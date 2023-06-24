الأندية تفسد مشاركة منتخب الكرة في دورة الجزائر.. كواليس من اعتزال ياسين

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.الأندية تفسد مشاركة منتخب الكرة بدورة الجزائرأفسدت أندية المحترفين لكرة القدم، مشاركة الكرة الأردنية في دورة الألعاب العربية التي تنطلق في الجزائر اعتبارا من الخامس من الشهر المقبل.ورغم توجه اتحاد الكرة ورغبته في المشاركة بهذه البطولة من خلال المنتخب الأولمبي، إلا أن هذه الرغبة لم تتجسد على أرض الواقع، بسبب أندية في المحترفين، رفضت التخلي عن لاعبيها في تلك الفترة لصالح المنتخب الأولمبي، بسبب استمرار منافسات بطولة الدرع، خاصة وأن دورة الجزائر تقام خارج أيام الاتحاد الدولي "فيفا".أندية المحترفين الرافضة لإلحاق لاعبيها بالمنتخب الأولمبي، دفعت الاتحاد للاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة، وبالتالي احتجاب كرة القدم عن الدورة.وكانت اللجنة الأولمبية خاطبت اتحاد الكرة، للمشاركة في دورة الجزائر، حيث أبدى الاتحاد موافقته على المشاركة، وهو ما فعله المدير الفني للمنتخب الأول عدنان حمد، والمدير الفني للأولمبي عبدالله أبو زمع، اللذان وافقا على المشاركة، قبل أن يصطدما برفض الأندية إرسال لاعبيها، وبالتالي الاعتذار عن عدم المشاركة.كواليس من مباراة اعتزال معتز ياسينشهدت مباراة اعتزال النجم معتز ياسين، الخميس الماضي، الكثير من التفاصيل والكواليس التي لم يلحظها الكثيرون.المباراة شهدت مشاركة نجوم الكرة المحلية القدامى ونجوم عرب، إلى جانب النجوم الحاليين في الكرة الأردنية.من الحالات الطريفة أن المدرب عبدالله أبو زمع، الذي تواجد في الملعب، طلب من المنظمين إشراك حارس مرمى لبنان محمد سانتينا في التشكيلة الأساسية، بعد أن لاحظ أبو زمع تواجد الحارس خارج التشكيلة الأولى.اللاعب الليبي أكرم الزوي، تحدث بفرح خلال المباراة، عن استقباله في المطار، حيث وجد ترحيبا كبيرا وملحوظا، مستذكرين مسيرته الاحترافية في الأردن، خاصة مع فريق الفيصلي، ومعبرين عن سعادتهم بتواجده في عمان.الزوي اعتبر أن معتز ياسين يمثل بالنسبة له الحارس الأول في تشكيلته المثالية خلال فترة لعبه.الإعلامي الصغير كريم الخطاطبة، لفت أنظار الحضور، خلال مباراة اعتزال معتز ياسين، حيث تحدث ارتجاليا للجمهور من خلال الميكروفون، عن الأسباب التي دفعته للحضور إلى الملعب والمشاركة في هذا المهرجان، كما تحدث أيضا لعدد من القنوات عن سبب عشقه لياسين.الإعلامي فراس المالحي مقدم حفل الاعتزال، نال الإطراء والإشادة، لخفة دمه ومعلوماته الوافرة، وطريقة تقديم النجوم.مدرب حراس مرمى الفيصلي عماد مشكاح، تحدث خلال مباراة الاعتزال مع الحارس اللبناني محمد سانتينا، عن الحارس اللبناني مهدي خليل القادم قريبا إلى النادي الفيصلي.حضور الأمين العام لاتحاد كرة القدم سمر نصار للمباراة، نال الإطراء والإشادة، وأسعد الكابتن معتز ياسين.النجوم العرب أيضا عبروا عن سعادتهم بطريقة استقبالهم في المطار، من قبل هيئة تنشيط السياحة.