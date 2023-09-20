الاتحاد يدفع للأندية واللاعبون يتربصون.. الفيصلي يحصل على 55 ألف دينار من مباراة ناساف

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.تفيد المعلومات بأن اتصالات مكثفة شهدتها الساعات القليلة الماضية، لتطويق أزمة أندية المحترفين مع اتحاد الكرة، والتي تسببت في قرار الأندية بتعليق مشاركتها في الدوري، بسبب عدم استجابة الاتحاد لمطالبها المتعلقة بتسديد مستحقات مالية.المعلومات تفيد بأن المشاورات والاتصالات المكثفة بين الأندية (بمبادرة من رئيس أحد أندية المحترفين) والاتحاد ممثلا بنائب الرئيس مروان جمعة، أسفرت عن تجاوب الاتحاد مع طلب الأندية بشأن صرف جزء من المستحقات، وهو الأمر الذي نال رضا الفرق المشاركة بالدوري.وينتظر أن تسفر هذه المشاورات الإيجابية، عن عودة الأندية عن قرارها بتعليق المشاركة، وبالتالي إقامة مباريات الجولة السادسة من الدوري وفق البرنامج المعلن مسبقا، الذي تنطلق منافساته اليوم. معلومات توجه اتحاد الكرة لصرف مبالغ مالية جيدة للأندية، فتحت شهية اللاعبين الذين راحوا يتربصون بموعد صرف المستحقات، من أجل الانقضاض على الأندية التي دائما ما تؤخر صرف مستحقات اللاعبين لفترات طويلة، بداعي عدم حصولها على دعم من الاتحاد، لتأتي أخبار عزم الاتحاد صرف مستحقات الأندية، ما وضع اللاعبين على أهبة الاستعداد للانقضاض على إدارات أنديتهم للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة كثيرا.بينما كان مدرب فريق فئات عمرية في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، يستعد لوضع تشكيلته لمباراة في الدوري، تفاجأ بقصاصة من الورق عن طريق أحد الإداريين، تحمل أسماء اللاعبين الذين ترشحهم الإدارة للعب في التشكيلة الأساسية للمباراة.المدرب ثار غضبا من هذا التصرف، وحاول جاهدا إقناع الإدارة بأن هذا التصرف ليس احترافيا، دون أن ينجح في ذلك، وبالتالي نجاح الإدارة في وضع التشكيلة التي تريد في المباراة.غادر المحترف الكونغولي في فريق الوحدات لكرة القدم ايتو عمان، عائدا إلى بلاده، في زيارة طارئة تستمر لمدة أسبوع.وتوجه المحترف قبل مباراة فريقه الآسيوية أمام اتحاد أهلي حلب السوري، إلى بلاده، متمنيا للفريق الفوز، وهو ما تحقق. يشار إلى أن ايتو يغيب عن مباريات الوحدات، بسبب معاناته من تمزق.إلى ذلك، ينتظر لاعبو فريق الوحدات، صرف المكافآت المالية التي وعد بها رئيس النادي، بعد الفوز في أولى مباريات الفريق ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي.خضع لاعب المنتخب الأولمبي ونادي الحسين إربد لكرة القدم مهند العرامشة، لعملية في الركبة، لمعالجة القطع في الرباط الصليبي. وتعرض اللاعب للإصابة أثناء تدريب مع المنتخب الأولمبي، ما تسبب في قطع في الرباط الصليبي.وأجريت العملية للاعب في مستشفى ابن الهيثم، على نفقة اتحاد كرة القدم.حصل النادي الفيصلي على 55 ألف دينار، كريع من مباراته أمام ناساف الأوزبكي، التي أقيمت مساء الإثنين الماضي على ستاد عمان الدولي، ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا. وشهدت المباراة حضور حوالي 13500 مشجعا من جمهور الفيصلي.خضع قائد فريق السلط لكرة القدم مقداد عارف، لعملية جراحية في الساق، تخللها وضع مادة البلاتين، لمعالجة الكسر الذي تعرض له خلال مباراة فريقه الأخيرة بدوري المحترفين. ويغيب اللاعب عن الملاعب لمدة 3 أشهر، حيث يبدأ بعد حوالي شهر، عملية التأهيل، استعدادا للعودة للمنافسات. مقداد عارف الذي يحظى بحب واحترام الجميع، استقبل في المستشفى، عددا كبيرا من محبيه الذين حضروا للاطمئنان عليه بعد العملية.تلقى فريق نشامى المستقبل للسيدات تحت 16 عاما، إشادة كبيرة في أول ظهور له على مستوى الكرة النسوية، بعد حصوله على المركز الثاني في بطولة أندية الدرجات للفئة المذكورة.