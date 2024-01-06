الاتحاد يطلب مدربين.."الأولمبي" ينتظر حسم مباراتي الجزائر.. 6 لاعبين مرشحون لمغادرة سحاب.. قطر تنعش عموتة

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

اتحاد الكرة يطلب مدربين

اعلن اتحاد كرة القدم، عن طلب مدربين للتعيين في المنتخبات الوطنية، خلال المرحلة المقبلة.

ونشر الاتحاد إعلانا على موقعه الرسمي، يكشف فيه عن حاجتة لتعيين مدرب منتخب سن 15، ومساعد مدرب ومدرب حراس مرمى، كما طلب رئيس تحليل فني، ومدير كرة نسوية، إلى جانب البحث عن تعيين مدير تجاري.

"الأولمبي" ينتظر رد الجزائر لحسم مصير لاعبيه

يبحث المنتخب الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم، عن اجراء مباراتين وديتين مع نظيره الجزائري يومي 15 و18 الشهر الحالي، في اطار التحضيرات للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

وشهدت الأيام الماضية، مراسلات بين الاتحادين الأردني والجزائري، بشأن تنظيم هاتين المباراتين في عمان، ولكن من دون التوصل لاتفاق نهائي حتى يوم أمس، بانتظار مواصلة المخاطبات أملا في إقامة المباراتين.

المنتخب الأولمبي، الذي يعاني حاليا من ضغوط من عدد من أندية المحترفين، لاستعادة لاعبيها، لمباشرة التدريبات معها، ينتظر رد الجزائر، لتحديد الخطوة التالية، حيث يتجه المنتخب لاعادة اللاعبين إلى أنديتهم يوم الأربعاء المقبل، في حال لم تنجح مساعي اقامة مباراتي الجزائر، أما في حال إقامتهما، فإن المنتخب سيحتفظ بلاعبيه لحين الانتهاء من الوديتين.

ويواصل المنتخب الأولمبي تدريباته في الأيام الحالية، حيث تولى قيادة التدريبات أمجد الطاهر، في ظل التحاق المدير الفني للمنتخب عبدالله ابو زمع، بالمنتخب الوطني الأول.

ويستعد المنتخب الأولمبي، للمشاركة في نهائيات آسيا المقررة في قطر خلال شهر نيسان (إبريل) المقبل.



جمال مرشح لتدريب سحاب..و6 لاعبين يستعدون للرحيل

تفيد المعلومات أن جمال محمود، مرشح للعودة لتولي مهمة المدير الفني لفريق سحاب خلال مرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة القدم.

ولم يصدر اي قرار رسمي بهذا الشأن، ولكن بعض المعلومات تعتبر أن محمود مرشح لتولي مهمة تدريب الفريق إلى جانب المدرب العام محمد المحارمة والمساعد بهاء جمال ومدرب حراس المرمى سلامة عيد.

وكان من ضمن خيارات سحاب، التعاقد مع المدرب السوري ماهر البحري.

فريق سحاب أيضا يستعد لهيكلة كبيرة في صفوفه، حيث طلب اللاعب حمزة الصيفي فسخ العقد، فيما هناك 5 لاعبين مرشحون بقوة لمغادرة سحاب وهم : زيد ابو عابد وتامر صالح ومحمد طنوس وايهاب الخوالدة وسلطان الشياب.

عموتة ينتعش

شعر المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموتة، بحالة من الانتعاش، بعد الفوز الأول له مع المنتخب الوطني، منذ أن تسلم مهمته قبل عدة أشهر.

وحقق المنتخب الوطني أول من أمس، فوزا وديا على منتخب قطر بنتيجة 2-1، بعد 5 خسائر وتعادلين، ما دفع عموتة لتنفس الصعداء، كون هذا الفوز خفف من ضغط الشارع الرياضي المحلي، الذي وجه سيلا من الانتقادات لنتائج واداء المنتخب في عهد المدرب المغربي.

كما ساهم هذا الفوز في رفع الحالة المعنوية للاعبي النشامى، أملا في تعزيز هذه الحالة المعنوية في ودية اليابان يوم الثلاثاء المقبل، قبل اقتحام منافسات كأس آسيا رسميا.

4 لاعبين يغادرون السلط وترشيح موافي والبلاونة

غادر اللاعبون أنس جبارات وإبراهيم دلدوم وعبدالله عوض وعمر مناصرة، فريق السلط لكرة القدم، لأسباب مختلفة، ابرزها التفاصيل المالية، بانتظار البحث عن وجهة لعب جديدة، خلال مرحلة الإياب من دوري المحترفين.

وربما يرتفع عدد اللاعبين المغادرين في السلط، في حال لم تلتزم الإدارة بصرف راتب شهر قريبا، حيث وعدت الإدارة اللاعبين بصرف راتب شهر يوم 15 الشهر الحالي، وهو ما دفع نجوم الفريق للموافقة على الموعد، على أن يلجأوا للإضراب في حال لم يلتزم النادي بموعد الصرف.