من الملاحظات أيضا، امتعاض معتز ياسين ومنظمي الحفل، من القائمين على فريق الحسين إربد، بسبب إجراء تدريب الفريق في موعد مباراة الاعتزال، على عكس الاتفاق المبرم بين معتز والحسين إربد الذي لم يحضر لاعبوه مباراة الاعتزال، خاصة وأن ياسين وجه الدعوة للاعبين للمشاركة في المهرجان.المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم عدنان حمد، حرص على إقامة حفل عشاء للاعبين العراقيين المشاركين في مهرجان الاعتزال رزاق فرحان ونشأت أكرم.الكابتن معتز ياسين، تلقى وعودا من شخصية محلية معروفة بالحصول على مبلغ 5 آلاف دينار كدعم، من دون أن يتسلم هذا المبلغ حتى الآن... الحارس المعتزل ينتظر أن تتجسد وعود الدعم من قبل شخصيات، على أرض الواقع قريبا.غطاشة يفسخ عقده مع الحسين للاحتراف في الرفاعوافق نادي الحسين إربد، على فسخ عقد لاعبه فارس غطاشة بالتوافق بين الطرفين، لإتاحة المجال أمام اللاعب للاحتراف في فريق الرفاع الشرقي البحريني الذي يدربه الأردني إبراهيم حلمي. غطاشة الذي يرتبط مع الحسين بعقد لمدة موسمين مقبلين، فاتح إدارة النادي بشأن فسخ العقد، بداعي رغبته في مواصلة الاحتراف في البحرين، وهو ما وافقت عليه الإدارة، وبالتالي السماح له بالاحتراف، على أن يلتحق بالرفاع منتصف الشهر المقبل.بهاء فيصل في تدريب الكرات بجهد من عاصيوصل النجم بهاء فيصل إلى مرحلة التدريب بالكرات، في مؤشر كبير على قرب جاهزيته للمنافسات، بعد احتجاب طويل جدا، بسبب إصابة تعرض لها خلال احترافه في الدوري القطري.ولعب معالج فريق الفيصلي المتميز والمحبوب شادي عاصي، دورا كبيرا ومهما في إيصال بهاء إلى هذه المرحلة، من خلال إشرافه على علاجه وتأهيله منذ فترة طويلة وحتى الآن. ولعبت خبرة عاصي في التأهيل والعلاج، دورا مهما في الإسراع بعلاج وتأهيل اللاعب، بانتظار ظهوره قريبا في المنافسات. ويتوقع أن يوقع بهاء بعد فترة عيد الأضحى، على كشوفات فريق الوحدات.أندية الثانية في حالة ذهولتعيش أندية الدرجة الثانية حاليا، في حالة من الذهول، بعد الأخبار التي تحدثت عن قيام اتحاد كرة القدم، بتخفيض الدعم السنوي للأندية من 12 ألف دينار إلى 3 آلاف، ما دفعها لمحاولة تدارك الأمر واللجوء إلى التصعيد في حال لم تفلح المحاولات في ثني الاتحاد عن القرار المفترض.ولم يتم التأكد فيما إذا كان اتحاد الكرة قد اتخذ قرارا رسميا بتخفيض المبلغ إلى 3 آلاف دينار، أم أن هذه التسريبات تهدف إلى الضغط على أندية الثانية التي لوحت بتعليق المشاركة احتجاجا على قلة الدعم المقدم من الاتحاد.الناطق الإعلامي باسم أندية الدرجة الثانية ورئيس نادي شباب حوارة راتب شطناوي، أشار إلى أن الاتصالات والمعلومات الواردة تفيد بقيام الاتحاد بتخفيض قيمة الدعم من 12 ألف دينار إلى 3 آلاف، معتبرا أن هذه الخطوة لا تتناسب مع شعار الاتحاد بدعم الأندية والكرة الأردنية، وأنها تؤدي لقتل الكثير من المواهب، كما تسرع من إفلاس الأندية. وبين شطناوي أن الأندية بدأت خطوات تصعيدية، من خلال السعي لطرح هذه الإشكالية في مجلس النواب، مطالبا اتحاد الكرة بإعلان موقفه رسميا من دعم أندية الدرجة الثانية، وكشف فيما إذا كان هناك قرار رسمي بتخفيض قيمة الدعم، أم أنه مجرد أقاويل، لافتا إلى أن مثل هذه الخطوة لا يمكن تصورها ولا يمكن تبريرها في حال تم اتخاذها فعليا.