"التأديبية" تحقق مع الحسنات.. الفيصلي يتسلم عرضا عراقيا لاحتراف الرشدان

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

"التأديبية" تحقق مع المدرب الحسنات

بدأت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، التحقيق مع المدرب الوطني عثمان الحسنات، بداعي قيامه بالذهاب إلى محكمة مدنية، لتقديم شكوى ضد نادي السلط، للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة التي بلغت 27 ألف دينار.

واستدعت اللجنة التأديبية الحسنات في جلسة تحقيق عقدت قبل حوالي أسبوع، حيث اعتبرته مذنبا لتجاهله تقديم الشكوى في اتحاد الكرة، والذهاب إلى محكمة مدنية، ليبرر المدرب ما فعله بأن اتحاد الكرة يحتاج لسنوات للبت في القضايا، ومنح المشتكي حقوقه، فيما المحكمة خلال شهرين أو ثلاثة من الممكن أن تمنحه الحقوق، مؤكدا أنه يحتاج مستحقاته لتفاصيل خاصة.

اللجنة عادت وأخبرت الحسنات أن هناك جلسة أخرى للتحقيق معه، وحددت موعدها أول من أمس، ليبلغهم الحسنات أنه متواجد في قطر، ولا يستطيع الحضور، ليتم الاتفاق على عقد الجلسة عبر "الزووم".

ويرى الحسنات أن هناك الكثير من المدربين واللاعبين، اتجهوا إلى المحاكم المدنية، وبالتالي شعر بالدهشة من محاسبته هو واستدعائه للجنة تحقيق.

الفيصلي يتسلم عرضا رسميا لاحتراف الرشدان في العراق

تسلم النادي الفيصلي، خطابا رسميا من أحد الأندية العراقية، لاحتراف لاعبه نزار الرشدان في الدوري العراقي خلال المرحلة المقبلة.

وبدأ النادي الفيصلي بدراسة العرض العراقي، بالتشاور مع الجهاز الفني للفريق، تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي.

وتشير المعلومات إلى أن ازدحام اللاعبين في خط وسط الفيصلي، ربما يدفع الجهاز الفني لعدم الممانعة في احتراف الرشدان، في حال تم الاتفاق على كامل التفاصيل، بما في ذلك التفاصيل المادية ومدة العرض.

ويواصل الفيصلي، عبر لجنة التعاقدات التي تم تشكيلها مؤخرا، بحث العديد من التفاصيل والأمور المتعلقة باستقطاب اللاعبين، إلى جانب الأسماء التي ربما ترحل عن الفريق في المرحلة المقبلة، في حال نسب المدير الفني أحمد هايل بذلك.

طرح رعاية جديدة على مكتب اتحاد الكرة

تتواصل المحاولات في اتحاد كرة القدم، أملا في استقطاب شركة راعية للموسم الكروي الحالي، وتحديدا دوري المحترفين.

آخر الطروحات التي لم تتبلور بشكل رسمي، وما تزال قيد الدراسة، تتمثل في قيام إحدى الشركات أو الرعاة، برعاية الموسم الكروي، مقابل دفع 4 أو 5 ملايين دينار، شريطة الحصول على حقوق البث وريع الجماهير والإعلانات.

وكشف مصدر أن هذا الطرح ما يزال قيد الدراسة، وأنه لا جواب في هذا الشأن، بانتظار التدقيق والتمحيص قبل حسم الأمور سواء بالموافقة أو الرفض.

الفاخوري وخيرالله والمحارمة يشتكون على ناديين سعوديين

أنهى نجوم الكرة الأردنية عبدالله الفاخوري ومهند خيرالله والمدرب مهند المحارمة، إجراءات تقديم شكاوى على ناديين سعوديين، هما العين والقلعة.

وقدم الفاخوري وخيرالله شكوى ضد نادي العين، بسبب مستحقات مالية متأخرة، خلال فترة احترافهما في النادي، وهو ما ينطبق على المدرب المحارمة الذي سبق وأن درب فئات نادي القلعة، من دون أن يحصل على كامل المستحقات المالية.

وتشهد المرحلة الحالية، تقديم لاعبين أردنيين العديد من الشكاوى ضد أندية خارجية سبق وأن احترفوا فيها، خاصة في أندية فلسطينية، علما أن اللاعب أحمد الياس الذي سبق وأن احترف في فريق جبل المكبر الفلسطيني، سبق وأن رفع قضية ضد جبل المكبر، حصل على حكم بقيمة 23 ألف دينار.

تذمر في أندية الكرة النسوية

رفعت أندية الدرجة الأولى في كرة القدم النسوية، من وتيرة تذمرها، بسبب تأخر اتحاد الكرة في صرف مستحقاتها المالية، رغم انتهاء منافسات الدوري.

