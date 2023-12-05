الحسين إربد ينذر هجر بسبب بيتانغ ويطالب بـ80 ألفا.. العطار وكلبونة تحت الرصد

خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الحسين إربد ينذر هجر بسبب بيتانغ ويطالبه بـ80 ألفا

وجه نادي الحسين إربد، إنذارا إلى نادي هجر السعودي، بسبب تأخره في صرف حصة النادي من بيع اللاعب الكاميروني بيتانغ الذي انتقل الموسم الحالي إلى الفريق السعودي.

وأكد الحسين إربد، أن النادي كان ينتظر الحصول على مبلغ 80 ألف دولار من نادي هجر الذي لم يلتزم بمواعيد صرف المستحقات، ما دفعه لتوجيه إنذار رسمي للحصول على المبلغ، وفي حال لم يحصل على مبتغاه، فإنه سيقوم بتقديم شكوى رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

إلى ذلك، تبحث جماهير الحسين إربد، عن ضرورة مواصلة الدعم لفريق الكرة، استعدادا للمباراتين المهمتين قريبا؛ أولاهما مع مغير السرحان غدا، ومن ثم المباراة المهمة أمام الفيصلي يوم 12 الحالي، وهي الاختبار الحقيقي والأقوى للأصفر في طريقه للبحث عن لقب تاريخي لدوري المحترفين.

العطار وكلبونة تحت الرصد

تفيد المعلومات بأن أحد الأندية المنافسة في دوري المحترفين لكرة القدم، ترصد نجم الحسين إربد عبدالله العطار، ونجم فريق الجزيرة بكر كلبونة، أملا في استقطابها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفق المعلومات، فإن النادي المعني، بدأ برصد النجمين، علما أن انتقال العطار منوط بموافقة نادي الحسين إربد، فيما عقد كلبونة ينتهي بنهاية دوري الدرجة الأولى.

اتفاق يعيد المياه إلى مجاريها في سحاب

عادت الأمور إلى مجاريها في اتحاد كرة القدم، أول من أمس، بعد اتفاق جرى بين الإدارة من جهة، والجهاز الفني واللاعبين من جهة أخرى، وبالتالي عودة التدريبات إلى الانتظام.

ووفق الاتفاق الذي أعاد التدريبات للانتظام، تم تسليم اللاعبين 75 % من قيمة راتب شهر واحد، إلى جانب الموافقة على توقيع عقود مع الجهاز الفني بقيادة محمد المحارمة حتى نهاية الموسم الكروي الحالي.

إلى ذلك، طلب المدير الفني لسحاب محمد المحارمة، من إدارة النادي، العمل على تأمين معسكر تدريبي لفريق الكرة، قبل موعد مباراته أمام الفيصلي يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات دوري المحترفين.

"أبطال آسيا" ترفع أسهم هايل ونجوم في الفيصلي

أسهمت مشاركة فريق الفيصلي في دوري أبطال آسيا، في رفع أسهم المدير الفني أحمد هايل عربيا وآسيويا، في ظل ما قدمه من نتائج ومستوى جيد، رغم تسلمه المهمة بوقت متأخر.

كما أسهمت هذه المشاركة في رفع أسهم لاعبين في الفيصلي، باتوا تحت أنظار أندية عربية، بعد مستوياتهم المتقدمة التي تفوق مستويات محترفين أجانب في فرق عربية وبمبالغ مالية كبيرة تصل إلى الملايين.

وتغنى معلقو مباريات الفيصلي بعراقة النادي وتاريخه، رغم عدم تأهله، قبل أن يتطرقوا إلى المدير الفني هايل الذي نجح في وقت قصير في تغيير صورة الفريق، وخطف 6 نقاط من 4 مباريات، الأمر الذي جعل هايل تحت أنظار الفرق المشاركة بدوري أبطال آسيا، ما يفتح له آفاق احتراف التدريب في السنوات المقبلة.

الشناينة يحصل على لقب "حبيب القلب"

حصل نجم فريق الفيصلي لكرة القدم أمين الشناينة، على لقب "حبيب القلب"، بعد كم الزيارات والاتصالات والاستفسارات التي تلقاها وأهله، من قبل الجماهير، للاستفسار عن صحته والعملية التي خضع لها أمس، لمعالجة الكسرين اللذين تعرض لهما في الساق، خلال مباراة الفيصلي والشارقة بدوري أبطال آسيا.

وخاطب الكثير من الجماهير، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال الاتصالات، اللاعب أمين الشناينة بـ"حبيب القلب"، تقديرا لمكانته العالية في قلوب الجماهير في مختلف الأندية.

وكانت إدارة النادي الفيصلي، حرصت على ملازمة اللاعب قبل وبعد العملية، كما حرصت إدارة الوحدات، برئاسة بشار الحوامدة، على زيارة اللاعب في المستشفى للاطمئنان على أحواله الصحية، في لفتة متميزة من الوحدات.

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لاعب الفيصلي أمين الشناينة يتلو القرآن الكريم خلال تواجده بالمستشفى-(من المصدر)

كواليس النجوم

• جماهير محلية، تمنت على اتحاد كرة القدم والأندية التي تشارك محليا، بضرورة الانتباه إلى العقوبات التي يفرضها الاتحاد الآسيوي، بسبب مخالفات أبرزها دخول الجماهير إلى الملعب.. هذه المخالفات التي ظهرت بشكل لافت مؤخرا، يمكن تلافيها.

• اتحاد كرة القدم، قام بتحويل 7 آلاف دينار، للأندية التي لم تأخذ من مستحقات الراعي السابق لاتحاد الكرة شركة المناصير.. عدد هذه الأندية التي حصلت على 7 آلاف دينار بلغ 4.

• النادي الفيصلي ينظم يوم السبت المقبل، حملة للتبرع بالدم وتبرعات عينية ونقدية، دعما للأهل في غزة.. مبادرات الفيصلي تجاه غزة، تؤكد الحس الوطني والقومي عند النادي الفيصلي.

• شكاوى إضافية تنتظر أحد أندية المحترفين لكرة القدم، ما قد يصل إلى الحجز مجددا على النادي.