وربما يلجأ المدير الفني عماد خانكان أيضا للتصعيد، في حال لم يتم صرف الراتب يوم 15 الحالي. وعلى صعيد اللاعبين، تفيد المعلومات أن نادي السلط، يسعى لاستقطاب لاعبي فريق الجزيرة محمود موافي وحمد البلاونة، خلال مرحلة الإياب من الدوري.

إشادة من مسقط بمؤقتة السلة.. وآمال بدعم "حسيني" منتظر

اشاد الناقد الرياضي الأردني المقيم في سلطنة عمان حسان ملكاوي، باللجنة المؤقتة الجديدة لاتحاد كرة السلة، برئاسة محمد عليان، وما تضم من أعضاء، خاصة رئيس نادي الحسين إربد الأسبق فارس حجازي. وأشار ملكاوي في منشور رياضي لاقى تفاعلا كبيرا، إلى أن السلة الأردنية برئاسة عليان، كانت الأكثر نجاحا وإنجازا في الرياضات الجماعية، وهو ما يؤكد ضرورة اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب.

وأضاف: نحن نهننئ أيضا رئيس نادي الحسين إربد الأسبق فارس حجازي، الذي جاء أيضا تعيينه عضوا في اللجنة المؤقتة، من مبدأ "الرجل المناسب في المكان المناسب"، حيث يعتبر من الرياضيين المتمرسين إداريا وفنيا بحكم كونه بطلا للراليات، إلى جانب أنه رجل أعمال ناجح.

رئيس نادي الحسين إربد الحالي عامر أبو عبيد، هنأ حجازي في انضمامه لمؤقتة السلة، مختتما تهنئته بعبارة "احنا جاهزين"، الأمر الذي منح عشاق السلة الأردنية مزيدا من التفاؤل في دعم من ابو عبيد ونادي الحسين إربد للسلة الاردنية.

وربما يؤشر هذا الدعم الحسيني، إلى إمكانية عودة النادي للمشاركة في أنشطة كرة السلة بعد فترة غياب.

صفحة الدوري الفرنسي تدعم التعمري قبل كأس آسيا

قدمت صفحة الدوري الفرنسي على الفيسبوك، دعما معنويا للاعب فريق مونبلييه الفرنسي موسى التعمري، قبيل مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس اسيا التي تنطلق في قطر الجمعة المقبل.

ونشرت الصفحة صورة التعمري بلباس المنتخب الأردني، مؤكدة ارتفاع معنوياته قبيل البطولة القارية.

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كواليس النجوم

• اتحاد كرة القدم، بذل جهدا لالحاق المدرب عبدالله أبو زمع بالمنتخب الوطني الأول لكرة القدم في كأس آسيا.. سفر أبو زمع إلى قطر يفترض أنه كان أمس أو اليوم على ابعد تقدير.

• إدارة أحد أندية المحترفين لكرة القدم، أثارت غضب المدير الفني للفريق، بسبب عدم تجاوبها مع طلباته الفنية المتعلقه بفسخ عقود لاعبين واستقطاب آخرين.

• المدربون أسامة قاسم وديان صالح وعثمان الحسنات ووليد فطافطة، من أبرز المرشحين عند أندية المحترفين التي تفكر باجراء تغييرات على أجهزتها الفنية.

• نادي الوحدات تشاور يوم أمس مع أحد المحامين، للوقوف على دقة قرار اللجنة التأديبية في اتحاد الكرة، بشأن تثبيت نتيجة مباراة الوحدات وشباب العقبة بدوري المحترفين التي انتهت بالتعادل 2-2، وشهدت احتجاجا من الوحدات على إشراك العقبة للاعب محروم.. الوحدات استأنف القرار وربما يذهب بعيدا في حال وجد أراء قانونية مؤيدة.

• أعضاء في إدارة النادي الفيصلي وعدد من جماهير الفريق، باركوا للاعب الفريق نزار الرشدان، بقدوم مولوده الأول "محمود".. الرشدان متواجد حاليا مع المنتخب الوطني في قطر، استعدادا لكأس آسيا.

• عضو مجلس إدارة نادي الحسين إربد ليث آبو عبيد، تعافى من العملية الجراحية التي خضع لها قبل أيام قليلة.. أبو عبيد تلقى الكثير من الاتصالات التي تستفسر وتطمئن على صحته.

• الدعم الحكومي للجنة الأولمبية الأردنية للعام 2024، ارتفع بمقدار مليون دينار، حيث أصبح الدعم 16 مليونا بدلا من 15 في العام الماضي.

• نادي معان، يفكر بتعيين مهند المحارمة مديرا فنيا لفريق كرة القدم، خلفا للمدير الفني المستقيل أمجد ابو طعيمة، الذي ذهب لفريق الوحدات.. محارمة كان يعمل مساعدا لأبو طعيمة.

• فريق الحسين إربد لكرة القدم، باشر أمس تدريباته بعد فترة توقف طويلة، اعقبت نهاية مرحلة الذهاب من الدوري.. فريق الحسين يحمل طموح مدينة إربد لاحراز لقب دوري تاريخي في الموسم الحالي.