ويحصل كل ناد في الدرجة الأولى، على مبلغ 4 آلاف دينار طيلة الموسم الكروي، حيث تسلمت الأندية مبلغ ألفي دينار، بانتظار صرف ما تبقى لها.

كما تطالب الأندية أيضا، بمبلغ ألف دينار، وهو قيمة الدعم الذي يقدمه الاتحاد لكل ناد على مدار الموسم، وبالرغم من ذلك لم تتسلم الأندية هذا المبلغ.

وأشار رؤساء أندية، في تصريح لـ"الغد"، إلى أن الاتحاد يواصل وعوده بصرف المستحقات، ولكن من دون تجسيد ذلك على أرض الواقع، ما أثار حفيظة الأندية التي تئن تحت وطأة الديون.

وتمنى المتصلون على اتحاد الكرة، أن يبادر فورا لصرف المستحقات التي لا تكلف ميزانية الاتحاد مبالغ كبيرة، مؤكدين أن تطوير الكرة النسوية يتطلب دعما ماديا ومعنويا، خاصة وأن إيجاد لاعبة كرة قدم في الأردن يعد أمرا بالغ الصعوبة.

الوحدات يستأنف رسميا قضية العقبة

قدم نادي الوحدات رسميا، أول من أمس، استئنافا رسميا في اتحاد كرة القدم، ضد قرار اللجنة التأديبية في الاتحاد، بشأن تثبيت نتيجة الفريق أمام فريق شباب العقبة، ضمن منافسات دوري المحترفين، والتي انتهت بالتعادل 2-2، رغم مطالبة الوحدات بالحصول على كامل نقاط اللقاء، بسبب مشاركة لاعب محروم، وفق حديث الوحدات.

وينتظر الوحدات رد لجنة الاستئناف، قبل تحديد الخطوة التالية، حيث يعتزم الذهاب إلى محكمة التحكيم الدولية "الكاس"، في حال رفض اتحاد الكرة استئنافه.

المعلومات تشير أيضا إلى أن إدارة الوحدات، ناقشت موضوع الشكوى لـ"الكاس"، مع أحد المحامين الأردنيين، حيث كشف النقاش عن صعوبة منتظرة في الموضوع لأسباب متعددة وقانونية.

هاني تحت الرصد بعد رحيله عن الدوري الأذربيجاني

بات اللاعب الأردني عمر هاني، تحت رصد أندية محلية، بعد إعلان فسخ عقده مع فريق قابالا الأذري.

وانضم هاني للفريق الأذري خلال شهر أيلول (سبتمبر) من العام 2021، حيث شارك معه في 85 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف، وأسهم مع فريقه في الفوز ببطولة الكأس.

وسبق لهاني وأن لعب في فريق الفيصلي، واحترف من خلاله في أكثر من ناد خارج الوطن العربي، وقدم معهم مستويات فنية جيدة.

الجزائري بن عبدي مرشح للوحدات

بات المحترف الجزائري عبدالعزيز بن عبدي، قريبا من الالتحاق بصفوف فريق الوحدات لكرة القدم، ليمثله خلال المرحلة المقبلة في بطولتي الدوري والكأس.

المحترف الجزائري البالغ من العمر 30 عاما، مرشح لتعويض فريق الوحدات، ليعوض المدرب رحيل ايتو الذي غادر الفريق لظروف مختلفة، وبالتالي إكمال عقد المحترفين في النادي الذي يضم السوري خالد كردغلي والعاجي هنري.

وكانت الأخبار التي تم تداولها أمس، تفيد بتوقيع اللاعب رسميا على كشوفات الوحدات، فيما أشار مصدر في النادي إلى أنه لم يتم التوقيع رسميا، بانتظار القرار الرسمي.

مدرب اللياقة في السلط يغادر بسبب المستحقات

بات مدرب اللياقة البدنية في فريق السلط لكرة القدم الدكتور غازي الكيلاني، على أبواب الرحيل رسميا عن النادي، بسبب المستحقات المالية المتأخرة.

وسبق للكيلاني وأن طالب برواتبه المتأخرة من دون أن يصل لنتيجة إيجابية، قبل أن يوجه إنذارا للنادي، ومن ثم طلب فسخ العقد احتجاجا.

ويعاني السلط من هجرة عدد من لاعبيه ومدربيه، بسبب تأخر المستحقات، التي تكشف عمق الأزمة المالية التي يعيشها صندوق النادي.

ناد محلي ينجو من كمين المحترف الأجنبي

نجا أحد أندية المحترفين لكرة القدم، من كمين نصبه أحد المحترفين الأجانب في الفريق، بهدف الرحيل للاحتراف في ناد خليجي.

