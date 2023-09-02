الأمير علي يحضر مباراة النرويج.. الوحدات يستعين بالمصري عباس

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.تفيد المعلومات أن سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم، سيحضر مباراة المنتخب الوطني ونظيره النرويجي التي تجري في النرويج يوم الخميس المقبل.ويأتي حضور سموه للمباراة، في اطار تشجيع لاعبي المنتخب الوطني وتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم خلال المباراة وخلال المرحلة المقبلة التي تشهد مشاركات مهمة للنشامى سواء في تصفيات كأس العالم التي تبدأ بعد حوالي شهرين أو في نهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع العام المقبل.كما ينتظر أن تشهد زيارة سموه للنرويج، توقيع اتفاقيات تعاون بين الاتحادين الأردني والنرويجي، خاصة فيما يتعلق بتطوير الكرة النسوية، الأمر الذي سينعكس على الكرة الاردنية بشكل عام، من خلال الاستفادة من التجربة النرويجية في كرة القدم التي تضم نجوما عالميين أمثال نجم مانشتر سيتي هالاند الذي سيتواجد ضمن صفوف منتخب بلاده في مباراته أمام منتخب النشامى.ويحظى سمو الأمير علي بن الحسين باحترام وتقدير كبيرين في أوساط كرة القدم العالمية، وهو ما تجلى خلال الكثير من المناسبات الدولية المتعلقة باللعبة.استعان المدير الفني لفريق الوحدات لكرة القدم العُماني رشيد جابر، بالمدرب المصري عادل عباس، ليتولى مهمة المدرب العام في الفريق.ويتوقع أن يكون العُماني والمصري قد وقعا رسميا يوم أمس على كشوفات فريق الوحدات، لتولي مهمتهما الجديدة.وبات الجهاز الفني لفريق الوحدات يضم العُماني رشيد جابر والمصري عادل عباس ومدرب اللياقة أحمد طلبة ومدرب حراس المرمى سلامة عيد، فيما يواصل محمد جمال مهمة المدير الإداري.تفيد المعلومات أن لاعب المنتخب الوطني والنادي الفيصلي أمين الشناينة، ربما يحصل على تعويض بعد تراجعه عن قرار الاحتراف في فريق نادي الوحدة الإماراتي.ووفق المعلومات فإن الشناينة الذي تراجع عن القرار، حرصا منه على اللعب في صفوف المنتخبين الأول والأولمبي خلال الفترة المقبلة من المنافسات، ربما يتلقى دعما بطريقة أو بأخرى تقديرا لقراره هذا الذي جاء حرصا منه على خدمة الكرة الأردنية سواء مع المنتخبات الوطنية، أو مع النادي الفيصلي المقبل على مشاركة تاريخية بدوري أبطال آسيا.وكان الشناينة في طريقه للتوقيع لنادي الوحدة مقابل عرض مالي كبير، قبل أن يتراجع في اللحظات الأخيرة، استجابة لنداء المنتخبين الأول والأولمبي.باتت بعض التفاصيل الإدارية، تهدد مسيرة فريق الحسين إربد لكرة القدم، الباحث عن تحقيق لقب تاريخي في دوري المحترفين للموسم الكروي الحالي.وكشف محبون لنادي الحسين عن خلافات وقصص إدارية داخل النادي، بدأت تظهر على العلن، ما أصاب المشجعين بحالة من الخوف على مستقبل الفريق، متمنين أن لا تضرب هذه الخلافات الإدارية مسيرة الفريق المؤهل لاحراز لقب الدوري في الموسم الحالي.