الفريق الذي يقوده المدرب محمد عربيات، ويعاونه في المهمة مدرب حراس المرمى رامي البشيتي، نجح في إظهار لاعبات جديدات على الساحة الكروية بإمكانيات جيدة، رغم تجمع الفريق منذ فترة قصيرة، وعدم ممارستهن اللعبة من قبل. وسيعمل نشامى المستقبل، في الفترات المقبلة، على توسيع مشاركته بالحضور في أكثر من فئة سنية، سعيا للمنافسة على الحضور بدوري المحترفات بمواسم لاحقة.خسر لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم موسى التعمري، المحترف في صفوف فريق مونبلييه، جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لكرة القدم عن شهر آب (أغسطس) الماضي، والتي فاز بها الياباني تاكومي مينامينو لاعب فريق موناكو.وضمت قائمة المرشحين للمنافسة على الجائزة أيضا اللاعب مانويل أوجارت نجم فريق باريس سان جيرمان، حيث يأتي ترشيح التعمري للجائزة بعدما خطف الأنظار إليه بتسجيله 3 أهداف مع مونبلييه في "الليغ1".كشف مشجع جزراوي مغترب في الولايات المتحدة الأميركية، وبالصدفة، عن خلل في برمجة مباريات دوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى.القصة تتلخص في أن المشجع الجزراوي المغترب في أميركا منذ 15 عاما، عاد إلى عمان، وقرر حضور مباراة فريق الجزيرة أمام صما الtتي كانت مقررة يوم الأحد الماضي على ملعب البترا، ضمن دوري الأولى، حيث توجه إلى الملعب ليتفاجأ بوجود مباراة فريقي شباب الأردن ومعان بدوري المحترفين.المشجع أصيب بصدمة، وقرر العودة إلى برنامج دوري الأولى مجددا، ليجد فعلا أن المباراة مقررة الأحد على ملعب البترا، ليقوم بالاستفسار من أحد الصحفيين المتواجدين هناك، حول ما يجري في الملعب، ليجيبه الصحفي أن اتحاد الكرة حدد الساعة السادسة من مساء يوم الأحد، موعدا لإجراء مباراة بدوري المحترفين، ومباراة بدوري الدرجة الأولى، وذلك عن طريق الخطأ، قبل أن يعود الاتحاد ويصحح الموضوع قبيل المباراتين، من خلال ترحيل مباراة الجزيرة لليوم التالي، وهو ما يفسر إجراء هذا التعديل.• ناد في دوري المحترفين لكرة القدم، سبق وأن استمزج رأي مدير فني لتولي تدريب الفريق رسميا.. المدرب رفض الفكرة، ما دفع النادي لطلب مساعدتهم على نظام "الفزعة".. المدرب رفض أيضا، ونصحهم بالتوجه إلى أحد أبناء النادي لتدريب الفريق.• اتحاد الكرة قام، أمس، بصرف مبلغ ألفي دينار لكل ناد في دوري الدرجة الثانية.• مسؤول المدارس الريادية يوسف الداود، الذي رعى الموسم الكروي الماضي، بات قريبا من رعاية الكرة الطائرة الأردنية خلال الفترة القريبة المقبلة.. الداود مرشح لرعاية نهائي دوري السيدات للكرة الطائرة غدا.. اتحاد الكرة الطائرة يعمل بشكل احترافي لدعم اللعبة.• إدارة الفيصلي يتوقع أن تستدعي اليوم مدرب الفريق التونسي غازي الغرايري، للاستفسار عما جرى في مباراة ناساف، وأسباب الخسارة.• اللاعب الأردني الناشئ صالح الجنيدي، قرر الهجرة إلى الخارج، بحثا عن فرصة لعب خارجية، بعد تداعيات قرار استبعاده عن منتخب الناشئين قبل أشهر عدة.. اللاعب الجنيدي الذي يحمل الجنسية الأوكرانية، سبق وأن عاد إلى مدينة الرمثا، بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، لينضم إلى فريق سهل حوران للناشئين، حيث أبدع في تقديم مستويات فنية جيدة، ليتم اختياره لتمثيل منتخب الناشين، قبل أن يتم استبعاده لاحقا بداعي عدم تغيبه عن أكثر من تدريب.. الجنيدي غادر قبل يومين إلى سويسرا بحثا عن هجرة أملا في فرصة لعب أفضل.• أحد أندية المحترفين، طالب اتحاد الكرة بعدم الوقوف في صف الأندية فيما يتعلق بمسألة الشكاوى التي تقدم من اللاعبين والمدربين ضد الأندية.. النادي أشار إلى أن لجان اتحاد الكرة تتحيز للأندية، من أجل عدم زيادة معاناة تلك الأندية ماليا، من خلال تأجيل النظر في الشكاوى لفترة طويلة، وهو الأمر الذي يغضب المشتكين.• إدارة نادي السلط، دعت لاعبي فريق الكرة لاستئناف التدريبات أمس، بعد فترة احتجاب احتجاجا على عدم صرف المستحقات المالية.. لاعبو السلط لم يتدربوا منذ السبت الماضي، احتجاجا على تأخر الرواتب.. الإدارة دعت اللاعبين للتدرب أمس، على أن تمنحهم دفعة من الراتب اليوم.المشجع السلطي عبد الرزاق عربيات خلال زيارة مقداد عارف بعد إجراء العملية-(من المصدر)