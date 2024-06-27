الأمير علي يرافق "النشامى" وسلامي في متابعة القرعة.. التعمري في تركيا

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.الأمير علي يشارك "النشامى" وسلامي متابعة قرعة الدور الحاسمشارك سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد الكرة، نجوم المنتخب الوطني ومدربهم الجديد المغربي جمال سلامي، متابعة قرعة الدور الحاسم بتصفيات المونديال، التي جرت أمس في ماليزيا.وحرص سموه، يرافقه سلامي واللاعبون، على متابعة القرعة من خلال الشاشة الصغيرة في أحد فنادق العاصمة عمان. ووضعت قرعة الدور الحاسم المؤهلة لتصفيات كأس العالم 2026، منتخب النشامى في المجموعة الثانية، إلى جانب كوريا الجنوبية والعراق وسلطنة عمان وفلسطين والكويت.وشهدت أجواء القرعة حالة من التفاؤل عند اللاعبين، على اعتبار أن المجموعة الثانية جاءت متوازنة بالنسبة للمنتخب الوطني القادر على بلوغ المونديال من الدور الحاسم، دون الحاجة للدور الرابع من التصفيات. اللاعبون عبروا عن فرحتهم بالقرعة التي اعتبروها مثالية وتصب في مصلحة منتخب النشامى.غاب لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري، عن لقاء اللاعبين مع المدرب المغربي الجديد للمنتخب جمال سلامي، الذي عقد أمس في أحد فنادق عمان، وذلك بسبب تواجده في تركيا في إجازة خاصة.واستثمر التعمري غياب المنافسات والتدريبات، ليقوم بهذه الرحلة الخاصة إلى تركيا، بانتظار عودته إلى عمان لفترة قصيرة، قبل الالتحاق بفريقه مونبلييه الفرنسي.سيكون خبير التحكيم الأردني عوني حسونة، حاضرا في مباراة نهائي كأس الأردن لكرة القدم، من خلال تواجده كمقيم للحكام في هذه المباراة التي تجري عند السابعة والنصف من مساء يوم غد.المباراة التي يديرها طاقم حكام عراقي مكون من محمد طارق وأمير داود وكرار عبد الكريم، ستشهد تواجدا لحسونة، كما ستشهد تكريما للحكم فايز حسن بمناسبة اعتزاله التحكيم لبلوغه سن 45.الحكم فايز حسن سيتواجد في مباراة نهائي الكأس كحكم إضافي خامس.يشار إلى أن الاستعانة بطاقم حكام أجنبي في نهائي الكأس، جاء بناء على طلب من نادي الوحدات الذي سيواجه الحسين إربد في المشهد النهائي.احتفل لاعبو فريق الشباب لكرة القدم في أحد الأندية، بطريقة مستفزة وبشكل مناف لعادات وتقاليد الشعبين الأردني والعربي، الأمر الذي أثار دهشة واستغراب كل ما تابع هذه الحادثة.وقام مجموعة من اللاعبين بحركات مستفزة خلال الاحتفال بالفوز، وسط حالة من الاستغراب، متمنين على اتحاد كرة القدم الذي ربما وصلته الحادثة، أن يقوم بالتحقيق في الموضوع، والعمل على اتخاذ الإجراء المناسب.بات 3 من نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، مرشحين للظهور في إعلانات جديدة لشركات محلية.وتسعى هذه الشركات لاستثمار نجومية لاعبي المنتخب، للترويج لمنتجاتها في المرحلة المقبلة.وكان اللاعب موسى التعمري قد ظهر في إعلان لإحدى الشركات في الفترة الأخيرة، بانتظار ظهور 3 من اللاعبين الآخرين في المنتخب في إعلانات جديدة، علما أن الإعلانات باتت تشكل مصدر دخل جيدا لنجوم منتخب النشامى، خاصة بعد إنجاز كأس آسيا الأخير المتمثل بالحلول في المركز الثاني في البطولة القارية.ينتظر أن يعود الحكام أدهم مخادمة وأحمد يعقوب وأحمد فيصل ومحمد مفيد ومحمد عرفة من السعودية اليوم، بعد أن شاركوا في دورة لحكام النخبة.ويعد هذا الخماسي من الحكام المتميزين على مختلف الصعد، من خلال مشاركاتهم الكثيرة في مختلف البطولات العربية والآسيوية والعالمية.