وتحدث أحد المطلعين على ما يجري في نادي الحسين، بالكثير من التفاصيل والقصص التي تسببت في صدام بين شخصيتين في النادي، الأمر الذي تسبب في إرباك المشهد، وبالتالي الخوف من تأثير هذا الصدام على مسيرة فريق الكرة المدجج بالنجوم.وكانت شرارة الصدام داخل النادي، بدأت منذ تعيين اسامة طلال مديرا إداريا لفريق الكرة، ومن ثم تعيين أحمد هايل مدربا عاما، حيث تسببت هذه التعيينات في تغيير في الصلاحيات، لتبدأ الخلافات تظهر خلال معسكر الفريق في تركيا، ونشب خلاف بين طلال وهايل من جهة والمدير الفني البرتغالي موتا عقب العودة من معسكر تركيا، وتسبب في استقالة طلال وهايل، قبل أن يعود طلال ويبقى مصير هايل معلقا، لتتواصل بعدها الخلافات التي ظلت معلقة من دون وضع حد لها.مشجعو الحسين تمنوا على إدارة النادي، العمل على ايقاف هذه الخلافات واستئصالها قبل استفحال خطرها، مؤكدين أن الفريق يعد الأقرب لاحراز الدوري في حال تم تدارك الأخطاء.وتشهد مباريات الحسين إربد في الفترة الحالية، عودة تدريجية لجماهير الحسين إربد إلى المدرجات في مؤشر إيجابي عن استقرار الوضع الفني للفريق، وهو ما قد يعكر صفوه تفاصيل إدارية النادي في غنى عنها.يصطدم فريق الفيصلي لكرة القدم في الأيام الحالية، بعدم قدرته على إجراء تدريباته على ملاعب مزروعة بالعشب الطبيعي، في إطار تحضيراته للمشاركة بدوري أبطال آسيا.وباءت محاولة الفيصلي في الأيام الماضية بالفشل في إيجاد ملعب عشبي، لتحضير لاعبيه للاستحقاق الآسيوي الكبير الذي سيقارع خلاله ممثل الكرة الأردنية فرقا آسيوية متميزة ومتسلحة بنجوم عالميين.وتواصلت تدريبات الفيصلي في الأيام الماضية، على ملعب النادي المزروع بالعشب الصناعي، رغم محاولة النادي البحث عن ملعب عشبي في جاوا أو مدينة الحسين للشباب، على أمل أن يستجيب المسؤولون قريبا لرغبة الفيصلي الذي تنتظره مشاركة آسيوية يوم 18 الشهر الحالي.ساهمت مباراة الكلاسيكو السعودي التي جمعت فريقي الاتحاد والهلال أول من أمس، في رفع شعبية الدوري السعودي في الشارع الرياضي الأردني، بعد مباراة شيقة ومثيرة وممتعة وعامرة بالأهداف والتقلبات.وانتهت المباراة بفوز الهلال 4-3، بعد أن انتهى الشوط الأولى بتقدم الاتحاد 3-1، في مباراة وصفت بالمجنونة، وشهدت تألقا لافتا لحارس مرمى الهلال المغربي ياسين بونو، ولمسات لمهاجم الاتحاد كريم بنزيما، وغيرهم من نجوم الفريقين.وتابع عدد كبير من الجماهير الأردنية مباراة الهلال والاتحاد، وسط تفاعل كبير في المقاهي التي عرضت هذه المباراة، إلى جانب التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأت جماهير الاتحاد في المناكفة على مواقع التواصل بعد تقدم فريقها 3-1، قبل أن يخرج جمهور الهلال ويعلن الانتصار في نهاية المباراة.وكانت مباراة الهلال والاتحاد، حديث الشارع الرياضي الأردني أمس، حيث أكد عدد كبير من محبي الكرة، توجههم لاعتماد حضور الدوري السعودي بشكل كبير، في ظل الإثارة التي يحظى بها.وبات الدوري السعودي يحظى في هذا الموسم بمتابعة كبيرة في الشارع الرياضي الأردني، خاصة في ظل استقطاب الأندية السعودية للكثير من نجوم اللعبة من مختلف دول العالم، ناهيك عن البنية التحتية المتكاملة، والحضور الجماهيري الكبير.