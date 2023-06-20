الحسين يستعين بالمدرب هايل.. اتصال "مريب" يسعى لإفشال اجتماع أندية "الأولى"

خالد الخطاطبة

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عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.الحسين إربد يستعين بالمدرب هايلتعاقد نادي الحسين إربد، مع أحمد هايل، للعمل مدربا عاما في فريق كرة القدم الأول، إلى جانب المدير الفني البرتغالي موتا.ووفق المعلومات، فقد عرض الحسين إربد على هايل تدريب الفريق، وفق ميزات تليق بسمعة ونجومية هايل كلاعب ومدرب، وهو ما لم يعارض عليه المدرب، ليتم دعوته لعقد اجتماع مع الإدارة والمدرب البرتغالي يوم أمس، لمناقشة التفاصيل وحسم الأمر بشكل نهائي، وتم الاتفاق على كامل التفاصيل، خاصة تلك المتعلقة بصلاحيات المدرب العام.وينتظر أن تشهد الايام القليلة المقبلة، تعديلا على الجهاز الفني المعاون في فريق الحسين إربد، الباحث عن فريق متكامل قادر على الفوز بلقب دوري المحترفين.ويمتلك هايل الحاصل على دورة التدريب الدولية "البروفيشينال"، خبرة جيدة في التدريب، حيث قاد المنتخب الأولمبي للفوز بلقب بطولة غرب آسيا العام الماضي.رؤساء "الأولى" يتداعون لاجتماع طارئ.. واتصال يثير الريبةتداعى رؤساء أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، لعقد اجتماع طارئ عند الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، في مقر نادي السرحان، لبحث عدم استجابة اتحاد الكرة لطلب الأندية بزيادة 10 آلاف دينار على المخصصات السنوية للأندية، رغم الحديث عن توفير الاتحاد لحوالي 2500 دينار لكل نادي كدعم عن فرق الفئات العمرية، ومشاركة أندية الأولى ببطولة الكأس.أندية الأولى لم تعجبها مخرجات اجتماع مجلس اتحاد الكرة الذي استمر لأكثر من 3 ساعات أول من أمس، وتم فيه مناقشة مطالب أندية الأولى، ليتداعى رؤساء الأندية للتعبير عن امتعاضهم، والمطالبة بضرورة مقاطعة منافسات الدوري لهذا الموسم.رئيس نادي السرحان عبدالله السرحان، وفي ظل مطالبة الأندية بالانسحاب من الدوري وتعليق المشاركة، دعا لاجتماع طارئ يعقد مساء اليوم لرؤساء الأندية، لبحث موضوع تعليق المشاركة.الملفت في الموضوع، أنه وخلال تداعي رؤساء الأندية لعقد اجتماع وتعليق المشاركة، تفاجأ رئيس نادي السرحان باتصال مريب من شخصية، يدعو فيه إلى التروي وعدم التسرع، وهو ما لم يعجب رئيس نادي السرحان الذي أبلغ رؤساء الأندية بما جاء في الاتصال، ليخرج ممثل أندية الدرجة الأولى في الاتحاد منصور عبيدالله، ويرفض هذا الأسلوب أيا كانت الشخصية المتصلة، مؤكدا ضرورة الوقوف صفا واحد لما فيه مصلحة الأندية، ومعلنا أنه سيكون في مقدمة مستقبلي رؤساء أندية الأولى في اجتماعهم بنادي السرحان.أندية الثانية غاضبة لتجاهل مطالبها.. وقرار مرتقب بشأنهاعبرت أندية الدرجة الثانية، عن غضبها وامتعاضها من تجاهل مجلس إدارة اتحاد الكرة، بحث مذكرة الأندية التي تطالب بزيادة الدعم أو مقاطعة البطولة وتعليق المشاركة.وتساءلت الأندية عن سر اهمال مطلبها بل وتجاهل طرحه خلال الجلسة الطويلة، الأمر الذي دعا رؤساء أندية للمطالبة بالتصعيد.