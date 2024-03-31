الجزيرة يطالب الفيصلي والسلط بـ55 ألفا.. رؤساء أندية المحترفين يجتمعون في الأهلي

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الجزيرة يطالب الفيصلي والسلط بـ55 ألف دينار

طالب نادي الجزيرة، إدارة ناديي الفيصلي والسلط، بضرورة دفع 55 ألف دينار لصندوق النادي، وهو المبلغ الذي يأتي تحت بند الرعاية "تعليم وتدريب"، للاعبي الجزيرة بكر كلبونة وحمد البلاونة اللذين انتقلا لفريقي الفيصلي والسلط.

وانتقل كلبونة من الجزيرة إلى الفيصلي، حيث يلعب حاليا في صفوف الفريق، كما انتقل البلاونة إلى فريق السلط.

وقال أمين سر نادي الجزيرة منعم فاخوري، أن النادي خاطب رسميا اتحاد كرة القدم، لطلب مبلغ 20 ألف دينار من الفيصلي بدل رعاية للاعب كلبونة لمدة 4 سنوات، كما خاطب الاتحاد أيضا لطلب مبلغ 35 ألف دينار من السلط بدل رعاية للاعب البلاونة لمدة 7 سنوات.

وقال فاخوري في تصريح لـ"الغد" : اتحاد كرة القدم، سيقوم بعرض طلب الجزيرة على اللجنة المتخصصة في الاتحاد، من أجل دراسة الطلب ومن ثم اتخاذ القرار النهائي المتعلق بالموضوع.

رؤساء أندية المحترفين يجتمعون في الأهلي اليوم

ينتظر أن يعقد رؤساء أندية المحترفين لكرة القدم اليوم الاثنين، اجتماعا في مقر النادي الأهلي، لبحث العديد من الأمور والتفاصيل التي تهم الأندية التي تعيش في أزمة مالية خانقة.

ويأتي هذا الاجتماع، في ظل علاقة متوترة مع اتحاد كرة القدم، خاصة في ظل عدم الاتفاق على العديد من التفاصيل المالية، من ضمنها الدعم الذي خصصه الاتحاد للأندية والبالغ قيمته نصف مليون دينار، وهو ما رفضته الأندية التي طالبت بمليون دينار، ليأتي رد الاتحاد بالرفض، ما تسبب في تصاعد الخلاف، وبالتالي رفض الأندية للدعوة التي وجهها الاتحاد لرؤساء الأندية لحضور جلستين حواريتين، قبل إطلاق إستراتيجية كرة القدم الأردنية للسنوات الأربعة المقبلة.

رؤساء الأندية يبحثون خلال اجتماعهم المقترح اليوم، التفاصيل المالية، كما سيعربون عن رفضهم لتوجه الاتحاد لإقامة بطولة كاس الأردن للفئات العمرية، حيث تعترض الأندية على تخصيص الاتحاد لمبلغ ألف دينار لكل فئة مشاركة في البطولة، حيث ترى الأندية أن هذا المبلغ المتواضع لا يكفي تكاليف مباراة واحدة للفئات، فكيف يتم تخصيصه لمشاركة كاملة للفريق في بطولة الفئات.

عموتة يدرس الذهاب إلى قطر لمتابعة "الأولمبي"

يدرس المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، فكرة مرافقة المنتخب الأولمبي تحت سن 23 إلى قطر، لمتابعته خلال منافسات بطولة كأس آسيا التي تنطلق في الدوحة اعتبارا من يوم 15 الشهر الحالي.

ولم يحسم عموتة حتى يوم أمس أمره بمرافقة المنتخب الأولمبي، ولكنه وقبل سفره إلى المغرب تحدث عن إمكانية التوجه إلى قطر، لرصد المنتخب الأولمبي الذي يشرف على تدريبه عبدالله ابو زمع.

وينتظر اتحاد الكرة تأكيد عموتة بشأن الذهاب إلى الدوحة، من أجل ترتيب حجوزات السفر.

وكان عموتة وعقب مباراة المنتخب الوطني وباكستان التي جرت يوم 26 الشهر الماضي، توجه وكادره الفني المغربي من عمان إلى مكة المكرمة، لأداء مناسك العمره، قبل أن يغادر من السعودية إلى المغرب في إجازة، بسبب توقف مشاركات المنتخب الوطني، بانتظار استئناف التدريبات خلال حزيران (يونيو) المقبل، حيث يستعد منتخب النشامى لخوض مباراتين مهمتين بتصفيات كأس العالم أمام منتخبي طاجكستان والسعودية.

يشار إلى أن عموتة غادر إلى المغرب برفقة الجهاز الفني المساعد، باستثناء المدرب العام الذي يقيم حاليا في الأردن.

هشام يشتكي بلاطة الفلسطيني لـ"فيفا"

اشتكى اللاعب الأردني محمد هشام، شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد نادي شباب بلاطة الفلسطيني، للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة والبالغة حوالي 25 ألف دولار.

وسبق لهشام وأن احترف في صفوف فريق شباب بلاطة، قبل أن يغادر من دون الحصول على المستحقات، الأمر الذي دفعه لتقديم شكوى في الاتحاد الدولي "فيفا".