• نادي الوحدات تسلم الأسبوع الماضي مبلغ 46500 دينار من اتحاد الكرة، وهي قيمة ريع مباراته بدوري المحترفين أمام الفيصلي التي جرت يوم 25 الشهر الماضي.• رئيس اتحاد غرب آسيا للكراتيه السعودي إبراهيم القناص المتواجد حاليا في عمان، وخلال حفل العشاء الرسمي لبطولة غرب آسيا المقامة حاليا في الأردن، انشغل بمتابعة مباراة فريقي الاتحاد والهلال بكرة القدم التي جرت أول من أمس، ضمن منافسات الدوري السعودي...القناص كان متابعا شرسا للمباراة التي جاءت قوية ومثيرة.• جماهير الفيصلي والوحدات، بدأت بتنظيم حملة دعم لصندوق الناديين، في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها جميع الأندية.. الفيصلي بدأ حملته يوم أمس السبت، فيما يبدأ الوحدات حملة الدعم الجماهيري يوم الأربعاء المقبل ولمدة 4 أيام، حيث شكل النادي لجنة تضم زياد شلباية وعبدالرحمن النجار ومخلد الكوز للإشراف على هذا الدعم..• إدارة أحد أندية المحترفين لكرة القدم، اتهمت المدير الفني للفريق باستخدام الجمهور لمصلحته.. عضو إدارة قال أن المدرب يحرك اصدقاءه من الجماهير على صفحات التواصل الاجتماعي لتمجيده والاشادة به.• رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، حرص على لقاء وفد المنتخب الأولمبي الفلسطيني المتواجد في عمان، والذي يستعد للمغادرة إلى البحرين للمشاركة في التصفيات الأسيوية المؤهلة للأولمبياد.• محاولات لراب الصدع بين رئيس نادي الرمثا خالد سمارة وعدد من مشجعي النادي، بسبب حديث الرئيس عن شتائم وجهت له وللنادي في إحدى المباريات...نادي الرمثا يعيش حاليا حالة من عدم الاستقرار الإداري، الأمر الذي يجعل من عملية التغيير مستقبلا أمرا واردا..أحد المطلعين في النادي لم يستبعد تزكية شقيق رئيس النادي السابق رائد النادي لرئاسة النادي مستقبلا وفق حديث عدد من محبي النادي.• رئيس النادي الفيصلي المهندس نضال الحديد افتتح أمس مدرسة النادي الفيصلي الكروية في العاصمة عمان، حيث ستكون المدرسة إحدى روافد الفئات العمرية من خلال استقطاب المواهب وصقلها لتتاح لهم الفرصة بالانضمام لفرق الفئات العمرية الخاصة بالنادي.• صالح دغش أعلن رسميا عن قيام المدير الفني لاتحاد الكرة الهولندي الكيس بانهاء عقده مع الاتحاد كمدير للتعليم.• النادي الفيصلي ينتظر التحاق المدرب التونسي الذي سيتولى مهمة المدرب العام إلى جانب المدير الفني التونسي غازي الغرايري.. المدرب العام يتوقع أن يصل إلى عمان اليوم، للالتحاق بالفريق اليوم.• أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، استلمت دفعة دعم ثانية من اتحاد الكرة.. الدفعة الأولى تقريبا وصلت إلى 13 ألف دينار، قبل أن يتسلموا أخيرأ الدفعة الثانية التي وصلت إلى 5 آلاف دينار.. دعم اتحاد الكرة يصل إلى 30 ألف دينار سنويا لكل ناد في دوري الدرجة الأولى.• ما تزال عملية البحث عن مدير فني جديد في أحد أندية المحترفين متواصلة ومستمر وبشكل سري..لاعب اتحاد جدة كريم بنزيمة يسدد الكرة في المباراة امام الهلال أمس -(من المصدر)رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب يلتقي لاعبي الأولمبي الفلسطيني في عمان - (من المصدر)