الاتحاد يسلم الفيصلي والوحدات 73 ألفا.. محروس وصياحين يعودان من زاخو.. صلاح يشارك في مباريات إسبانيا

خالد الخطاطبة

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عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.الاتحاد يسلم الفيصلي 39 ألفا والوحدات 34سلم اتحاد كرة القدم، خلال اليومين الماضيين، فريقي الفيصلي والوحدات مبالغ مالية وصلت إلى حوالي 73 ألف دينار، من ريع مباراة ذهاب كأس السوبر، وجائزة المركزين الأول والثاني في بطولة الدرع.وحصل الفيصلي على 24 ألف دينار، كما حصل الوحدات على نفس المبلغ، وهو مبلغ ريع مباراة ذهاب كأس السوبر، حيث حصل كل فريق على 24 ألف دينار بعد أن قام الاتحاد بخصم بعض المبالغ الأخرى الاعتيادية.وتسلم الفيصلي أيضا 15 ألف دينار جائزة بطل الدرع، فيما تسلم الوحدات 10 آلاف دينار قيمة جائزة صاحب المركز الثاني في الدرع.وأنعشت هذه المبالغ صندوقي الناديين بشكل نسبي، قبل مباراة إياب كأس السوبر التي تجري يوم غد على ستاد عمان.يشار إلى أن كل ناد يلعب في مباراة السوبر، يحصل أيضا على 14 ألف دينار وفق اتفاقية معروفة منذ سنوات.محروس وصياحين يعودان من زاخو العراقيعاد المدرب السوري نزار محروس، واللاعب الأردني خالد صياحين من العراق، بعد أن تواجدا خلال الفترة الماضية في صفوف فريق زاخو لكرة القدم.وتولى محروس خلال الفترة الماضية، مهمة المدير الفني لفريق زاخو، فيما لعب صياحين كمحترف في صفوف الفريق.وانتهى عقدا محروس وصاحين مع زاخو، علما أن الفريق العراقي أبلغ محروس رغبته بتجديد عقده في الفترة المقبلة، دون أن يحصل زاخو على رد نهائي من المدرب السوري.عمر صلاح يلعب أساسيا في مواجهة الفرق الإسبانيةشارك المحترف الأردني في فريق الوكرة القطري لكرة القدم عمر صلاح، في المباريات الثلاثة التي خاضها فريقه أمام فرق إسبانية، في إطار المعسكر التدريبي الذي يجريه الوكرة في إسبانيا.وكشفت المباريات الثلاثة التي خاضها الوكرة، مع فرق إسبانية معروفة هي لاس بالماس وإستيبونا وقادش، عن ثقة قطرية كبيرة باللاعب صلاح الذي انتقل حديثا للوكرة.مدرب سحاب يطلب محترفا لتعويض أبو عرقوبطلب المدير الفني لفريق سحاب لكرة القدم أمجد أبو طعيمة، ضرورة الإسراع بالتعاقد مع محترف أجنبي يلعب في مركز الهجوم، لتعويض غياب المهاجم محمد أبو عرقوب الذي انتقل إلى سحاب قادما من الحسين إربد.واصطدم سحاب بتعرض أبو عرقوب لإصابة في رباط الركبة، قبل انخراطه في تدريبات ومباريات فريقه، ما دفع أبو طعيمة لمطالبة الإدارة بالتعاقد مع مهاجم أجنبي، لتعويض غياب أبوعرقوب.أبو شنب والدبوبي مدربان في العروبة السعوديقررت إدارة نادي العروبة السعودي، تعيين المدربين زياد أبو شنب وليث الدبوبي، لقيادة فريق العروبة سن 15 لكرة القدم.وجاء تعيين المدربين الأردنيين بتوصية من المدير الفني لفرق الفئات العمرية في العروبة الأردني أنس صبرة، الذي جدد النادي السعودي عقده للموسم الثالث على التوالي، بعد دوره في إثراء فرق الفئات خلال تلك الفترة.وينتظر أبو شنب والدبوبي، إتمام إجراءات السفر، تمهيدا للالتحاق بالعروبة.يشار إلى أن أنس صبرة عكس صورة حضارية عن المدرب الأردني، ما دفع العروبة لتجديد عقده للموسم الثالث على التوالي.تعامل جديد للحكام مع المدربينكشفت جلسات تحليل أداء الحكام خلال مباريات بطولة الدرع وكأس السوبر، عن مبالغة مدربين في اقتحام الملعب والاحتجاج على التحكيم، الأمر الذي دفع الحكام لانتهاج طريقة جديدة مع المدربين تتمثل في رفع درجة الحزم بشكل أكبر.