الازدواجية تحجب جمال عن النصر.. نجوم في احتفالية مدرسية.. كاظم يتعايش مع أتلتيكو مدريد

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

اضافة اعلان

الازدواجية تمنع جمال من تدريب سيدات النصر

منعت الازدواجية في العمل، المدير الإداري لفريق الوحدات لكرة القدم محمد جمال، من اتمام مهام عمله مديرا فنيا لفريق نادي النصر للسيدات، استعدادا لدوري المحترفات الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل.



وسبق وأن اتفق نادي النصر مع جمال، لتدريب فريق السيدات، حيث تم ترتيب الأمور على هذا الأساس، قبل أن تأتي ازدواجية عمل محمد جمال إداريا للوحدات ومدربا للنصر لتمنع حدوث ذلك، خاصة وأن عمل جمال مستمر مع الوحدات في الوقت الذي تنطلق فيه مباريات دوري المحترفات.



فريق النصر للسيدات، وفور حدوث هذا الطارئ، اتجه للاتفاق مع المدرب عبدالفتاح الشدفان، لتولي تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة.



نجوم الكرة الأردنية في احتفالية مدرسية

لبى مجموعة من نجوم الكرة الأردنية، دعوة مدرسة الأشبال المقدسية، لمشاركتها احتفالية أقيمت يوم أمس.



وشارك في الاحتفالية من النجوم كل من: عدنان عوض ومعتز ياسين وباسم فتحي وأحمد أبو شعيرة وعثمان الحسنات وأحمد عطية ومحمد بني عطية وربيع عزالدين وأحمد عبدالستار وعبدالله عوض ومحمد الباشا وربيع عزالدين وأكرم رصاص وخليل الحايك. وثمنت المدرسة مشاركة هؤلاء النجوم الذين يحرصون على المشاركة في الأنشطة، في اطار التفاعل مع المجتمع المحلي.



سعادة يؤجل مغادرته إلى بلجيكا بسبب الإجراءات

قرر لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم إبراهيم سعادة، تأجيل سفره إلى بلجيكا إلى ما بعد مباراة المنتخب الوطني أمام السعودية التي تجري يوم 11 الشهر المقبل، ضمن تصفيات كاس العالم.



وكان يفترض أن يغادر سعادة أمس أو اليوم، متوجها إلى بلجيكا، لاتمام إجراءات إقامته هناك، في إطار التحضيرات لعقد قرانه على فتاة تحمل الجنسية البلجيكية.



سعادة الذي عاد الأسبوع الماضي من قطر، حيث انهى الموسم الكروي مع فريق الخور القطري، كان يفترض أن يغادر إلى بلجيكا، قبل أن تتعثر إجراءات السفر التي تحتاج إلى متطلبات لم تكن في حسبان اللاعب، ما دفعه لتأجيل الزيارة لما بعد انتهاء المنتخب من استحقاقه المقبل المتمثل بمباراتي طاجيكستان والسعودية بتصفيات كأس العالم.



الجمهور يطالب اتحاد الكرة ببيان توضيحي حول عموتة

طالب عدد كبير من جماهير الكرة المحلية، اتحاد كرة القدم، بضرورة إصدار بيان رسمي، ينهي فيه الجدل حول الأخبار التي تأتي من المغرب، حول اتفاق المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، مع نادي الوداد المغربي لتدريب فريقه في الفترة القريبة المقبلة.



وأشار عدد من عشاق المنتخب، إلى أن تصريحات عموتة المتكررة حول احتمالية رحيله عن المنتخب بعد نهاية مباراة السعودية، بسبب ظروف خاصة، في ظل صمت الاتحاد، تسببت في ارباك المشهد، قبل أن تتفاقم الأمور في الأيام القليلة الماضية، بعد أخبار من إعلام مغربي، تفيد أن الواد المغربي اتفق مع عموتة، وأن النية تتجه أيضا لاستقطاب لاعب المنتخب الوطني يزن نعيمات.



الجماهير التي ضاعت بين الأخبار المتضاربة والمتكررة، انتقدت صمت اتحاد الكرة عما يجري، مطالبين بضرورة صدور بيان رسمي شفاف من الاتحاد يتحدث فيه عن مستقبل مدرب المنتخب، كما طالب البعض من الجماهير، بضرورة الضغط على عموتة بالتوقف عن التصريحات في هذا الموضوع لحين اتضاح الأمور بشكل رسمي.



بدء التدريبات الفردية للاعبي المنتخب الوطني

بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، باستدعاء لاعبين في إطار التدريبات الفردية التي تأتي قبيل تجمع المنتخب نهاية الشهر المقبل، تحضيرا لملاقاة منتخبي طاجيكستان والسعودية الشهر المقبل، في إطار تصفيات كأس العالم.



