السبت 15 تموز 2023
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نجل مدرب السلط مطلوب للسرحان.. ومعسكر قطري بعمان

"الأولمبي" يستدعي لاعبي بايرن ميونيخ وبوخارست.. ناد يدعو حمد للحديث عن مسيرته غد

اللاعب الأردني في نادي بايرن ميونيخ الالماني يوسف قشي - (من المصدر)
اللاعب الأردني في نادي بايرن ميونيخ الالماني يوسف قشي - (من المصدر)
عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
منتخب قطر يعسكر في عماناضافة اعلان
يستعد المنتخب الأولمبي القطري لكرة القدم، لإقامة معسكر تدريبي في عمان خلال الفترة من 13 إلى 29 الشهر المقبل.
ويأتي هذا المعسكر في اطار تحضيرات المنتخب القطري، للتصفيات الآسيوية المؤهلة للأولمبياد، حيث جاء اختيار عمان للمعسكر للعديد من الأهداف التي تخدم الفريق في مسيرته بالتصفيات وهوية المنتخبات التي سيقابلها.
وكشفت وسائل إعلامية قطرية، أن المنتخب القطري، يسعى لخوض مباراتين وديتين في عمان، يرجح أن تكونا أمام المنتخب الوطني الأولمبي الذي يستعد هو الأخر للتصفيات الآسيوية التي تقام خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
ناد يدعو حمد للحديث عن مسيرته غدا
وجه أحد الأندية المحلية، الدعوة إلى المدير الفني السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم عدنان حمد، للحديث عن مسيرته التدريبية، في أمسية عمانية ودية تقام مساء يوم غد الاثنين في مقر النادي.
وحدد النادي الساعة السابعة والنصف من مساء يوم غد، لعقد هذا اللقاء الحواري، الذي لن يتطرق إلى بعض التفاصيل الإشكالية التي حدثت في الفترة الماضية، وأدت إلى عدم تجديد اتحاد الكرة للمدرب حمد، حيث سيتلخص الحوار حول مسيرة المدرب ومراحل عمله، ورؤيته لكرة القدم، علما أن حمد يحمل درجة الدكتوراه.
دعوة لاعبي بايرن ميونيخ وبوخارست للمنتخب الأولمبي
كشف مصدر في اتحاد كرة القدم، أن المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، دعا اللاعبين الأردنيين المحترفين في الخارج يوسف قشي الذي يلعب في فرق بايرن ميونيخ الالماني، وأحمد بني مصطفى الذي يلعب في فريق بوخارست الروماني، للالتحاق بصفوف المنتخب، أملا في استقطابهما لمشاركة المنتخب الأولمبي التصفيات الآسيوية.
المصدر أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة المدير الفني للمنتخب الوطني الأول المغربي حسين عموتة، للوقوف على جاهزية اللاعبين المحترفين في الخارج، للمشاركة في صفوف المنتخبات الوطنية، علما أن عموتة يشرف ايضا على المنتخب الأولمبي.
ووفق التوقعات، فإن المنتخب الأولمبي سيستدعي اللاعبين المحترفين بني مصطفى وقشي، للالتحاق به خلال معسكر تدريبي قادم، للوقوف على جاهزيتهما لتمثيل المنتخب في المرحلة المقبلة.
حسونة والخالدي والحافي يحاضرون بحكام لبنان
يغادر المحاضرون الأردنيون في التحكيم عوني حسونة وحسن الخالدي وإسماعيل الحافي عمان اليوم، متوجهين إلى لبنان، وذلك للإشراف على دورة الحكام الدولية التي يشارك فيها حكام من لبنان.
وجاءت الاستعانة بالمحاضرين الأردنيين، لما يمتلكونة من خبرة عملية ونظرية في هذا المجال.
نجل مدرب السلط مطلوب للاحتراف في السرحان
دخل فريق مغير السرحان لكرة القدم، في مفاوضات مع اللاعب السوري سامر خانكان، نجل المدير الفني لفريق السلط عماد خانكان.
وشهدت الأيام القليلة الماضية، مفاوضات إيجابية بين الطرفين، بانتظار حسم الأمور بشكل نهائي قريبا، في حال تم الاتفاق على كامل التفاصيل، علما أن هناك اتفاقا على التفاصيل المالية.
الرباط المغربي يأمل بالاستثمار في الحوراني بالبرتغال
يأمل نادي الرباط المغربي، باستثمار نجم الدفاع هادي الحوراني، في الاحتراف في البرتغال خلال الفترة المقبلة.
وكان نادي الرمثا، أعلن عن احتراف لاعبه الحوراني، في صفوف فريق الرباط المغربي لمدة 3 مواسم، مقابل حصول الرمثا على 100 ألف دولار، فيما يحصل اللاعب على 100 ألف دولار سنويا. المعلومات الواردة من الرباط المغربي، تفيد بتفكير النادي باستثمار إمكانيات الحوراني، للترويج له للاحتراف في نادي برتغالي، ما يعود بالفائدة المادية على النادي نفسه، في حال نجح باستثمار اللاعب بالشكل المطلوب.
الرمثا يفكر بمعسكر تدريبي في سورية أو العقبة
يسعى نادي الرمثا، لتأمين معسكر تدريبي لفريق كرة القدم، خلال المرحلة المقبلة، استعدادا لمنافسات دوري المحترفين الذي ينطلق يوم 3 الشهر المقبل.
نادي الرمثا يفكر بالمقام الأول، بتنظيم معسكر تدريبي في سورية، ولكنه يخشى من عدم تمكن عدد من لاعبيه في الحصول على إجازة من العمل للذهاب خارج الأردن، ما دفع الإدارة للتفكير بإقامة معسكر تدريبي في مدينة العقبة في حال تم ترتيب الأمور.
وكانت بطولة الدرع ، قد كشفت عن مواهب كروية متميزة في صفوف الفريق، قادرة على المنافسة في الموسم الحالي أو المواسم المقبلة.
كواليس النجوم
• حارس مرمى فريق الرمثا لكرة القدم مالك شلبية، وجه الدعوة لعدد كبير من نجوم كرة القدم المحلية، لحضور حفل زفافه الذي يقام اليوم في مدينة الرمثا.. شهامة أهل الرمثا وكرمهم ونخوتهم دفع شلبية لإقامة الحفل في الرمثا رغم إقامته في عمان.. كل من يلعب في نادي الرمثا، يخرج سعيدا بفزعة ونخوة أهل المدينة.
• الساعات القليلة الماضية والساعات القليلة المقبلة، شهدت وتشهد حراكا واسعا ومفاوضات، قبيل اغلاق فترة باب القيد الليلة.
• مدرب فريق أهلي دبي الإماراتي لكرة القدم، بدأ بمتابعة مباريات فريق الوحدات، للوقوف على مستوى الفريق، استعدادا للمباراة التي تجمع الطرفين يوم 15 الشهر المقبل في الدور التمهيدي بدوري أبطال آسيا. 
• مكافأة بطولة درع الاتحاد لكرة القدم التي تبلغ 15 ألف دينار، سيتم توزيعها بالكامل على لاعبي فريق الفيصلي الذين ظفروا باللقب عن جدارة واستحقاق.. إلى ذلك عاد المدير الفني لفريق الفيصلي جمال أبو عابد إلى عمان أمس، قادما من إسبانيا بعد زيارة خاصة حضر خلالها حفل تخريج نجله من الجامعة.. ابو عابد يقود تدريب الفريق اليوم.
• فترة قيد اللاعبين تنتهي مساء اليوم الأحد، فيما يستمر باب القيد للاعب الأجنبي لحوالي 3 أسابيع قادمة.




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