وكشفت مصادر أن تحليل المباريات، كشف عن اعتراضات كثيرة من المدربين، دون أن يكون هناك مواقف صارمة من الحكام، الأمر الذي دفع لضرورة إعادة النظر مع احتجاجات المدربين، والعمل على تنبيه مثل هؤلاء المدربين بعدم الاعتراض بشكل دائم وغير مبرر.صفات عموتة ترفع من نسبة التفاؤلأجمع أكثر من شخصية رياضية معروفة، سبق لها العمل مع المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم حسين عموتة، على أن قرار اتحاد الكرة بالتعاقد مع هذا المدرب المغربي، ربما يكون القرار الأفضل للاتحاد منذ سنوات طويلة، نظرا للكاريزما التي يتمتع بها هذا المدرب.وفي حديث لـ"الغد" لشخصيات رياضية وإعلامية أردنية معروفة تعاملت مع عموتة خارج الأردن، أجمعوا على أن شخصية عموتة قادرة على ايصال المنتخب للمونديال، شريطة تعاون الاتحاد بشكل كامل مع المدرب، ومنحه الصلاحيات الكاملة، خاصة فيما يتعلق بتشكيل جهازه الفني ومعاونيه.وأشار المتحدثون إلى أن عموتة شرس في العمل مع الفريق الذي يدربه، ولطيف في التعامل خارج الملعب، ولا يجامل في اختيار اللاعبين حتى لو تعرض لضغوطات، لأنه يؤمن بقدرته على اختيار الأفضل، ويتحمل مسؤولية اختياراته.كواليس النجوم• لاعبو فريق الحسين إربد لكرة القدم، احتفلوا خلال معسكرهم التدريبي الجاري حاليا في تركيا، بعيد ميلاد اللاعب رجائي عايد.. معسكر تركيا ساهم في زيادة حالة الانسجام بين اللاعبين، وهو أمر مهم لتحقيق نتائج فنية جيدة في المباريات.• درجات الحرارة العالية، دفعت اتحاد كرة القدم، لتأجيل مباريات في دوري سن 15 كانت مقررة عند الساعة التاسعة صباحا خلال الأسبوع المقبل.• جمال الطبيعة في مدينة عجلون، أبهر حكام دوري المحترفين الذين يختتمون اليوم الخميس معسكرهم التدريبي في هذه المدينة الجميلة.. الحكام استثمروا تواجدهم في عجلون للاستمتاع بجمالها ومناظرها الخلابة، وملعبها الجميل.. الحكام أيضا استمتعوا بركوب تلفريك عجلون.• لاعب فريق الوحدات لكرة القدم فراس شلباية، لم يتدرب جماعيا مع الفريق منذ مباراة ذهاب كأس السوبر، ما يرجح غيابه عن تشكيلة الفريق في مباراة إياب السوبر.• المدرب الأردني ماهر إسماعيل، غادر إلى قطر أول من أمس، لاستئناف مشواره مدربا لفرق الفئات العمرية في نادي الشيحانية القطري.• آلية بيع تذاكر مباراة الفيصلي والوحدات، رافقها الكثير من حالات اللغط، ما دفع الكثيرين لمطالبة اتحاد الكرة باتباع آلية أكثر دقة وعدالة وسهولة.• لاعبو الفيصلي والوحدات يتوجهون اليوم إلى الفندق، للدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمباراة إياب كأس السوبر التي تجري غدا.• الأزمات المالية التي تعيشها أغلب أندية المحترفين، دفعت فرقها لكرة القدم للدخول في معسكرات محلية تشتمل على تدريبات صباحية ومسائية.. اللاعب يتدرب صباحا قبل أن يعود إلى البيت ومن ثم العودة للتدريب المسائي.• مشجعون لفريق الحسين إربد، انتقدوا المناكفات المتبادلة بين البعض من جماهير النادي، مطالبين بضرورة التفرغ لمناصرة فريق الكرة بعيدا عن الشخوص.. أحدهما طالب مسؤولي النادي بإيقاف منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والتفرغ للعمل لمصلحة النادي، كون العمل الذي يجسد على أرض الواقع هو الذي يرد على أي منتقد.. فريق الحسين مقبل على مرحلة مهمة، تحتاج إلى توحيد موقف المشجعين.