الشباب الدعوة، للاعبي الفرق الفائزة ببطولة الوزارة الرمضانية بخماسي الكرة، لحضور مباراة المنتخب الوطني اليوم أمام طاجكستان التي تقام على ستاد عمان، ضمن منافات تصفيات كأس العالم.

رئيس النادي أشار إلى أن مديريات الشباب أبلغت الفرق المعنية ورؤساء الأندية المعنيين، بالاستعداد لحضور المباراة المهمة والحاسمة.

دورة تدريب آسيوية في الرمثا

تشهد مدينة الرمثا حاليا، استمرارا لفعاليات دورة التدريب الآسيوية للمستوى الأول، والتي يحاضر فيها ديان صالح وإسلام ذيابات وزيد الشرع، إلى جانب محاضر من فلسطين.

ويشارك في هذه الدورة عدد من نجوم الكرة المحلية أمثال منذر ابو عمارة وحمزة الدردور ويوسف الرواشدة وغيرهم من النجوم.

وينتظر أن تعقد دورة أخرى في عمان، للراغبين بالمشاركة في دورة المستوى الأول.

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كواليس النجوم

• عدد كبير من نجوم الرياضة خاصة في الشمال، نعوا ببالغ الحزن والأسى وفاة رئيس نادي كفرسوم السابق خالد عبيدات الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أول من أمس.. الراحل خالد عبيدات يؤكد الجميع أنه كان قمة في الأخلاق ودماثة الخلق، ما جعله مقربا ومحبوبا من الجميع.

• لاعبون في نادي الحسين إربد توقعوا أن يلجأ النادي لتنظيم معسكر تدريبي خارجي استعدادا للموسم الكروي المقبل، كما توقعوا التعاقد مع جهاز فني أجنبي، لقيادة الفريق في المنافسات المقبلة ودوري أبطال آسيا.

• ارتفاع عدد المشتكين من لاعبي فريق الوحدات ضد النادي، مما دفع البعض للمطالبة بإعادة تقييم الوضع المالي في النادي، ووضع خطة محكمة لتسديد مستحقات المشتكين، والعمل على حل المشاكل المالية للاعبين الحاليين، من خلال البحث عن داعمين وتفعيل جانب الاستثمار.. من النجوم المشتكين في السابق على الوحدات أمجد الطاهر وعبدالله ابو زمع ورجائي عايد وأحمد إلياس وخالد عصام وأحمد الصغير وغيرهم.