وأكد المحامي عماد حناينة الذي يتولى الدفاع عن اللاعب، أن هشام قدم شكوى للفيفا للمطالبة بمستحقات وصلت قيمتها إلى 25 ألف دولار.

الحسين إربد يعسكر في عمان.. ويستضيف محاضرات المتطلب التثقيفي

يتوجه فريق الحسين إربد لكرة القدم، يوم الخميس المقبل إلى عمان، للدخول في معسكر مغلق في أحد فنادق العاصمة، استعدادا لملاقة فريق الوحدات في اليوم التالي على ستاد عمان، في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر بدوري المحترفين لكرة القدم.

ويأتي هذا المعسكر المغلق، لمنح اللاعبين فرصة أطول من الراحة، استعدادا لهذه المباراة التي ستحسم بنسبة كبيرة مسألة فوز الحسين بلقب دوري المحترفين، حيث أن فوز "الأصفر" يمنحه خطوة واسعة نحو الظفر باللقب لأول مرة في تاريخة.

ويستثمر نادي الحسين إربد تواجد فريقه في عمان، لتنظيم محاضرات تتعلق بالمتطلب التثقيفي من أجل الحصول على الرخصة الآسيوية، حيث سيخضع لاعبو الحسين إربد خلال معسكرهم في الفندق لأربع محاضرات، ضمن خطة الحصول على الرخصة الآسيوية.

جمهور الحسين يطلق العنان لمخططات الاحتفال بالدوري

كشف عدد كبير من جمهور نادي الحسين إربد، أن حلم الفوز بلقب دوري المحترفين لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بات قريبا، بعد الفوز الأخير الذي تحقق على معان بالدوري أول من أمس. وعقب نهاية المباراة أمام معان، أطلق عدد من محبي "الأصفر" العنان لأفراحهم، بل ذهب البعض لرسم خطة احتفالات مدينة إربد باللقب، من خلال حفل كبير على دوار وصفي التل، وما شابه من فقرات منوعة للاحتفالات.

ورغم أن البعض طالب بالتريث لحين اتضاح الرؤيا بشكل رسمي، إلا أن الجماهير باتت ترى الحلم أقرب من أي وقت مضى للتحقق، مطالبين اللاعبين بمزيد ن الجهد في المباريات المقبلة، لا سيما وأن اداء الفريق لم يكن مقنعا في المباريات الأخيرة.

بطولة خماسي الكرة تحمل اسم الراحل الخلايلة

ظفر فريق مستودعات شقير، بلقب بطولة الراحل عبد الحليم الخلايلة لخماسي كرة القدم، بعد تغلبه بالمباراة النهائية على فريق أبو لبدة بفارق الركلات الترجيحية 3/2 . و توج راعي البطولة النائب خليل عطية الفائزين، بحضور مدير مدينة الحسين للشباب بسام الخلايلة، و عمار الداود وعائلة الفقيد وجمهور غفير. وأقيمت البطولة على الملاعب الخماسية الخارجية في مدينة الحسين للشباب [ ملاعب عبد الحليم الخلايلة ] ، بتنظيم وإشراف عدد من أفراد عائلة المرحوم ومن أصدقائه ومحبيه.

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كواليس النجوم

• حكم مباراة الحسين إربد ومعان بدوري المحترفين أول من أمس، استقبل انتقادات كثيرة بسبب عدم طرده لحارس مرمى الحسين إربد من المرة الأولى، والاكتفاء ببطاقة صفراء، قبل تدخل الحكم الرابع الذي أبلغه بضرورة اشهار البطاقة الحمراء للحارس.. الحكم الرابع تقمص دور تقنية الفيديو المعروفة بـ"الفار"... المتابعون يتمنون ألا يتم تجربة حكام لا يملكون الخبرة في مباريات مهمة.

• إدارة نادي الجليل، وقبيل مباراة الفريق أمام الأهلي التي جرت أمس بدوري المحترفين، حرصت على زيارة الاعبين ووعدتهم بمكافأة مجزية في حال تحقيق الفوز.. اللاعبون تساءلوا عن قيمة المكافأة المجزية في نظر الإدارة... يشار إلى أن نادي الجليل يعاني من أزمة مالية ضائقة.

• محترف أجنبي في صفوف أحد أندية المحترفين لكرة القدم، رفض المشاركة في التدريبات بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة كثيرا..المحترف جيد المستوى، نجح في الضغط على الإدارة، وإجبارها على دفع جزء من مستحقاته المالية، قبل أن يعود للتدريبات.

• يفترض أن يتواجد في عمان اليوم، أمين عام اتحاد كرة القدم الفلسطيني فراس أبو هلال، من أجل ترتيب بعض التفاصيل، من ضمنها بعض التفاصيل المتعلقة باحتراف أكثر من لاعب أردني في فلسطين في الفترة الماضية، وغيرها من التفاصيل التي تتعلق بالمنتخب الفلسطيني خلال مشاركته في تصفيات المونديال خلال حزيران (يونيو) المقبل.