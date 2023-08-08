الجمهور يسأل عن مصير المدرب المحلي في المنتخب.. مدرب الحسين موتا في حفل تخرج الداود

خالد الخطاطبة

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نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.البرتغالي موتا يحضر تخرج اللاعب الداودحرص المدير الفني لفريق الحسين إربد لكرة القدم البرتغالي موتا، على حضور حفل تخرج لاعب الفريق محمد الداود، الذي حصل على شهادة الماجستير في التربية الرياضية من جامعة اليرموك.ولبى موتا دعوة لاعبه لحضور حفل التخرج، حيث رافقه في الحفل عدد من لاعبي فريق الحسين، أمثال محمود الكواملة وسعد الروسان وغيرهما من نجوم الفريق.يشار إلى أن الداود يغيب حاليا عن مباريات الحسين إربد، بسبب خضوعه لبرنامج تأهيلي، عقب العملية التي أجراها في الركبة.الجمهور يسأل عن مصير المدرب المحلي بالمنتخبرفع جمهور المنتخب الوطني لكرة القدم، من وتيرة استفساراته حول مصير المدرب المحلي المساعد في منتخب النشامى، خاصة بعد إعلان اتحاد الكرة والمدير الفني للمنتخب الوطني المغربي حسين عموتة، عن التوجه لاستقطاب مدرب محلي مساعد في الجهاز الفني الذي يضم كادرا مغربيا وتونسيا.الجمهور تساءل عن سر تأخير تسمية المدرب المحلي، متمنيا الكشف عن توجه الاتحاد سواء بتسمية مدرب محلي أو التراجع عن الفكرة.يشار إلى أن عموتة يتعرض لضغوطات كثيرة وواسطات من قبل مدربين محليين، لتسميته ضمن الجهاز الفني، وهو ما قد يفسر تراجع عموتة عن تعيين المدرب أو تأخير تسميته.يشار إلى أن المدرب بشار بني ياسين، كان أحد أبرز المرشحين لشغل هذا المنصب."غرف الغيار" تنقل مباراة السلط والحسين إلى "البترا"قرر اتحاد كرة القدم، نقل مباراة فريقي السلط والحسين إربد، من ملعب الأمير حسين بالسلط، إلى ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين.وستقام المباراة عند الساعة السابعة مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب البترا، حيث جاء نقل الملعب بسبب عدم جاهزية غرف غيار ملابس اللاعبين في ملعب السلط، علما أن أحاديث سابقة دارت حول عدم جاهزية أرضية الملعب التي تعرضت لحالة مرضية."حراس الذاكرة" يؤيدون مشاركة الوحداتأصدرت مجموعة من المؤثرين والمشجعين في نادي الوحدات، ممن أطلقوا على أنفسهم "حراس الذاكرة"، بيانا ليلة أول من أمس، دعوا فيه إدارة النادي إلى المشاركة في مباراة الدور التمهيدي بدوري أبطال آسيا أمام فريق أهلي دبي يوم الثلاثاء المقبل، رافضين فكرة الانسحاب من البطولة، بسبب تواجد لاعب صهيوني في فريق أهلي دبي.وتحدث المعنيون في البيان، عن الأسباب التي دعتهم للدعوة إلى المشاركة، متمنين لفريقهم التوفيق في مشاركاته المقبلة.مدينة الحسين للشباب تشيد بفكر اتحاد السلةأشادت مدينة الحسين للشباب، بالفكر المتطور لاتحاد كرة السلة المتعلق بكيفية إدارة الأحداث، واستضافة المباريات والبطولات، خاصة فيما يتعلق بالتنظيم، الأمر الذي يسهل من مهمة إدارة المدينة الرياضية التي تحتاج إلى مثل هذه الاتحادات.وأشار مسؤول في المدينة الرياضية، إلى أن هناك اتحادات رياضية، تقوم بدور مهم في التنظيم والترتيب والإعداد للبطولات، وهو أمر مهم وحضاري ومتطور، معتبرا أن اتحاد كرة السلة يعد من أبرز هذه الاتحادات، بدليل تنظيمه لبطولة الملك عبدالله الثاني، وسط حضور جماهيري كبير، أشاد بالتنظيم.كواليس النجوم• قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم، نقل المباريات التي كانت مقررة على ملعب الحسين والعربي، ضمن بطولتي دوري الناشئين ت15 وت17 لأندية النخبة، لتقام على ملعب جرش. وجاء قرار نقل المباريات لعدم جاهزية ملعب الحسين والعربي لاستقبال المواجهات.• لاعبو فريق الوحدات لكرة القدم، بدأوا يتدربون استعدادا للقاء فريق أهلي دبي الإماراتي بالدور التمهيدي بدوري أبطال آسيا.. اللاعبون وبعد حالة التردد بين المشاركة وعدمها، طلب منهم المدرب التدرب وكأن المباراة ستقام في موعدها، مع ترك الخيار للإدارة وعدم التدخل في هذه التفاصيل الإدارية.• المنسق الإعلامي ومراقب المباريات في اتحاد الكرة محمد منكور والمنسق الإعلامي أحمد الزاغة، يتواجدان في العاصمة السورية دمشق، للإشراف على ورشة عمل مراقبي المباريات والمنسقين الإعلاميين.