واستدعى المنتخب أمس اللاعبين علي علوان وإبراهيم سعادة، لبدء التدريبات الفردية في صالة اللياقة البدنية في مقر اتحاد الكرة، بانتظار استدعاء مزيد من اللاعبين خلال الأيام القليلة المقبلة، قبيل التجمع الرسمي.



العراقي كاظم ينهي فترة معايشة في أتلتيكو مدريد

أنهى المدرب العراقي حسين كاظم، فترة معايشة مع نادي اتلتيكو مدريد الإسباني استمرت لعشرة أيام.



كاظم الذي سبق وأن عمل مساعدا للمدرب العراقي السابق حكيم شاكر في النادي الفيصلي، انتقل قبل سنوات للتدريب في النادي الفيصلي السعودي كمشرف على فرق الفئات العمرية، قبل أن يصطحبه رئيس النادي الفيصلي السعودي للعمل مدربا للفئات في نادي ديست البلجيكي بعد أن قام رئيس النادي الفيصلي السعودي بالاستثمار في النادي البلجيكي، ليواصل المدرب العراقي عمله هناك حتى اللحظة.



وأشار كاظم في تصريح لـ"الغد"، أن فترة التعايش مع اتلتيكو مدريد كشفت عن الفجوة الواسعة في الفكر التدريبي بين الكرتين الأوروبية والعربية، مشيرا إلى أن نادي مثل أتلتيكو مدريد يضم في جنباته أكثر 100 فريق في مختلف الفئات والأكاديميات.



ويسعى كاظم لتطوير قدراته التدريبية، أملا في انعكاسها إيجابا على الفرق التي يدربها حاليا ومستقبلا.



مقر نادي الجزيرة يعج بالنجوم المحبة للراحل حلمي

عج مقر نادي الجزيرة أول من أمس، بمحبي النجم الراحل حلمي طه، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، بعد مسيرة متميزة في عالم كرة القدم، وخاصة مع فريق الجزيرة.



وحرص نادي الجزيرة على استقبال المعزين في مقره، بمبادرة من الكابتن عمر كيالي وبتأييد من رئيس النادي الكابتن نبيل التلي وقدامى لاعبي الجزيرة في الزمن الجميل تكريما وعرفانا لزميلهم الكابتن حلمي طه الذي خدم الجزيرة لاعبا ومدربا.



وحضر من نجوم الجزيرة في الزمن الجميل الكباتن نبيل التلي ونبيل بوشة ومحمد خليل وحسين ابو غيث وهاني صبحا وفراس القاضي وعمر كيالي ومازن الصغير وتوفيق الصاحب وأسعد دعيبس ورفيق جودت ومعتز الريشة ونجيب البنا وصالح الجوهري وعدد كبير من قدامى وإدارات أندية الجيل والقادسية والوحدات والفيصلي والأهلي وعين كارم.





المدرب العراقي حسين كاظم - (من المصدر)

كواليس النجوم

• نجوم فريق الحسين إربد القدامى، نعوا أول من أمس زميلهم نظمي أبو لبدة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.. النجوم أشادوا بمناقب الفقيد الذي كان مثالا وقدوة في الملعب وخارجه.

• مجموعة من نجوم كرة القدم المحلية، ينتظرون بفارغ الصبر انتهاء الموسم الكروي الحالي، للكشف عن مفاوضات جرت معهم للانتقال إلى أندية محلية أخرى.. اللاعبون أيضا يتوقون لنهاية الموسم من أجل رفع شكاوى على أنديتهم للمطالبة بالمستحقات المالية المتأخرة منذ حوالي 9 أشهر عند البعض.

• نجم كروي سابق وصف حال أغلب أندية المحترفين بالكارثي، خاصة في الجوانب المادية، متوقعا انهيار عدد من الأندية إذا ما استمرت على هذا النهج، من خلال الاعتماد على ما يردها من اتحاد الكرة، وعدم القدرة على الاستثمار.. النجم السابق اقترح على اتحاد الكرة، بدلا من الحديث عن تقليص فرق المحترفين إلى عشرة، ضرورة إلغاء الاحتراف أصلا لحين وصول الأندية إلى الجاهزية.. النجم أشار إلى أن الاحتراف مطلب آسيوي، ولكن الأندية الأردنية لم تصل إلى هذا الفكر، ما يعني أن أوضاع الأندية من سيئ إلى أسوأ.





نجوم الكرة خلال زيارتهم للمدرسة - (من المصدر)