حداد يعود للفيصلييعود اللاعب احسان حداد، لتمثيل فريق الفيصلي في الموسم الكروي الحالي، بعد انتهاء فترة احتراف في الدوري العراقي. وقال الموقع الرسمي للنادي أن الفيصلي اتم إجراءات التعاقد مع اللاعب الدولي إحسان حداد، حيث وقع اللاعب عقداً إلكترونيًا لتمثيل الفريق في الموسم القادم.شرارة مرشح للعب أمام بنزيمابات لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم محمد أبو زريق "شرارة"، مرشحا لمواجهة النجم العالمي الفرنسي كريم بنزيما، يوم 27 من الشهر المقبل، في السعودية، ضمن منافسات المجموعات ببطولة الأندية العربية. مواجهة شرارة المنتظرة، تأتي من خلال لقاء فريق الاتحاد السعودي الذي يحترف في صفوفه بنزيما، مع فريق الترجي الذي يحترف في صفوفه محمد أبو زريق.كواليس النجوم• ينتظر أن يشهد مقر نادي السرحان اليوم، جلسة بحضور النادي الفيصلي، للحديث في مسألة انتقال اللاعب أحمد العرسان من السرحان إلى الفيصلي.• اللاعب محمود مرضي أجرى اتصالا ليلة أول من أمس مع وكيل أعمال اللاعبين، ليبلغه أن نادي الحسين إربد أقنعه بالاستمرار مع الفريق، وبالتالي الاعتذار عن عدم قبول عرض نادي أحد السعودي الذي قدم رسميا مبلغ 180 ألف دولار.. وكيل أعمال اللاعبين الذي عرض رسميا خطاب أحد السعودي لنادي الحسين، بدا غاضبا في حديثه مع مرضي الذي أبلغه أن إدارة نادي الحسين التقته و"خجلته" وطلبت منه الاستمرار مع الفريق.. وكيل أعمال اللاعبين، وفي اتصال مع "الغد"، أبدى عتبا شديدا على مرضي الذي وافق في البداية على العرض قبل أن يعلن رغبته في الاستمرار مع الحسين... الوكيل كشف عن مفاتحة اللاعب أنس العوضات للاحتراف في أحد، ولكن دون حسم للموضوع.• المحامي عماد حناينة الذي نجح في الدفاع عن اللاعب محمد أبو زريق "شرارة" والنادي الأهلي الليبي، أمام فريق الرمثا وكسب قضية شرارة في الاتحاد الدولي ومحكمة التحكيم الرياضية "الكاس"، حرص بعد صدور قرار محكمة الكاس لصالح موكليه، على إجراء مكالمة مع رئيس نادي الرمثا خالد سمارة، للحديث في الموضوع.. مكالمة المحامي جاءت تأكيدا منه أن ما جرى يمثل ساحة تنافس، وكل شخص حارب لمصلحة قضيته، وأن هذا لن يؤثر على احترام المحامي لنادي الرمثا وقيمته الكبيرة وجماهيريته.• عدد كبير من جمهور نادي الحسين إربد كان غاضبا على تعادل فريقه، أول من أمس، مع فريق الأهلي ببطولة الدرع، بل إن البعض ذهب منهم إلى المطالبة بإبعاد المدرب البرتغالي موتا.. عدد آخر من الجمهور طالب بضرورة التحلي بالصبر.• نادي الحسين إربد أعلن أن لاعبه محمد راتب الداود، سيجري صباح اليوم جراحة لإزالة الغضروف نتيجة الإصابة التي تعرض لها أمام الأهلي، وسيغيب اللاعب عن مباريات فريقه لمدى تصل إلى ستة أسابيع.• حارس المرمى تامر صالح قرأ الفاتحة مع نادي سحاب، تمهيدا لتوقيع الحارس على كشوفات الفريق.النجم كريم بنزيما - (من المصدر)