وفي التفاصيل، فإن المحترف تلقى عرضا احترافيا مغريا من ناد خليجي، للعب في صفوفه خلال الأشهر المقبلة، ليبدأ المحترف سرا بالعمل على فسخ العقد مع ناديه الحالي، حيث راح يتربص بناديه الحالي، وينتظر بفارغ الصبر مرور شهرين أو ثلاثة أشهر من دون أن يحصل على الراتب، ليقوم بفسخ عقده رسميا وفق التعليمات والقوانين، وبالتالي الذهاب للاحتراف في الخليج.

النادي علم بمخططات المحترف الأجنبي المؤثر فنيا في الفريق، ليقوم بإحباط محاولته، من خلال صرف راتب شهر، وبالتالي إفساد مخطط احترافه، من خلال سحب السلاح الذي كان يستند عليه المحترف لفسخ العقد.

أبو قاعود يتحدث عن أهداف "عالم الرياضة"

أكد الزميل علاء أبو قاعود مقدم برنامج عالم الرياضة عبر إذاعة الأمن العام، أن هذا البرنامج يأتي تنفيذا عمليا للمسؤولية الاجتماعية الرياضية من قبل مديرية الأمن العام، تبعا لما يوليه المجتمع الأردني من اهتمام كبير بالرياضة والرياضيين.

وحول أبرز الشخصيات التي استضافها "عالم الرياضة" عبر أثيره خلال الفترة الماضية، رد أبوقاعود: "بصراحة كل من يتحدث عبر أثير إذاعة الأمن العام، من خلال برنامج "عالم الرياضة"، هو شخصية لها تأثيرها الرياضي على صعيد الأندية المحلية، الاتحادات الرياضية، الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية الفردية والجماعية، النقاد والمحللين والمعلقين ورجال الإعلام الرياضي، وله تأثيره وآراؤه في الشارع الرياضي المحلي، وحتى في تناولنا للأحداث الرياضية العربية والعالمية".

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وتابع: "كانت لنا وقفة مع قامات إعلامية وطنية تعمل خارج الوطن، لاسيما المدرب والمحلل والمعلق الوطني عثمان القريني، وكذلك زميله على الفضائية الرياضية العربية والعالمية "بي أن سبورت"، الجزائري حفيظ دراجي، والكثير من الشخصيات الرياضية، الذين أثروا حلقات "عالم الرياضة" بطروحاتهم الشيقة والممتعة والمفيدة لصالح الرياضة المحلية".

اللاعب عمر هاني - (أرشيفية)





صوقار إلى قطر اليوم

يغادر الخبير الأردني نهاد صوقار إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم، ضمن وفد الاتحاد الآسيوي (مجموعة الدراسة الفنية).

وتشهد الدوحة بعد غد، انطلاق منافسات كأس آسيا لكرة القدم، التي يشارك فيها المنتخب الوطني.

وكان صوقار عمل في الفترة الأخيرة مستشارا فنيا في الاتحاد الفلسطيني، قبل أن يغادر منصبه الشهر الماضي، بسبب انتهاء العقد رسميا.

المدرب محمود شلباية - (أرشيفية)

كواليس النجوم

• نجم فريق الرمثا لكرة القدم واللاعب الواعد عزالدين أبو عاقولة، الذي تعرض لحادثة تسببت في إصابة بعينه، بات يحظى بشعبية كبيرة في الوسط الرياضي المحلي، بعد أن سانده الجميع وفي كل المحافظات.. الشارع الرياضي يرى أن أبو عاقولة هو نجم الكرة الأردنية مستقبلا، لما يتمتع به من موهبة كروية متميزة... اللاعب استقبل الكثير من الزوار الذين أصروا على زيارته للاطمئنان على أحواله بعد العملية التي أجراها لعينه.

• معلومات كشفت أن مقر المنتخب الوطني في معسكراته الخارجية السابقة، قبيل انطلاق الموسم الكروي الحالي، كان للتعاقدات وإقناع اللاعبين بالانضمام إلى أندية معينة.. المعلومات تؤكد أن هناك تدخلات وتأثيرات على اللاعبين للتوقيع من خلال إقناعهم بذلك.

• النجم السابق للكرة الأردنية محمود شلباية، التحق بقناة الكأس القطرية، للمشاركة في تحليل مباريات كأس آسيا التي تنطلق رسيما في قطر بعد غد.

• الوحدات ينتظر التحاق محترفه العاجي هنري خلال الساعات القليلة المقبلة، وفق الإجازة التي حصل عليها اللاعب، في ظل توقف المنافسات المحلية.

• حديث في أحد أندية المحترفين، عن تدخلات صارخة من الإدارة في وضع تشكيلة الفريق خلال مباريات الدوري.. الإدارة كانت صاحبة القرار والكلمة العليا في تحديد هوية اللاعبين في المباريات.

مدرب اللياقة الدكتور غازي الكيلاني - (أرشيفية)