عضو مجلس إدارة في الاتحاد، أكد أن هناك قرارا مرتقبا لاتحاد الكرة بشأن أندية الثانية، دون الكشف عن طبيعة هذا القرار المفترض أن يكون قد صدر أمس أو اليوم وفق ما تحدث به عضو مجلس الإدارة.اجتماع تقييمي حاشد للحكامشهد مقر اتحاد كرة القدم يوم أمس، اجتماعا تقييميا حاشدا للحكام، لمناقشة سير إجراءات إدارة مباريات بطولة الدرع، والأخطاء التي ارتكبت، إلى جانب تحليل بعض الحالات التي حدثت خلال مجريات بطولة درع المئوية.وكشف الاجتماع عن بعض الحالات التي حصلت، مع شرح وافر من مدير دائرة الحكام عمر بشتاوي.أيمن حكيم في عمانيتواجد المدرب السوري أيمن حكيم في عمان حاليا، في زيارة خاصة تهدف للتواصل مع الاصدقاء والأحبة.حكيم المتوقع أن يعود خلال اليومين المقبلين إلى سورية، لا يمانع في دراسة أي عرض يتلقاه من الأندية المحلية، في حال كان جيدا.1250 دينارا الراتب الأعلى في السلطقرر نادي السلط، اعتبارا من الموسم الكروي الحالي، تخفيض قيمة رواتب لاعبي فريق الكرة، بما يتلاءم مع الحالة المادية المتراجعة للنادي.السلط قرر تخفيض رواتب اللاعبين الذين كانوا يتقاضون 2500 دينار في الموسم الماضي، ليصبح الراتب 1250 دينارا، وهو الراتب الذي يصرف لحوالي 8 لاعبين، فيما يحصل بقية اللاعبين على راتب مقداره تقريبا 800 دينار.وتسعى إدارة نادي السلط، للسير باجراءات توازن بين استقطاب لاعبين جيدين والنفقات المالية التي تتلاءم مع إمكانات صندوق النادي..كواليس النجوم• نجم كروي في المنتخب الوطني لكرة القدم، يستعد لمفاجأة ناديه بقرار الرحيل عن الفريق، للاحتراف في أحد أندية السعودية.. النادي لن يستفيد من صفقة اللاعب الذي سيحصل على كامل المبلغ، مستفيدا من بند في عقده.• أحد أندية المحترفين لكرة القدم، عرض على لاعبه 75 ألف دولار للاستمرار مع الفريق في الموسم الكروي الحالي، ولكن دون أن ينجح في اقناعه حتى الآن، بسبب تلقي اللاعب لعرض خارجي أفضل.• نجم كروي تابع مباراة الأردن وجامايكا، أكد أن توقيت المباراة (3 عصرا) والملعب الذي أقيمت عليه، لا يضعان اللاعبين بأجواء مباراة دولية، ما يحد من عزيمتهم خلال المباراة.. النجم طالب المنتخب بالاهتمام بتوقيت المباريات الدولية، وضرورة اقامتها على ملعب رسمي وليس تدريبي، لتحقيق الفائدة المرجوة، وادخال اللاعبين في اجواء المنافسات الحقيقية.• من الملاحظات اللافتة في أندية المحترفين، أن إداريين يخرجون للتصريح الإعلامي وهم لا يعلمون أنهم لا يعلمون شيئا.. مثل هؤلاء الإداريين يخرجون مثلا لنفي خبر ما، حيث يقوم بالنفي بناء على معلوماته المنقوصة، ليكتشف لاحقا أنه لا يعلم الكثير من الاشياء التي تحدث في الإدارة.المشجع العاشق والمخلص لنادي الحسين إربد جمعة ملكاوي "أبو هيثم" وزوجته، ورغم تقدمهما في العمر، إلا أنهما يواصلان الزحف خلف الفريق في مبارياته في مختلف الملاعب، للشد من أزر اللاعبين.. ملكاوي وزوجته باتا رمزا للإخلاص والوفاء لنادي الحسين إربد رغم كل الظروف.. أبو هيثم بات مضربا للمثل في حبه للقلعة الصفراء.• اللاعب محمد الزعبي وقع على كشوفات فريق الرمثا لكرة القدم لمدة 3 مواسم مقبلة.