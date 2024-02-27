الاتحاد الفلسطيني يهنئ بإنجاز النشامى.. صعوبة في نقل مباراة المنتخب خارج باكستان

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



الاتحاد الفلسطيني يهنئ بإنجاز منتخب النشامى

تلقى اتحاد كرة القدم، تهنئة الاتحاد الفلسطيني، بمناسبة إنجاز منتخب النشامى في كأس آسيا والمتمثل في حصول المنتخب الوطني على المركز الثاني في البطولة القارية.

جاء ذلك خلال استقبال سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد الكرة، للفريق جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني الذي قدم التهنئة لسمو الأمير علي ولأسرة كرة القدم الأردنية بهذا الإنجاز الكبير، متمنيا التوفيق للكرة الأردنية في تحقيق مزيد من الإنجازات.

ويعتبر سمو الأمير علي أحد أبرز الداعمين للكرة الفلسطينية، التي تعاني من ظروف صعبة بسبب ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث يحرص سموه على توفير الدعم للأشقاء من خلال فتح أبواب المدن الرياضية أمام المنتخبات الفلسطينية، وتوجيهاته الدائمة بتسهيل مهمة المنتخبات الفلسطينية.

"العريس" باسم تيم..

من المباراة إلى حفل الزفاف

يعتبر حارس مرمى المنتخب الوطني السابق باسم تيم، النجم الذي شارك في مباراة مع فريقه الوحدات بنفس اليوم الذي أقيم فيه حفل زفافه.

الحديث في هذا الموضوع جاء على خلفية الإشادة بحارس مرمى فريق الوحدات عبدالله الفاخوري، الذي احتفل بزفافه يوم الأحد الماضي، قبل أن يشارك في اليوم التالي مباشرة في مباراة فريقه أمام الأهلي بدوري المحترفين.

باسم تيم كان صاحب الأسبقية في هذا الموضوع، وتحديدا عام 1979، عندما شارك فريق الوحدات في مباراته أمام فريق عمان والتي أقيمت الساعة الثانية ظهرا، قبل أن يغادر من الملعب إلى حفل الزفاف مباشرة، في موقف يؤكد تفاني الحارس في خدمة ناديه.

باسم تيم أكد أن اخلاصه للفريق الذي يلعب له، دفعه للموافقة على هذه الخطوة، مستذكرا تلك الذكريات الجميلة التي طالما تغنى بها.

يشار إلى أن المباراة انتهت بفوز فريق الوحدات بنتيجة 1-0، سجله اللاعب جلال قنديل.

"النشامى" يواجه صعوبة في نقل مباراته من باكستان

تفيد المعلومات أن اتحاد كرة القدم، واجه صعوبات كبيرة خلال محاولاته لنقل مباراة المنتخب الوطني أمام باكستان المقررة يوم 21 الشهر المقبل في باكستان، إلى دولة أخرى، في اللقاء الذي يقام ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

وحاول اتحاد الكرة خلال الأيام الماضية، اقناع المعنيين بنقل المباراة إلى مكان آخر غير باكستان، بسبب عدم توفر الانارة في الملعب، الأمر الذي دفع اتحاد الكرة الباكستاني لتحديد موعد المباراة خلال ساعات الظهيرة، ولكن دون أن ينجح الاتحاد حتى اللحظة في مساعيه.

وحسب البرنامج تقام مباراة الذهاب بين الأردن وباكستان يوم 21 الشهر المقبل، فيما تقام مباراة الإياب في عمان يوم 26 من نفس الشهر.

إلى ذلك ينتظر أن يصل الجهاز الفني المعاون للمنتخب الوطني إلى عمان قادما من المغرب يوم 4 الشهر المقبل، لاستئناف قيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

ويتخلف المدير الفني الحسين عموتة عن مرافقة جهازه المعاون، بانتظار تحديد موعد لاحق لالتحاقه بالمنتخب، استعدادا لمباراتي باكستان.

ولم يتم حتى الآن حسم موقف عموتة من الاستمرار مع المنتخب، في ظل تناقض تصريحات المعنيين.

دائرة الحكام ترد بتسجيلات للحكم المخادمة

ردت دائرة الحكام على تصريحات رئيس نادي الوحدات بشار الحوامدة، بشأن كلمات كان يتحدث بها الحكم أدهم مخادمة للاعبين، خلال مباراة الوحدات والحسين إربد في اللقاء المؤجل بمرحلة الذهاب بدوري المحترفين، والتي وصفت بانها استفزازية.

رد دائرة الحكام جاء من خلال فيديو مدته 32 دقيقة، يحمل تسجيلات لما كان يتحدث به الحكم خلال المباراة، حيث تم إرسال هذا الفيديو للأمانة العامة للاتحاد، لاثبات أن الحكم لم يتحدث بأي كلام خارج عن المألوف.

المدرب المصري مصطفى حسن يستعيد ذكرياته في الأردن

يتواجد في عمان حاليا، المدرب المصري مصطفى حسن، المعروف في الشارع الرياضي المحلي لجيل الزمن الجميل، خاصة في الثمانينيات، حيث سبق لهذا المدرب وأن لعب في صفوف فريق الجزيرة، وحقق معه لقب بطولة الدرع مطلع الثمانينيات، قبل أن يعود لتدريب الجزيرة ويحقق معه لقب بطولة الدرع في عام 1986.

وفور وصوله إلى عمان بدأ المدرب المصري في استعادة الذكريات، من خلال جولاته في الأماكن الرياضية التي عرفها، إلى جانب لقاء عدد من الرياضيين الذين عاصروه في نادي الجزيرة العريق.

مصطفى حسن جاء للعب في الجزيرة كمهاجم، ولكنه في مباراة ودية لعب في مركز القشاش، لظروف مرت على الفريق، ليتألق في هذا المركز الذي تم تثبيته فيه لاحقا.

يشار إلى أن مصطفى حسن هو شقيق المدرب أحمد حسن الذي أشرف على تدريب الفيصلي وعمان والجزيرة.

السلط يرد على "التأديبية"

رد نادي السلط في بيان صدر أمس، على قرارات اللجنة التأديبية في اتحاد الكرة، المتعلقة بمخالفة النادي لتعليمات الرقابة المالية، والتي تسببت في قرار بحرمان رئيس النادي خالد عربيات وأمين السر مهند الجزازي من مزاولة أي نشاط لكرة القدم لمدة 6 أشهر.

وقال البيان: بدأ اتحاد الكرة بتطبيق تعليمات الرقابة المالية على أندية المحترفين منذ موسم 2021، والتي تحدد السقف المالي لمجموع قيمة التعاقدات المالية لكل من اللاعبين والمدربين والأجهزة الطبية والإدارية وبدل الانتقالات والاستعارة بمبلغ 300 ألف دينار لموسم 2021 ومبلغ 200 ألف دينار لموسم 2022 ومبلغ 175 ألفا لموسم 2023/2024 .

وأضاف: منذ صعود النادي لدوري المحترفين لم تكن تعليمات الرقابة المالية وتحديد السقف المالي لمجموع قيم التعاقدات موجودة إذ لا وجود لسقف مالي لمجموع قيم التعاقدات وفي ظل ذلك تعاقد النادي مع كوكبة من اللاعبين لأكثر من موسم وذلك من أجل المحافظة على استمرارية وجود النادي في دوري المحترفين و للظهور بالشكل المشرف للنادي في البطولات المحلية ورفع علم الوطن في المشاركة الآسيوية وبدخول تعليمات الرقابة المالية ( تحديد سقف أعلى لقيم التعاقدات ) حيز التنفيذ كان النادي على أبواب تجاوز الدور نصف النهائي لبطولة الاتحاد الآسيوي وقد كانت قيم التعاقدات تتجاوز السقف المالي المحدد من قبل الاتحاد مما كان يتعين على النادي المحافظة على اللاعبين دون المساس بقيم التعاقدات ولم يكن هناك أي تجاوزات مالية وفق ما يتداولها البعض من المشككين.

وأكد السلط أن إدارة النادي سددت بما يتجاوز ما نسبته 80 % من قيم تلك التعاقدات بفضل من الله وبوقوف المحبين المخلصين مع النادي، لافتا أن النادي في الموسم الحالي 2024/2023 قد أبرم جميع عقوده مع اللاعبين والمدربين والأجهزة المساندة لفريق كرة القدم وفق السقف المالي المحدد من قبل الاتحاد، لو تم اعتماد التبرعات المالية التي يحصل عليها النادي ضمن حدود السقوف المالية لما كان هناك أي تجاوز لحدود السقف المالي للمواسم السابقة للموسم الحالي.

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كواليس النجوم

• نجم محلي معروف، شن هجوما عنيفا على إدارة النادي والجهاز الفني، بسبب توجه النادي لإخراجه من كشف الفريق بداعي الإصابة.. اللاعب تحدث بانفعال مع النادي والمدرب، الأمر الذي دفع النادي للإبقاء عليه.

• نجم أحد أندية المحترفين لكرة القدم، كشف عن تذمر كبير داخل الفريق، بسبب عدم الحصول على رواتب للشهر السادس.. اللاعب لوح بتصعيد إعلامي في حال لم تنجح الإدارة بتأمين جزء من المستحقات المتأخرة.

• المدرب العراقي السابق لفريق الرمثا أمين فيليب الذي حصد لقب الدوري مع الفريق موسم 2021، تواجد في المدرجات لحضور مباراتي الوحدات مع الأهلي، والحسين إربد وشباب الأردن.. فيليب التقى في مدرجات ستاد عمان مع لاعب الرمثا السابق ولاعب الوحدات الحالي محمد أبو زريق "شرارة" على هامش مباراة الوحدات والأهلي.

• جمهور النادي الفيصلي يتساءل عن موعد التحاق حارس المرمى السوري أحمد مدنية الذي تم إعلان التعاقد معه أخيرا.

• لاعب فريق الوحدات محمد عبدالمطلب "بوغبا"، بدا مندهشا من انتقادات جمهور الفريق خلال مباراة الأهلي أول من أمس، الأمر الذي دفعه لتوجيه إشارة للجمهور بضرورة الكف عن النقد.

• المحترف الكونغولي في فريق الوحدات كريست كوفوما، كشف بعد نهاية مباراة فريقه الأخيرة أمام الأهلي أول من أمس، انه اخفى خبر وفاة والدته قبل 72 ساعة من المباراة، عن الفريق والإدارة حرصا منه على عدم التأثير على الفريق في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي.

• أندية المحترفين وفي خطابها لاتحاد الكرة، على خلفية اجتماعها الأخير في نادي مغير السرحان، طالبت بعقد مؤتمر وطني يضم الأندية والاتحاد والحكومة والقطاع الخاص للبحث عن حلول مالية.